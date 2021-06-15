 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Азии бьют тревогу из-за радиационной катастрофы на АЭС "Тайшань" в Китае
12:51 16.06.2021

Япония забила тревогу из-за выброса радиации с китайской атомной станции "Тайшань". Токио потребовал от Пекина полной информации о том, что произошло на АЭС.

По версии японских властей, это была утечка радиоактивных инертных газов (ксенон, радон и криптон).

Одним из подрядчиков строительства АЭС является французская фирма Framatome (входит в энергогигант Électricité de France de France (EDF)). Компания считает, что на первом реакторе объекта существует "неизбежный радиологический риск". О нем французы еще 8 июня поставили в известность США.

Еще накануне МИД Китая отрицал угрозу. Ведомство заявляло, что станция не "фонит". Но сегодня китайское министерство экологии подтвердило факт ЧП. По его оценке, оно произошло из-за повреждения топливных стержней. Как пишет ТАСС, в Пекине считают, что "о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора речь не идет".

Точные обстоятельства инцидента и возможный ущерб пока неизвестны.

70% "Тайшань", расположенной на юге КНР, владеет китайская госкомпания China General Nuclear Power Corp (CGN), остальная доля у Framatome.

Источник - РосБалт
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