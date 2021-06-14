"Суррогатная независимость" Грузии: где выход из нищеты и унижения? - Хатуна Сагинашвили

10:53 16.06.2021 "Суррогатная независимость" Грузии: где выход из нищеты и унижения? Интервью



Доктор социологических наук, журналист Хатуна Сагинашвили дала интервью изданию "Грузия и Мир". "Во что же превратилась истерзанная политическими баталиями „независимая Грузия"? Действительно ли можно называть нашу страну независимой?" - задается вопросами в анонсе материала его автор Эка Наскидашвили.



- Честно говоря, не понимаю, отчего вас так удивляет, что в высшем законодательном органе Грузии создана фракция имени Шарля Мишеля! Или что вы усмотрели необычного и удивительного в том, что наш руководитель почтил своим посещением могилу Ататюрка, в то время как памятник Сталину в период его премьерства покоится на мусорной свалке! Лучше спросим себя, почему мы такие "неразвитые", отсталые, ущемленные, заброшенные - и тогда ответ на все остальные вопросы напросится сам собой. То есть, давайте поговорим о том, где именно "зарыта собака".



- Независимость у Грузии - суррогатная. Вы совершенно правы, когда говорите о том, что у нас нет памятника Сталину и при этом мы воздаем дань памяти Ататюрка. Все это проистекает из-за того, что, сколько бы мы ни утверждали на словах, на деле никакие мы не независимые.



- Обмолвлюсь парой слов по поводу так называемого дела Ниноцминдского пансиона, поскольку оно находится в прямой связи с ответом на заданный вами вопрос.



Хочу остановиться на том, что случилось на самом деле. Власти страны не придавали особого значения шумихе, что была поднята вокруг Ниноцминдского пансиона. Их можно понять: они всячески старались избежать столкновения с церковью, тем более, что к порогу вплотную подступили выборы. Но стоило прилететь сенаторам из США, как словно в противовес по ранжиру выстроилась колонна оппозиции-неправительственных организаций и направилась к американцам жаловаться на владыку Спиридона. Именно с этого все и началось, а дальше государственной команде пришлось включиться в процесс. Поднялся страшный ажиотаж, в ход пошла клевета, детей отлучили от церкви, разрушили очаг духовности. Одним словом, владыку перед сенаторами оговорили, и суд тут же в срочном порядке принял решение.



Эта небольшая страничка из современной истории нашей страны проясняет всем, в каком мы пребываем положении, как правят Грузией мужчины в мокасинах, сапожках и при огромных деньгах. Страна наша не только не в праве решать свои стратегические вопросы, но и не может без согласования с иностранными государствами создавать законы для решения элементарных бытовых внутренних проблем.



Экономическое положение свидетельствует о том, что она не может фигурировать в списке развивающихся стран, потому что мы не развиваемся. Грузия представляет собой, как это ни печально, самое отсталое государство Восточной Европы и на постсоветском пространстве. А ведь одно время она с полным основанием гордилась своим богатством. Страна обладает уникальным геополитическим местоположением, разнообразными недрами, уникальными минеральными источниками и огромными запасами пресной воды и многими другими ресурсами, которых попросту не счесть. Однако, поскольку они не принадлежат народу, то, соответственно, не служат обеспечению благополучия нашего населения, а грузинское правительство оказывается не в состоянии определить приоритеты развития страны. Мы пребываем в крайней нищете.



- Почему мы не может намечать приоритеты, что нам мешает это делать?



- Потому что мы пляшем под чужую дудку. Нам, грузинам, установили в качестве приоритета развитие такого чувствительного к любым колебаниям, нестабильного бизнеса, как индустрия туризма. Между прочим, именно объявление туризма главным приоритетом подорвало в свое время основы эллинского православного мира, а уж Грузия по части развития туризма никогда даже близко не сумеет подступиться к Греции. Нельзя было подвешивать судьбу такой небольшой страны, как Грузия, на доходы от туризма и при этом игнорировать развитие отдельных отраслей. Мы не пробовали, а руководству и в голову не пришло использовать богатства страны на благо людей. Все наши трудности и неграмотная политика убедительно заявили о себе в период пандемии. Мы не справились с потрясениями, и чем дальше, тем все заметней любое такое потрясение будет наносить нам ущерб и способствовать обнищанию населения.



- Так в чем же причина этого несчастья?



- На подобный вопрос у меня всегда лишь один ответ: мы не являемся независимой страной, управляемся из-за рубежа и именно за границей нам устанавливают приоритеты. Национальные ресурсы не направлены на развитие страны. Гражданам Грузии поставили в качестве цели трудоустраиваться за пределами страны. Причем, государство наше оказалось не в состоянии обеспечить легитимность такого трудоустройства ущемленным судьбой грузинским гражданам. А то, о чем громко трубила в последнее время власть, мол, Германия официально примет грузин, в целом оказалось фейком.



Страны, которые определяют Грузии ее приоритеты, не устраивает нормальное развитие нашего государства. Зачем им плодить новых конкурентов, если на рынках и без того возникают серьезные проблемы? Так кто же, по-вашему, позволит Грузии стать конкурентоспособной?! Грузия должна оставаться обслуживающей страной - так они там решили за нас. Американский экономист Джон Перкинс пишет в одном их своих трудов, который называется "Исповедь экономического убийцы": "Существуют такие организации, которые работают в отдельных странах, проводя там наднациональные интересы и устанавливая приоритеты развивающимся государствам. После определения приоритетов Мировой банк и так называемые организации-доноры дают этим странам долговые ссуды". На эти ссуды, полученные от этих так называемых доноров, нам не позволяют развивать экономику. Мы имеем право лишь раскрашивать фасад.



Сейчас Грузия находится на грани полного разорения. Она неплатежеспособна, и не исключено даже, что нас объявят банкротом. Джон Перкинс считает, что все это делается целенаправленно и варится в чьих-то горячих головах. То, о чем написано в "Исповеди экономического убийцы", Саакашвили старательно выполнял, что с таким же старанием и точностью это продолжает делать и нынешняя власть.



Стоит ли после всего этого удивляться, что у нас создаются фракции Шарля Мишеля и мы преклоняемся перед Мустафой Кемалем Ататюрком?!



- В чем вам видится выход из создавшейся ситуации? Как нам действовать?



- Многое зависит от позиции отдельных граждан. Мы не должны мириться с тем, что творится вокруг нас. Обязаны начаться сдвиги, позитивные сдвиги. Во главу власти могут прийти проникнутые национальным духом силы, верящие и верующие, проявляющие уважение к церкви, преданные стране, народу и делу. Не скрою, мое желание видеть наше будущее именно в таком свете… Думаю, новые люди уже приходят, новая сила нарождается. Пока воздержусь называть персоны поименно, но, думаю, те, кто вселяют в меня надежду, всем нам принесут добро. Я постоянно наблюдаю за процессами, меня кровно интересует, кто встанет на охрану страны и какая будет сформирована команда. При оценке политического деятеля определяющее значение имеют такие его качества, как бескомпромиссность, принципиальность, готовность пожертвовать собственным благополучием ради интересов дела. Нам не нужны политики, продающие себя за иностранные гранты, готовые ради денег на все!



Мы, грузины, наследники генетически преданных родине людей. Именно такая преданность позволила этой маленькой стране сохранить себя и донести свою государственность и самобытность до нынешнего века. И это не патетика - так оно есть на самом деле!



Сейчас мы и вправду стоим у безнадежной, критической черты. Наша страна теряет территории и не только на окраинах, у границ, но и в самом центре, в Имерети, в Рионском ущелье, где раздарили 100 гектаров земли. Люди думают, что она передана в аренду, но это не так, половина отдана в вечное пользование нашим турецким "братьям". Нигде в мире не найдется подобного аналога передачи земли в 99-летнюю аренду. Везде максимальный срок - 49 лет…



Отец Габриэль предсказывал - Грузия станет меньше, будут говорить, что ее почти не существует, но волей Божьей она возродится. Естественно, это не случится само по себе - каждый грузин должен приложить усилия и положить свой маленький кирпичик в святое дело спасения страны. Мы обязаны принять на себя гражданскую ответственность, чтобы она убедительно переросла в политические процессы.



Постоянно под огромным прессом находится наша молодежь. Судя по социальным сетям, молодым основательно промыли мозги, и пора их уже спасать. Должно произойти то, что имело место в конце 80-х годов прошлого столетия - национальные силы призваны заставить молодежь, как и все общество, опомниться, а на смену мейнстримной медии должны прийти пропагандирующие национальную идею средства массовой информации. Надо всеми способами добиваться возрождения духовности и национального духа.



У меня остается надежда, что, если осуществить в Грузии комплексные изменения, то по воле Господа все наладится и будет хорошо. Я не теряю оптимизма. Будем делать свое дело, и мы получим именно ту Грузию, о которой мечтали.



14.06.21 Источник - eadaily.com

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