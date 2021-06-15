 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы подают в Гаагский суд на таджикского "агрессора"
18:01 16.06.2021

"Обращение в Гаагский суд может спровоцировать конфликт между КР и РТ"
607 016 июня 2021 15:04
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"Обращение в Гаагский суд может спровоцировать конфликт между КР и РТ"

Политолог Марс Сариев прокомментировал обращение представителей неправительственного сектора Кыргызстана в Римский статут по поводу агрессии Таджикистана.

"Известно, что Human Rights Watch поддержала эту позицию, положительно восприняв инициативу неправительственного сектора. Сейчас очень тонкий момент налаживания мирных отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном, и включение международных структур в этот процесс может полностью дестабилизировать ситуацию между двумя странами.

Тем более что международные структуры могут иметь свои далеко идущие цели, например, поддержка Кыргызстана на основании представленных документов, может опять дестабилизировать обстановку, возникнет конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Мы являемся членами ОДКБ, конфликт между двумя странами может привести к полному развалу ОДКБ, всей мирной ситуации в Центральной Азии. Тем более что сейчас выводятся войска из Афганистана. Может произойти афганизация всего центральноазиатского региона, потому что если Таджикистан помимо имеющейся экономической блокады окажется еще и в международной изоляции, то мы можем оказаться в ситуации перманентного конфликта, что, конечно же, никому из стран не нужно.

Этот очень тонкие отношения, и сейчас как раз идут двусторонние процессы поиска путей совместного существования, примирения и решения конфликта. У международных структур есть глобальные схемы, свои глобальные цели, определенные глобальные структуры заинтересованы в дестабилизации Центральной Азии.

Есть такой мегапроект "Большая Центральная Азия" или "Большой Афганистан", который схож с проектом "Большой Ближний Восток", буквально взорвавшим этот регион", - сказал Марс Сариев.

Политолог уверен, что данный вопрос должен решаться между двумя республиками, деликатно, без вмешательства внешних акторов.

Напомним ранее представители неправительственного сектора Кыргызстана обратились в Международный уголовный суд (Гаагский суд) по факту военной агрессии Республики Таджикистан против мирного населения Кыргызстана.

Источник - akipress.org
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