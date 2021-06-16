Путин поможет Байдену спасти американскую агентурную сеть в Афганистане. А надо? - "НГ"

18:10 16.06.2021

Путин и Байден могут заняться спасением американской агентурной сети в Афганистане



США нуждаются в поддержке России для открытия коридора поставок афганским силовикам

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

16.06.21

На мемориальной стене в штаб-квартире ЦРУ США сегодня 137 звезд в память погибших агентов. После ухода из Афганистана таких звезд может оказаться гораздо больше / Фото с официального сайта ЦРУ США.

Сегодня на встрече в Швейцарии президенты России и США обсудят, в том числе и вопросы, связанные с Афганистаном. Соответствующий анонс был сделан помощником российского президента Юрием Ушаковым. О чем именно собираются поговорить Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе обсуждения афганского кейса, не уточняется. На наш взгляд, американский и российский президенты могут затронуть как минимум три важные темы, имеющие отношение к Афганистану и чувствительные как для Вашингтона, так и для Москвы.



Первая - координация усилий по давлению на "Талибан" (организация запрещена в РФ) и Пакистан. До сих пор американские и российские представители демонстрировали достаточно заметное совпадение позиций по принуждению талибов к мирному диалогу. И хотя результат этих общих усилий оказался ничтожен, это не означает, что их не стоит продолжать. Тем более что впереди заинтересованные стороны ожидает еще более важный этап игры в афганское урегулирование - принуждение Пакистана к компромиссу с официальным Кабулом. И здесь Соединенные Штаты наверняка хотели бы заручиться последовательной и надежной поддержкой России, поскольку без скоординированного и эффективного прессинга Исламабада со стороны крупных игроков в регионе дело мира в Афганистане не продвинется ни на шаг.



Вторая тема - восстановление Северной сети поставок для снабжения афганской армии. Как известно, США и НАТО в преддверии полного вывода своего воинского контингента из Афганистана подтвердили намерение помогать афганскому правительству и силам безопасности. Очевидно, речь идет не только о деньгах, но и, прежде всего, поставках военной техники, оружия, боеприпасов, авиационного топлива. Все это придется каким-то образом доставлять в Афганистан. Нет сомнений, что Исламабад, ведущий руками талибов гибридную войну против Кабула, закроет пакистанское воздушное пространство для любых поставок афганским силовикам. Иранское небо выглядит в этом измерении едва ли более надежно. Остается один путь – возрождение воздушной и, вероятно, наземной инфраструктуры бывшей Северной сети поставок - через Турцию, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан или Туркмению, Узбекистан и далее в Афганистан.



Для того чтобы Северная сеть поставок могла работать без лишних проблем, американцам необходимо заручиться согласием Москвы, которая традиционно воспринимает постсоветское пространство (Южный Кавказ, Каспийский регион, республики Центральной Азии) как зону своих жизненно-важных интересов. Кроме того, США могут при определенных условиях оказаться заинтересованными в использовании российского воздушного пространства для переброски грузов для афганской армии и правительства Афганистана как это уже было несколько лет назад.



Третья тема - защита агентурной сети американской разведки в Афганистане. Возможно, это самая главная тема, которая по-настоящему будет интересовать в ближайшее время Вашингтон. С уходом военного контингента США и НАТО разведывательная сеть, созданная американскими и натовским спецслужбами в Афганистане, становится поистине бесценным стратегическим ресурсом. Без сохранения этой сети будет невозможно вести мониторинг подрывной деятельности "Талибана", "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (организации запрещены в РФ) в регионе, обеспечивать режим раннего предупреждения о готовящихся террористических атаках против граждан и объектов США различными джихадистскими группами, находящимися в Афганистане и в зоне афгано-пакистанского пограничья.



Несомненно, что после ухода из Афганистана сил США и НАТО талибы и их кураторы из пакистанской Межведомственной разведки (ISI) попытаются либо уничтожить агентурную сеть американцев (а это тысячи агентов по всем афганским провинциям и в приграничных районах Пакистана), либо взять ее под свой контроль, чтобы получить новые возможности для политической и дезинформационной игры против Вашингтона и его западных союзников. Аналогичные цели будут преследовать иранские и китайские спецслужбы, заинтересованные в максимальном ослаблении стратегических позиций США в регионе.



В такой ситуации американцы и их партнеры по НАТО будут нуждаться хоть в каких-то союзниках, способных помочь им сохранить агентурно-информационную сеть в Афганистане и части районах Пакистана. Как ни парадоксально, таким союзником может оказаться Россия. Во-первых, потому что Москву так же беспокоят планы террористов, действующих на границах Центральной Азии, и здесь возможно сотрудничество американских и российских спецслужб против общего врага. Во-вторых, Россия почти наверняка захочет перехватить контроль над остающейся американской агентурной сетью, чтобы превратить ее в свою (хотя бы частично).



Так что может статься, американцам будет выгоднее предложить Москве создание "совместного предприятия" по получению важной для обеспечения национальной безопасности двух стран разведывательной информации и защите ее источников в Афганистане, чем рисковать потерей почти всей своей сети. А это вполне возможно, если Москва вслед за талибами, спецслужбами Исламабада, Тегерана и Пекина тоже подключится к скорой охоте на афганскую агентуру США.