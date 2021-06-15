Задержан КырГКНБ за аферы с "Росинбанком/Керемет банком" известный кыр-буржуин Генрих Балян

13:18 16.06.2021

В ходе досудебного производства, зарегистрированного по ст.204 ч.3 УК КР (мошенничество), установлен сговор владельца ассоциации компаний "Карвен групп" Генриха Баляна с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей, направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2,3 млн долларов США под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 тыс. долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



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Расследованием получены неопровержимые доказательства предоставления Г.Баляном указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита, без цели его погашения, с последующим присвоением Г.Баляном полученных денежных средств в сумме 2,3 млн долларов США.



С учетом полученных доказательств 15 июня 2021 года Генрих Балян был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Ранее в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления указанного банка А.К., также имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления.



Справка Tazabek:



Как сообщили собственные источники, речь идет о "Росинбанке".



В ОАО "Росинбанк" в период с июля 2013 года по 29 августа 2017 года Александр Ким занимал должность заместителя председателя правления.



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29 августа 2017 года решением совета директоров ОАО "Российский инвестиционный банк" А.Ким освобожден от должности члена и заместителя председателя правления на основании личного заявления.



Ситуация в "Росинбанке": Акции заложены в НацбанкеСо 2 октября 2018 года Национальный банк КР стал основным держателем пакета акций ОАО "Росинбанк" в размере 71,66% (5 млн 604 тыс. 844 простых именных акций), позже доля НБКР в "Росинбанке" увеличилась с 85,2% до 95%.



ОАО "Росинбанк" 16 августа 2019 года решением акционеров был официально переименован в ОАО "Керемет Банк".