Нефтяная вспышка: черное золото может подорожать до $77 за бочку

14:24 16.06.2021

Какие факторы позволят баррелю продолжить рост



Валерий Воронов



До конца июня цены на нефть марки Brent могут подняться до отметки в $77 за баррель. Такой прогноз дали "Известиям" опрошенные аналитики. 14 июня нефтяные котировки пробили отметку в $73 за баррель впервые за два с лишним года, а на следующий день - в $74 за бочку. Цены растут на фоне соблюдения странами ОПЕК+ условий сделки и снижения перспектив соглашения по иранской ядерной программе, отмечают эксперты. Также на стоимость черного золота положительно влияет ожидание очной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сдерживающим фактором по-прежнему остается распространение коронавируса в мире.



Может рвануть: взлетят ли нефтяные котировки

Вице-премьер Новак предостерег от сокращения инвестиций



Июньский рост



Августовские фьючерсы нефти марки Brent 15 июня выросли с $73,16 на 9:00 мск до $74,10 к 22:00 мск, свидетельствуют данные торгов ICE. Днем ранее цена барреля поднималась выше $73,55 за бочку впервые за более чем двухлетний период.



Первая и главная причина подорожания нефти - неуклонное выполнение условий сделки ОПЕК+, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Благодаря сделке спрос на нефть опережает уровень добычи, а разница между этими показателями восполняется накопленными запасами первого полугодия 2020 года. Их распродажа - одно из наиболее важных условий полноценного восстановления рынка, - отметил эксперт.



По условиям действующего соглашения участники ОПЕК+ постепенно наращивают производство. Ранее сообщалось, что в мае нефтедобыча стран ОПЕК+ выросла на 320 тыс. баррелей в сутки до 40,4 млн баррелей. Страны ОПЕК выполнили соглашение на 124%, а не входящие в картель государства - на 94%.



Нефтяные цены растут после докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК+, которые свидетельствуют о плавном восстановлении спроса на сырье в мире, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. Он составит 96,4 млн барреля в сутки, что на 5,4 млн выше спроса 2020 года. В 2022-м ожидается рост на 3,1 барреля в сутки по сравнению с 2021-м - до 99,5 млн. Таким образом, рынок может полностью восстановиться в следующем году, считает аналитик.



Цены на нефть растут во многом и из-за того, что перспектива скорого поступления на рынок дополнительных объемов из Ирана ослабла на фоне затягивания переговоров о присоединении США к ядерному соглашению с Тегераном, заявил "Известиям" аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.



Пик нефти по-русски: добыче в России угрожает стагнация

Уровень производства может так и не вернуться к показателям 2019 года



Так, возвращение США в сделку открыло бы путь к частичному или полному снятию санкций с Ирана, что позволило бы возобновить экспорт нефти из исламской республики. Переговоры могли затянуться из-за президентских выборов в Иране, которые проходят на этой неделе, и США ждут их результатов, добавил аналитик. В таком случае экспорт иранской нефти может вырасти с 2,3 млн баррелей в сутки до 4 млн - это значительно бы увеличило предложение на мировом рынке и негативно сказалось на нефтяных котировках.



- Исходя из текущей ситуации, не стоит исключать, что в моменте нефтяные котировки могут достигнуть $75 за баррель, - отметил Андрей Маслов.



Впрочем, даже при условии, что Иран вернется в реестр нефтяных экспортеров, его поставки будут расти постепенно и без рывков, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Это даст рынку возможность плавно адаптироваться к увеличению глобальных поставок, отметила эксперт.



- В отсутствие значимых негативных шоков цены на Brent могут достигнуть $74–77 за баррель, - отметил аналитик QBF Михаил Бугаев.



Александр Фролов также подчеркнул, что нефтяные котировки показали рост и в связи с ожидаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве.



- Такие мероприятия обычно благоприятно сказываются на рынке нефти, потому что их воспринимают как признак улучшения отношений, как шанс, что будут сняты санкции, начнется восстановление экономического сотрудничества между странами, и за счет этого будет расти спрос на нефть и нефтепродукты. Я не говорю, что такая встреча - это признак всех этих действий, но это так воспринимается, - объяснил Александр Фролов.



Временное явление



Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти

Долги и экологические активисты способны парализовать развитие нефтянки за пределами стран ОПЕК+, что хорошо для мировых цен



Рост котировок, скорее всего, временное явление, обусловленное новостным фоном, считает Артем Деев. В дальнейшем динамику цен определит баланс спроса и предложения.



- Если мировая экономика будет активно восстанавливаться после пандемии, то уровень цен в $65–75 за баррель возможен на долгий период. Выше - вряд ли, поскольку это не выгодно покупателям и станет ограничителем спроса, - объяснил эксперт.



По его словам, обычно цены выше $80 за баррель означают дефицит на рынке при активно растущем спросе. Страны-производители не допустят дефицита, а активный рост спроса пока вряд ли возможен из-за сложностей в глобальной экономике.



При этом неблагоприятно на нефтяные котировки может повлиять резкий рост производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь в США, считает Александр Фролов. Значимым фактором сдерживания стоимости черного золота остается и высокий уровень распространение коронавирусной инфекции в мире, добавил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитал" Андрей Верников.



"Известия" направили запрос в Минэнерго. Там на момент публикации не ответили.