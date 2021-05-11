Sohu (Китай): почему США не осмеливаются развязать войну с Россией?

13:10 16.06.2021

Китайский интернет-пользователь рассуждает о вероятности войны между Россией и США. Хотя отношения стран оставляют желать лучшего, до военных столкновений дело не дойдет, считает он. А все потому, что у России есть один союзник, которого Америка опасается так же сильно, как и российского ядерного оружия.

Sohu (Китай): почему США не осмеливаются развязать войну с Россией? Немалую роль играет наличие у России этого союзника



Россия является самым большим препятствием для господства Соединенных Штатов во всем мире. Противоречия между этими двумя странами возникли еще в прошлом веке и вылились в холодную войну. Однако, поскольку всем более чем хватало последствий Второй мировой войны, несмотря на постоянный конфликт, до боевых действий между государствами так и не дошло. В конце концов, реальная война между равными по силе державами никому бы не принесла пользы.



После распада СССР позиции России на международной арене в сравнении с Советским Союзом значительно ослабли. Но, несмотря на это, очень немногие страны в мире решатся провоцировать Россию, обладающую мощнейшим арсеналом ядерного оружия. Конечно, Соединенные Штаты по-прежнему недолюбливают Россию и стремятся подавить ее в экономическом плане, сотрудничая с западными странами. Отсюда возникает вопрос, почему Америка не осмеливается развязать войну с Россией?



Во-первых, Соединенные Штаты боятся ее ядерного оружия. И это неоспоримый факт. Однако Россия может противостоять США не только ввиду своей военной мощи, но и благодаря своим союзникам. Помимо того, что Россия поддерживает стратегическое сотрудничество с Китаем, у нее есть один важный союзник, ввиду чего Соединенные Штаты не осмеливаются разорвать с ней отношения.



Нельзя недооценивать высокие позиции Индии на международной арене в современную эпоху. За счет импорта вооружений и техники этой стране удалось стать четвертой военной державой в мире, при этом ее военные расходы неуклонно продолжают расти. Кроме того, Индия также обладает огромными преимуществами с точки зрения населения и географического положения, что обеспечивает большой военный потенциал.



Индия всегда была целью западных стран. Она является крупнейшим импортером американского оружия. Однако Индия закупает вооружение и технику не только у США, но и у России, причем в больших масштабах. Между Индией и Россией всегда существовали определенные взаимоотношения, поэтому эти страны по праву могут считаться союзниками.



Старая поговорка гласит: "Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день, научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всю жизнь". Помимо зарабатывания денег на поставке вооружения Индии Россия также сотрудничает с этой страной во множестве военных проектах и даже готова начать совместную разработку истребителей пятого поколения. Это говорит о довольно тесных связях между двумя странами. Россия действительно относится к Индии как к союзнику, а США - как к бизнес-партнеру.



Поэтому, если между Америкой и Россией действительно разразится война, Индия с большой вероятностью встанет на сторону последней. Индия владеет важнейшим транспортным каналом в Индийском океане, благодаря чему сможет удерживать Соединенные Штаты на одной стороне, что повлияет на глобальное развертывание последних. В таком случае США потеряют свое преимущество еще до начала войны, а на такое они никогда не пойдут.



На самом деле, американцы могут притеснять только слабые страны. Они даже не осмеливаются воевать с Ираном, а что уж говорить о России, которая в разы сильнее Ирана. Так что крупнейшие державы только и могут вести словесные поединки. Если и случится реальная битва, то вряд ли закончится быстро, и этим непременно воспользуются другие страны для получения своей выгоды.



Оригинал публикации: 美国为何不敢与俄罗斯开战？俄罗斯的这个朋友起了不小的作用Опубликовано 11/05/2021