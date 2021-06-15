Заразительный пример: какова роль индийского штамма в росте заболеваемости

14:23 16.06.2021 Ученые считают этот вариант вируса более опасным, но в РФ циркулируют и собственные модификации



Мария Недюк

Анна Урманцева

Екатерина Ясакова



Некоторые эксперты связывают июньский пик заболеваемости COVID-19 с проникнувшим в нашу страну индийским вариантом коронавируса. По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, вариант "Дельта" (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% - в июне. Впрочем, консорциум владеет информацией по малому количеству сиквенсов (прочитанных геномов), причем многие из них относятся к завозным случаям, что может искажать картину, рассказали "Известиям" эксперты. Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина "Спутник V" работает и против индийского штамма.



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Эволюционное преимущество



Индийскому штамму, обнаруженному в конце 2020 года, ВОЗ официально присвоила название "Дельта" (B.1.617.2). Считается, что этот штамм - виновник второй волны пандемии в Индии. Вариант "Дельта" также называют "двойным мутантом" из-за наличия изменений E484Q и L452R. Однако множество экспертов утверждают, что это название "вводит в заблуждение", так как мутации происходят в вирусе постоянно.



В научной литературе вирус "Дельта" считается более заразным и быстро распространяющимся. То есть, чтобы заболеть, понадобится меньшее количество вирусных частиц. Кроме того, есть научные работы, в которых сказано, что этот вариант легче уходит от вакцин и не реагирует на лечение плазмой переболевших. Также писали, что наиболее частые симптомы COVID-19, вызванного индийским вариантом, - головные боли, боль в горле и насморк.



Некоторые опрошенные "Известиями" эксперты связывают значительное повышение уровня заболеваемости в России с этим штаммом.



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Данных по геномному секвенированию (прочтению геномов) штаммов коронавируса в России в открытых источниках крайне мало, отметил профессор Сколтеха, заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин, который весь последний год занимается анализом эволюции вируса и реконструирует его распространение по стране. В основном информацию размещает находящийся в Санкт-Петербурге российский консорциум по секвенированию геномов коронавирусов SARS-CoV-2 (Coronavirus Russian Genetic Initiative, CoRGI). Он создан на базе Института гриппа имени А.А. Смородинцева.



- Если предположить, что во всей России происходит то же самое, что и в Санкт-Петербурге, то можно сказать, что этот вариант вируса распространяется крайне быстро. В последних образцах, полученных консорциумом, он преобладает в подавляющем количестве. Я думаю, что тот рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, отчасти связан с распространением этого варианта, а также варианта "Альфа" (так называемый британский. - "Известия"), - подчеркнул Георгий Базыкин.



По его словам, о процентном соотношении вариантов коронавируса в России говорить сложно, так как регионы представлены в базах данных неравномерно. Данные CoRGI говорят о том, что вариант "Дельта" занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных в мае, и больше 90% - в тех, что были изучены в июне (22 из 24 полученных образцов). Такую скорость распространения варианту "Дельта" дает свойство повышенной трансмиссивности. Он распространяется быстрее уханьского варианта, а также варианта "Альфа", показывают данные из других стран.



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- Это можно объяснить либо собственно биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку. Либо же этот вариант эффективнее уходит от антител, из-за этого сильнее распространяется в частично переболевшей и вакцинированной популяции. Скорее всего, и тот и другой факторы имеют значение, - заключил Георгий Базыкин.



Не штаммом единым



Логичнее всего связать рост заболеваемости именно с распространением нового индийского штамма, сказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.



- Так как ничего с апреля и мая в РФ не поменялось, я связываю резкий подъем заболеваемости с новым контагиозным штаммом, - отметил он.



Высокое распространение индийского штамма в России подтверждают данные международного мониторинга. Согласно инфографике портала Nextstrain.org (на нем представлены постоянно обновляемые данные по распространению вариантов коронавируса в разных странах), индийский штамм занимает самую значительную долю распространения из всех опасных мутантных вариантов.



Но портал фиксирует в основном завозные случаи инфекции, например, при выявлении вируса у приезжих в аэропорту, поэтому все же не отражает полной картины по всей стране, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. А рутинное исследование геномов вируса проводится далеко не во всех регионах.



- Безусловно, эти завозные варианты - британский, индийский, южноафриканский, бразильский - могут получить широкое распространение. Настоящие же сведения о том, какие в целом варианты циркулируют у нас, не носят открытый характер. Могут появляться и собственные, российские, штаммы. Мы сейчас планируем запустить проект по генотипированию штаммов в Республике Татарстан. Вот и посмотрим, какая у нас ситуация на местах, - сказал "Известиям" Альберт Ризванов.



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По его словам, эпидемиологи и инфекционисты сейчас отмечают, что COVID-19 "помолодел": заболевают в основном молодые люди, и тяжесть инфекции у них более серьезная. Однако эксперты подчеркивают, что подъем заболеваемости - многофакторный процесс, поэтому нельзя забывать о соблюдении противоэпидемиологических мер, а также вакцинации.



Ранее директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина "Спутник V" работает против индийского штамма.



Сводки с "фронта"



15 июня оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщил о 14 185 новых подтвержденных случаях COVID-19. В Москве за сутки заболело 6805 человек, в Московской области - 1135, Санкт-Петербурге - 902.



Неделю назад, 8 июня, ежесуточный прирост заболевших в России составил 9977 случаев. За неделю показатель вырос на 4 тыс. случаев в сутки.



На фоне роста заболеваемости многие регионы приняли решение снова ввести ограничительные меры. В частности, 15 июня об этом заявил Минздрав Хабаровского края после очередного совещания штаба по коронавирусу. Региональные чиновники поддержали рекомендации Роспортребнадзора по переводу на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет и беременных.



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- Вылеты в северные районы края Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте. Его жители северных районов края смогут сделать бесплатно. Ограничения вступят в силу 17 июня, - сказано в сообщении ведомства.



Также во вторник глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил журналистам, что не исключает введения в регионе новых ограничительных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом.



Накануне, 14 июня, правительство республики Бурятия на своем официальном информационном портале сообщило, что до 1 июля будет запрещено посещение парков, скверов и общественных зон. Все учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы. Закрываются спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники. Источник - Известия

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