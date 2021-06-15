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|Бакетаева "ушли". Снова переворошили руководство Бишкекской мэрией
12:39 16.06.2021
16 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Алмаз Бакетаев покинул должность первого вице-мэра Бишкека
В мэрии столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, первый вице-мэр Алмаз Бакетаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место работы. На его место назначен Жамалбек Ырсалиев. Ранее он занимал должность вице-мэра.
Вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов назначен Максатбек Сазыгулов. Ранее он занимал должность руководителя департамента организационного развития Российско-Кыргызского фонда развития. Также является отличником государственной службы Кыргызской Республики.
Накануне соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.