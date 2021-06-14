Афганский тупик. Америка уходит - проблемы остаются, - К.Батанов

11:49 16.06.2021 Константин Батанов



В середине апреля американский президент Джо Байден заявил о том, что США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут окончательный вывод военнослужащих. Предполагается, что до 11 сентября (то есть до 20-летия со дня террористических актов 11 сентября 2001 года) американские солдаты покинут территорию Афганистана. Байден отметил, что "пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой".



Новый День

Подобные заявления звучали и при Обаме, и при Трампе. Тогда же численность американских военных постепенно сокращалась. В настоящее время их всего 2,5 тыс. человек. Еще в Афганистане присутствуют 7 тыс. солдат коалиции НАТО. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также объявил, что они будут эвакуированы одновременно с войсками США.



Эти сообщения вызвали интересную реакцию мирового сообщества. С одной стороны, последние годы многие страны осуждали США за оккупацию Афганистана, в прессе регулярно упоминался этот факт в качестве подтверждения империалистской политики американцев и нарушения ими человеческих прав афганского населения. С другой стороны, после того, как Байден объявил о выводе войск, те же эксперты и политики стали заявлять, что американцы ведут себя безответственно и это приведет к негативным последствиям вплоть до гуманитарной катастрофы.



Тем не менее процесс ухода из Афганистана запущен. 1 июня появилась информация о том, что по состоянию на 31 мая Соединенные Штаты вывели 30–44% своего военного контингента и передали афганской стороне шесть военных баз в разных провинциях страны. Ожидается, что американцы также оставят Минобороны Афганистана часть вертолетов, военной техники, оружия и боеприпасов.



Слушайте Masked Wolf 90 дней за 1₽!

Вы­со­кое ка­че­ство, без ре­кламы, оффлайн-ре­жим 90 дней за 1₽ на Яндекс.Му­зы­ке!

Узнать больше

plus.yandex.ru

Яндекс.Директ

30 апреля в столице Катара Дохе представители России, Китая, США и Пакистана провели консультации по Афганистану, по результатам которых призвали афганских участников переговоров (то есть нынешние официальные власти и Талибан*) как можно скорее достичь соглашения по фундаментальным вопросам, содействовать миру и стабильности в Афганистане, сформировать представительное правительство и достичь постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.



За 20 лет ведения войны США потратили около 2 трлн долл. на военные расходы, погибло около 2300 американских солдат. С октября 2001 года погибло около 40 тыс. мирных жителей (часть из них была убита военными США), более 60 тыс. получили ранения и около 11 млн человек стали беженцами. 72% афганцев в настоящее время живут за чертой бедности, уровень безработицы достигает 38%, а 3,5 млн детей не посещают школу.



Основные черты имиджа Афганистана на мировой арене: бедность, терроризм, производство и контрабанда наркотиков. За 20 лет американской оккупации имидж не изменился.



Согласно различным прогнозам, нынешнее правительство Афганистана, скорее всего, довольно быстро (в течение 1–3 лет) падет, и власть перейдет к талибам. Афганские вооруженные силы не смогут проводить воздушные рейды из-за сокращения материально-технической поддержки и использования иностранных специалистов, их боеспособность существенно снизится.



В своем выступлении Байден сказал: "На нас напали. Мы вступили в войну с четкими целями. Мы достигли этих целей. Бен Ладен мертв, "Аль-​Каида"* деградировала в Афганистане, и пора положить конец вечной войне".



Хотя Байден утверждает, что США достигли своих целей, согласно сообщениям афганских СМИ, сейчас "Аль-Каида" ведет свою деятельность в 18 провинциях Афганистана. "Аль-Каида" ослабла, но продолжает существовать. Талибан также возродился и вернул себе половину Афганистана. В глобальном плане на мировой арене "Аль-Каиду" заменил ИГИЛ*. То есть Усама бен Ладен умер, но дело его живет, терроризм не ликвидирован окончательно.



Джихадисты начали наступательные операции в разных частях Афганистана, в частности, в провинциях Герат, Кандагар, Вардак, Гор и Лагман. Они установили свою власть уже во множестве населенных пунктов. Как заявляют талибы, в ходе наступления им удалось нанести тяжелый удар афганским правительственным войскам.



В случае восстановления власти экстремистов первыми пострадают переводчики-афганцы, работавшие у американцев. По разным оценкам, численность этих людей составляет около 3 тыс. человек. Следует сказать, что опасения переводчиков небезосновательны. Родственники некоторых из них были убиты из мести за содействие американцам. В глазах душманов эти люди являются типичными предателями и должны быть наказаны. Основная часть переводчиков, скорее всего, будет казнена. Нечто подобное уже происходило во Вьетнаме: когда американцы ушли оттуда, многие переводчики были подвергнуты репрессиям.



Та же участь ждет значительную часть афганцев, работавших на военных базах США и НАТО. Их численность оценивается в 18 тыс. человек.



Эти потенциальные жертвы просят американскую сторону выдать им визы для иммиграции в США. Госдепартамент США изучает этот вопрос. Проблема в том, что претендентам на получение этого типа визы обычно приходится ждать не менее 500 дней, а за это время вполне может так случиться, что виза станет уже не нужна.



Террор набирает обороты: за первые три месяца этого года 573 мирных жителя были убиты и 1210 ранены, что на 29% больше, чем за тот же период 2020 года. 8 мая в результате взрыва бомбы возле школы в Кабуле погибло более 50 человек и более 100 получили ранения. За последний месяц моджахеды совершили теракты в 24 провинциях Афганистана.



Вторая категория граждан, которая точно пострадает в случае прихода к власти радикалов, - женщины и девочки. В Афганистане насчитывается около 9,4 млн девочек, возможность получения ими образования теперь вызывает серьезные сомнения. Возвращение режима Талибана отразится на правах и свободах и даже на продолжительности жизни женщин. В 2000 году, при талибах, средняя продолжительность жизни женщин была немного больше 50 лет, сейчас она достигла 63 лет. В 2000 году в 75% браков невесты были моложе 16 лет. Сейчас этот показатель упал до 35%. Эксперты прогнозируют, что теперь произойдет откат к уровню 2000 года.



Отмечается, что в 2001 году в первые три месяца военной операции американцы добились успеха, прогнав моджахедов из Кабула. Дальше эффективность военных действий стала снижаться. У этого есть несколько причин.



Афганские душманы любят и умеют вести партизанскую войну. Они пользуются поддержкой некоторых местных жителей и создают эффективную агентурную сеть - все планируемые действия противника талибы знают заранее. Таким образом они совершают свои вылазки и успевают скрыться до прихода основных сил американцев.



Второе преимущество, которое отмечают военные эксперты, заключается в особенностях рельефа Афганистана. 80% территории страны составляют горные плато, где сложно, а зачастую и невозможно использовать танки и другую крупную военную технику. Использование ВВС тоже не всегда эффективно. В горах есть сеть пещер, соединенных между собой, - в них легко прятаться и уходить от преследователей. Все это затрудняет организацию масштабных наземных операций. Поэтому ведение боевых действий всегда носит затяжной и дорогостоящий характер.



Третий фактор заключается в том, что американцы не смогли захватить Афганистан по-настоящему. Они его оккупировали, привели к власти проамериканское правительство, но не смогли получить поддержку широких слоев населения. Дело в том, что для успешных действий власти люди должны признавать и поддерживать эту власть. Соединенные Штаты не были по-настоящему признаны афганским народом и местными политическими элитами. Возможно, местные политики использовали американцев для достижения своих целей, мирное население получало гуманитарную помощь, но на самом деле они воспринимают американцев как чужаков и "неверных". Талибы при любом раскладе - продукт развития афганского общества. Их можно по-разному оценивать, но для афганцев они все-таки свои. Тем более, по оценкам специалистов, Талибан сформировал почти стандартное типовое правительство (хотя ему, конечно, предстоит еще долго развиваться и совершенствовать свои управленческие навыки) и постепенно снижает степень радикальности своих действий (применяемые практики уже не настолько зверские, как 20 лет назад). Поэтому самим афганцам талибы не кажутся такими уж страшными. Еще одной особенностью афганского общества является то, что при изменениях баланса сил или просто при возникновении соответствующей конъюнктуры талибы могут переходить на сторону регулярных войск, а силовики - становиться талибами.



Для того, чтобы сформировать проамериканское общество, американцам нужно было инвестировать гигантские суммы в социальное развитие, благоустройство и повышение уровня жизни афганцев для того, чтобы каждый афганец понимал, какую конкретную пользу получает он и его семья, поддерживая присутствие американских военных. Теоретически США могли бы это делать, если бы получали быстрый возврат таких инвестиций. Это было бы возможно, если бы в Афганистане имелись обильные и легкодоступные запасы нефти, как, например, в Ираке. Но Афганистан слишком беден. Хотя, конечно, у него есть свои преимущества и потенциал для развития экономики. Страна обладает удобным географическим положением, богатыми запасами минеральных ресурсов, хорошими условиями для развития сельского хозяйства. Но добыча полезных ископаемых затруднена из-за рельефа и отсутствия транспортной и промышленной инфраструктуры. Другие серьезные препятствия - коррупция и междоусобица среди различных племен и народов, населяющих Афганистан. По этим причинам освоение этого экономического потенциала займет очень много времени, а американцы не могут себе это позволить.



Таким образом, можно констатировать, что США смогли выиграть все сражения, но проиграли войну, - за прошедшие 20 лет Талибан и другие экстремистские силы восстановились и набрались сил.



Больше всего приход к власти талибов пугает не самих афганцев, а соседние страны, так как это повысит радикализацию всего региона. Эмиссары экстремистов уже начали делать заявления, что американцы проиграли войну потому, что талибам помогает Аллах. Такие заявления притягивают в их ряды религиозных фанатиков, безработную молодежь и просто недовольных своей жизнью (причем необязательно афганцев, это могут быть граждане любых стран Центральной Азии). Это при том, что в Афганистане и так очень много боевиков ИГИЛ, перебравшихся туда после поражения на Ближнем Востоке. Все это в конечном итоге приведет к увеличению объемов торговли наркотиками, оружием, людьми, росту напряженности на границах и даже, возможно, вылазками душманов на территории сопредельных стран.



По этой причине некоторые эксперты полагают, что отход США из Афганистана является стратегическим шагом американцев с целью создать проблемы окружающим его государствам. Афганистан расположен в сердце Центральной Азии, граничит с Ираном, Китаем, Пакистаном и республиками бывшего СССР: Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. Выплеск экстремизма из Афганистана в любую из этих стран будет выгоден США. Про Иран и Китай объяснять нет необходимости, проблемы в этих странах на руку американцам. Пакистан - важный партнер Китая по реализации плана "Один пояс, один путь", его радикализация точно негативно отразится на экономической экспансии китайцев. Кроме того, возможен рост напряжения в отношениях Пакистана с Индией, что подтолкнет индусов в сторону США как "главной силы в борьбе с терроризмом". Самыми уязвимыми соседями Афганистана являются слабые в экономическом и политическом плане Таджикистан и Узбекистан. Ухудшение положения в этих республиках гарантированно затронет Россию.



Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.



Во-первых, американцы "отступая, наступают": вроде бы уходят, но оставляют своим геополитическим недругам бомбу замедленного действия, которая точно оттянет их силы на решение возникающих проблем, таким образом ослабив их. По отношению к своему главному сопернику - Китаю - США применяют тактику окружения: в Японии, Южной Корее и на Тайване сохраняется военный контингент, в Афганистане и Мьянме создаются очаги напряженности.



Во-вторых, из-за уникального местоположения Афганистана американцы не бросят его насовсем, чтобы иметь рычаг влияния в регионе. Скорее всего, они оставят небольшой военный контингент для охраны посольства, военных инструкторов и советников (которые будут для конспирации ходить в гражданской одежде), а также широкую агентурную сеть (которую они точно создали за 20 лет). При этом передислоцированные войска будут в состоянии при необходимости в очень короткие сроки вернуться в Афганистан.



В-третьих, оставляемые агенты могут сотрудничать с Талибаном, "Аль-Каидой" и другими подобными организациями для того, чтобы использовать их в целях повышения "стресса" у соседей Афганистана. В конце концов, такой опыт имеется: та же "Аль-Каида" была создана на американские деньги для противодействия СССР.



В-четвертых, все усилия "соседей" убедить талибов и нынешние власти сформировать переходное правительство будут провальными, потому что талибы не признают нынешнее руководство Афганистана, считая его американскими марионетками, и не видят смысла вступать с ним в какой-либо союз. Правительство Афганистана, назначенное США, также не имеет особых козырей или привлекательных предложений для талибов.



В-пятых, наибольшую озабоченность относительно ситуации в Афганистане демонстрирует Китай: китайские власти обеспокоены тем, что Афганистан под властью талибов может оказывать помощь уйгурским сепаратистам в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и стать плацдармом для ведения ими партизанской войны. В связи с этим китайцы будут призывать Россию принимать участие в обеспечении безопасности в Афганистане как в двустороннем (Китай - Россия), так и многостороннем формате (ШОС).



В-шестых, Китай одновременно будет пытаться взять ситуацию под свой контроль, "приручив" новое руководство Афганистана независимо от того, из кого оно будет сформировано. Для этого традиционно будут использоваться экономические методы: инвестиции, кредиты, гуманитарная помощь и т.д. В этом направлении уже предприняты некоторые шаги. Например, Китай отводит Афганистану важную роль в концепции "Один пояс, один путь". Общий объем инвестиций Китая в Афганистан в настоящее время составляет около 6 млрд евро. В последнее время Китай предоставил Афганистану более 13 тыс. тонн продовольственной помощи, несколько партий медикаментов и вакцины для борьбы с коронавирусом. В случае гарантий безопасности Китай будет готов поощрять китайские компании активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана.



Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Афганистан еще долго, как минимум 10 лет, регулярно будет напоминать о себе.



* запрещенная в РФ террористическая организация Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623833340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2021 года №599

- Маулен Ашимбаев принял Посла Турции в Казахстане

- Большинство регионов РК находятся в "зеленой" зоне по заболеваемости COVID-19

- Правительство рассмотрело вопросы улучшения экологии

- Правительство утвердило План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года

- Чиновников наказали за низкое качество жилья, построенного в СКО для переселенцев с юга

- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности деятельности специальных экономических зон

- Кадровые перестановки

