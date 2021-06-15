 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.06.2021
14:24  Нефтяная вспышка: черное золото может подорожать до $77 за бочку
14:23  Заразительный пример: какова роль индийского штамма в росте заболеваемости
13:18  Задержан КырГКНБ за аферы с "Росинбанком/Керемет банком" известный кыр-буржуин Генрих Балян
13:10  Sohu (Китай): почему США не осмеливаются развязать войну с Россией?
12:55  Коронавирус делает Путина еще опаснее, - Bild
12:51  В Азии бьют тревогу из-за радиационной катастрофы на АЭС "Тайшань" в Китае
12:41  Кыр-правозащитница Гульгакы Мамасалиева уверяет, что ее ограбили таджикские военные

12:39  Бакетаева "ушли". Снова переворошили руководство Бишкекской мэрией
11:49  Афганский тупик. Америка уходит - проблемы остаются, - К.Батанов
10:53  "Суррогатная независимость" Грузии: где выход из нищеты и унижения? - Хатуна Сагинашвили
10:48  Российского стендап-комика Нурлана Сабурова выдвинули на пост акима казахстанского Степногорска
10:47  "Демонизировать можно только демонов": имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино
10:45  "Исторический день": о чем Эрдоган и Алиев договорились в Карабахе
10:42  "95-й квартал" власти УкрРуины. Пресмыкательство перед Западом кончается ничем, - В.Пойманов
09:07  Гудбай, Америка? Сегодня, наконец, наступит "момент истины", - Н.Ульянов
09:03  Жители казахстанского Степногорска дружно восстали против строительства мусоро-завода
08:54  Роскомнадзор хочет легализовать через особый гос-портал доступ к порно
08:45  Эрдоган готов взять под свой контроль Афганистан, - И.Субботин
00:49  В Амударье ничего не течет. Туркменистан ждет безводная осень
00:31  Антикитайские двойные стандарты "большой семерки", - В.Павленко
00:30  Ковид лишает мусульман хаджа второй год подряд, а турбизнес - надежды
Вторник, 15.06.2021
21:08  От всей Шуши. Турция и Азербайджан создали новый альянс на Южном Кавказе, - "Къ"
21:02  Путин продлил сроки пребывания мигрантам в России
20:28  "Казахский жамагат был так знаменит...". Эксклюзивное интервью алматинки, потерявшей в Сирии пятерых детей и мужа
19:59  Цифровые технологии – на службу мигрантам, - "НГ"
19:55  Исламисты в Алжире поспешили объявить о победе, - Р.Мустафин
19:53  Дикари громят "Долину каменных гробниц" Кемпиртас в казахстанском Баянауле
19:49  Экс-замакима Караганды Шалабеков вышел на свободу через шесть дней после оглашения приговора. Исправился?
19:41  "Комплекс содержанки". Украина выпрашивает у США статус союзника вне НАТО
19:38  Казахстан ввел в строй новые боевые корабли - "Исатай" и "Махамбет" (фото)
13:08  Скончался легендарный летчик-космонавт, уроженец Казахстана Владимир Шаталов
12:27  В Ташкент! Упрощено получение Узбекистанского гражданства
12:04  Скандал вокруг национальной системы тестирования, - Газета.uz
12:00  Американо-китайские отношения: к новой холодной войне? - В.Кашин, И.Тимофеев
11:18  Шоу Джо и Вовы. Что сулит миру встреча Путина и Байдена в Женеве?
11:15  Изменение климата. Как глобальное потепление разрушает Кыргызстан
11:12  Кто "вкладывается" в страны Центральной Азии ­– рейтинг
11:10  Нужна "умная" деколонизация и десоветизация казахского сознания, - Н.Нуртазина
11:07  Афганская группировка "Сетам-е мелли" и убийство посла США в Кабуле, - П.Густерин
10:27  Русский мир или русское гетто? - Вл.Семенко
10:18  Еще одного вице-мэра Бишкека Азыгалиева трясут на предмет "незаконного обогащения"
10:15  Команда Токаева: кто вошел в пул второго президента Казахстана
09:45  Младший зять Мирзиеева Ойбек Турсунов приобрел на госсредства набор канцтоваров за $6 тысяч
09:37  "Мы обсуждаем проблемы, которых не существует...", - интервью В.Путина NBC
09:12  Байден сегодня - это Брежнев вчера, - М.Ростовский
08:57  Женева как анти-Мальта: на руинах Pax Americana… Байден ответит Путину за пять стратегий, - К.Душенов
08:54  Китайский импорт подрос на еде и нефти
08:46  "Америка потерялась на заднем сиденье" - популярность США под вопросом, - Джейн Спай
08:43  Казахстан продолжит осаксауливать дно Арала
08:20  Китай заставляет контейнервничать. Заторы в портах юга страны парализуют мировую торговлю, - "Къ"
00:52  Не пытайтесь договориться с экстремистами. Пакистанские террористы меняют тактику, - Л.Шашок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нефтяная вспышка: черное золото может подорожать до $77 за бочку
14:24 16.06.2021

Какие факторы позволят баррелю продолжить рост

Валерий Воронов

До конца июня цены на нефть марки Brent могут подняться до отметки в $77 за баррель. Такой прогноз дали "Известиям" опрошенные аналитики. 14 июня нефтяные котировки пробили отметку в $73 за баррель впервые за два с лишним года, а на следующий день - в $74 за бочку. Цены растут на фоне соблюдения странами ОПЕК+ условий сделки и снижения перспектив соглашения по иранской ядерной программе, отмечают эксперты. Также на стоимость черного золота положительно влияет ожидание очной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сдерживающим фактором по-прежнему остается распространение коронавируса в мире.

Может рвануть: взлетят ли нефтяные котировки
Вице-премьер Новак предостерег от сокращения инвестиций

Июньский рост

Августовские фьючерсы нефти марки Brent 15 июня выросли с $73,16 на 9:00 мск до $74,10 к 22:00 мск, свидетельствуют данные торгов ICE. Днем ранее цена барреля поднималась выше $73,55 за бочку впервые за более чем двухлетний период.

Первая и главная причина подорожания нефти - неуклонное выполнение условий сделки ОПЕК+, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

- Благодаря сделке спрос на нефть опережает уровень добычи, а разница между этими показателями восполняется накопленными запасами первого полугодия 2020 года. Их распродажа - одно из наиболее важных условий полноценного восстановления рынка, - отметил эксперт.

По условиям действующего соглашения участники ОПЕК+ постепенно наращивают производство. Ранее сообщалось, что в мае нефтедобыча стран ОПЕК+ выросла на 320 тыс. баррелей в сутки до 40,4 млн баррелей. Страны ОПЕК выполнили соглашение на 124%, а не входящие в картель государства - на 94%.

Нефтяные цены растут после докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК+, которые свидетельствуют о плавном восстановлении спроса на сырье в мире, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. Он составит 96,4 млн барреля в сутки, что на 5,4 млн выше спроса 2020 года. В 2022-м ожидается рост на 3,1 барреля в сутки по сравнению с 2021-м - до 99,5 млн. Таким образом, рынок может полностью восстановиться в следующем году, считает аналитик.

Цены на нефть растут во многом и из-за того, что перспектива скорого поступления на рынок дополнительных объемов из Ирана ослабла на фоне затягивания переговоров о присоединении США к ядерному соглашению с Тегераном, заявил "Известиям" аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

Пик нефти по-русски: добыче в России угрожает стагнация
Уровень производства может так и не вернуться к показателям 2019 года

Так, возвращение США в сделку открыло бы путь к частичному или полному снятию санкций с Ирана, что позволило бы возобновить экспорт нефти из исламской республики. Переговоры могли затянуться из-за президентских выборов в Иране, которые проходят на этой неделе, и США ждут их результатов, добавил аналитик. В таком случае экспорт иранской нефти может вырасти с 2,3 млн баррелей в сутки до 4 млн - это значительно бы увеличило предложение на мировом рынке и негативно сказалось на нефтяных котировках.

- Исходя из текущей ситуации, не стоит исключать, что в моменте нефтяные котировки могут достигнуть $75 за баррель, - отметил Андрей Маслов.

Впрочем, даже при условии, что Иран вернется в реестр нефтяных экспортеров, его поставки будут расти постепенно и без рывков, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Это даст рынку возможность плавно адаптироваться к увеличению глобальных поставок, отметила эксперт.

- В отсутствие значимых негативных шоков цены на Brent могут достигнуть $74–77 за баррель, - отметил аналитик QBF Михаил Бугаев.

Александр Фролов также подчеркнул, что нефтяные котировки показали рост и в связи с ожидаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве.

- Такие мероприятия обычно благоприятно сказываются на рынке нефти, потому что их воспринимают как признак улучшения отношений, как шанс, что будут сняты санкции, начнется восстановление экономического сотрудничества между странами, и за счет этого будет расти спрос на нефть и нефтепродукты. Я не говорю, что такая встреча - это признак всех этих действий, но это так воспринимается, - объяснил Александр Фролов.

Временное явление

Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти
Долги и экологические активисты способны парализовать развитие нефтянки за пределами стран ОПЕК+, что хорошо для мировых цен

Рост котировок, скорее всего, временное явление, обусловленное новостным фоном, считает Артем Деев. В дальнейшем динамику цен определит баланс спроса и предложения.

- Если мировая экономика будет активно восстанавливаться после пандемии, то уровень цен в $65–75 за баррель возможен на долгий период. Выше - вряд ли, поскольку это не выгодно покупателям и станет ограничителем спроса, - объяснил эксперт.

По его словам, обычно цены выше $80 за баррель означают дефицит на рынке при активно растущем спросе. Страны-производители не допустят дефицита, а активный рост спроса пока вряд ли возможен из-за сложностей в глобальной экономике.

При этом неблагоприятно на нефтяные котировки может повлиять резкий рост производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь в США, считает Александр Фролов. Значимым фактором сдерживания стоимости черного золота остается и высокий уровень распространение коронавирусной инфекции в мире, добавил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитал" Андрей Верников.

"Известия" направили запрос в Минэнерго. Там на момент публикации не ответили.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623842640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2021 года №599
- Маулен Ашимбаев принял Посла Турции в Казахстане
- Большинство регионов РК находятся в "зеленой" зоне по заболеваемости COVID-19
- Правительство рассмотрело вопросы улучшения экологии
- Правительство утвердило План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года
- Чиновников наказали за низкое качество жилья, построенного в СКО для переселенцев с юга
- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности деятельности специальных экономических зон
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  