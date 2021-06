Стратегия США в новом Великодержавном противостоянии, - М.Сучков

19:48 16.06.2021 ТРУМЭН, А НЕ НИКСОН: СТРАТЕГИЯ США В НОВОМ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ



МАКСИМ СУЧКОВ

Директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России; доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России; научный сотрудник инициативы по диалогу в рамках второго направления дипломатии в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.



Пандемия нанесла ощутимый удар по США и самой модели "либеральной демократии". Но она и высвободила немало новых пространств, за которые Вашингтон готов побороться в холодной войне 2.0. Идеологические оформление Байденом нового противоборства в терминах "демократия vs авторитаризм" – аллюзия к эпохе Трумэна и началу первой холодной войны.



Чтобы понять современную политику Соединенных Штатов и спрогнозировать ее развитие в будущем, международники часто обращаются к историческим аналогиям. США – молодая нация, опыт накоплен относительно небольшой, но существуют уже устоявшиеся паттерны поведения и сформированные политико-идеологические нарративы. Использование этих схем помогает "рационализировать" американское поведение на международной арене, особенно когда в самой Америке и окружающем мире все неспокойно и сложно. История, как известно, "не повторяется, а рифмуется", и относиться к такому подходу нужно аккуратно. Но американская политика в некоторых современных сюжетах действительно во многом отображает логику поведения в прошлых схожих обстоятельствах – важно не ошибиться в выборе самой исторической аналогии.



Президентство Ричарда Никсона – самый частый период, к которому обращаются, когда размышляют об американской стратегии в новом великодержавном противостоянии. Тогда республиканцы хотели уклониться от двойного сдерживания СССР и Китая, и Генри Киссинджер реализовал политику усугубления откола Пекина от Москвы и даже перехода КНР в прямую конфронтацию с СССР для ослабления последнего. Сегодня "первый номер" – Китай, ослаблять нужно именно его, а Москву, соответственно, уводить от взаимодействия с ним. Поскольку это кажется рациональным и соответствует имеющемуся у США опыту, многие не без основания полагают, что в такой парадигме и будут складываться отношения в треугольнике в ближайшие годы. В этой же логике Белому дому предлагают действовать и некоторые близкие к администрации Байдена аналитики.



Отдельные попытки вбить клин между Россией и КНР имеют место и будут продолжаться, но скорее на тактическом уровне, как способ предотвратить сопряжение потенциалов двух противников. Стратегически же администрации Байдена ближе подход президента Трумэна.



Доктрина Трумэна 2.0



12 мая 1947 г. Гарри Трумэн запросил у Конгресса помощь греческому и турецкому правительствам на фоне сворачивания британской экономической поддержки Афин и Анкары. Трумэн исходил из конкретных геополитических интересов в набиравшем обороты противостоянии с СССР, но американская пропаганда акцентировала идеологическое усиление Советского Союза в оставленных британцами "вакуумах". Трумэн убеждал, что США больше не могут стоять в стороне и допускать "насильственную экспансию советского тоталитаризма на свободные, независимые страны", потому что национальная безопасность Америки зависела не только от физической безопасности американской территории. Речь Трумэна заложила основы одноименной доктрины США. Ее декларируемая цель была в оказании политической, военной и экономической помощи "всем демократическим странам, находящимся под угрозой со стороны внешних или внутренних авторитарных сил". Доктрина Трумэна разворачивала внешнюю политику Соединенных Штатов от "изоляционизма" в виде отказа от региональных конфликтов, напрямую не затрагивающих США, к позиции возможного вмешательства в заморские конфликты. В стратегическом смысле это было намерением закрепить статус глобальной державы и попыткой форсированного захвата ключевых географических и политических пространств в новом послевоенном мире.



Четыре года президентства Трампа воспринимаются американским истеблишментом как четыре года новой мировой политической войны. Войны, где Америка только уступала и проигрывала, а "авторитарные бегемоты" – Россия и Китай – наступали и торжествовали.



Пандемия нанесла ощутимый удар по США и самой модели "либеральной демократии". Но она и высвободила немало новых пространств, за которые Вашингтон готов побороться в холодной войне 2.0.



Идеологические оформление Байденом нового противоборства в терминах "демократия vs авторитаризм" – тоже аллюзия к эпохе Трумэна и началу первой холодной войны. Сам президент убежден, что приоритетом для Америки сейчас является создание "общей повестки" (common cause) с союзниками против Китая, особенно в области экономики и технологий. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан называет такой подход "построением ситуации силы" (building a situation of strength), повторяя знаменитую формулировку госсекретаря Трумэна Дина Ачесона. В свое время Ачесон вкладывал в эту фразу необходимость усилить западный альянс как предварительное условие для любых переговоров с Советским Союзом. Отсюда, к слову, стремление Байдена укрепить союзническую дисциплину в НАТО и G7, мобилизовать QUAD и ангажировать ЕС на самоотторжение от Китая. При этом по-настоящему США рассчитывают только на себя. "Единственный верный друг в Вашингтоне – это собака", – известное изречение Гарри Трумэна о внутриамериканской политике, которое в равной степени применимо к международным делам.



США – КНР: секутор против ретиария



Американский нарратив о противостоянии с Пекином можно метафорически передать в виде поединка двух типов римских гладиаторов – секутора и ретиария. Первый был оснащен шлемом, латами, прямоугольным щитом и мечом. Второй – трезубцем, кинжалом и сетью и выступал без доспехов. Их противостояние было конкуренцией разных школ ведения боя. Хорошо защищенный секутор чувствовал себя увереннее в ближнем бою: он стремился подойти к противнику на близкое расстояние и нанести разящий удар. Ретиарий делал ставку на большую мобильность, изматывание противника через набросы сетки и выжидание, пока тот устанет под тяжестью своего снаряжения.



Китай в этой картине представляется американцам современным "ретиарием". Авторитарная политическая система, директивное управление ЦК КПК и исполнительная дисциплина делают его более "мобильным" в скорости принятия решений по сравнению с запаянной в латы процедур, согласований и законов американской [демократической] бюрократии. Китай как будто умеет выжидать и не торопиться, надеясь, что груз внутренних проблем и усталость американцев от тотального доминирования будут снижать конкурентные преимущества Америки и заодно ее глобальные аппетиты.



США не могут позволить этому случиться – нынешнее поколение американских элит не представляют себе иной кроме "единственной супердержавы" формации существования в мире. Соглашаться на статус "нормальной великой державы" это поколение американских лидеров не готово. Тем более что и конкурентный потенциал Америки все еще достаточно велик – в военной сфере, технологиях, экономике и финансах, контроле за глобальными институтами и идеологии. Именно по этим пяти направлениям американцы будут противостоять восхождению Китая.



Многие истолковали саммит в Анкоридже как символическую точку отсчета в этом противостоянии и как провал американской дипломатии. Но мало кто обратил внимание, что сама администрация Байдена оценила саммит позитивно с точки зрения выяснения "истинного лица противника". Стратеги Байдена исходили из того, что организация отношений с Китаем на основе сотрудничества "теоретически желательна", но недостижима в обозримом будущем. Лесть китайцев Байдену как более желанному для Пекина президенту, чем Трамп, изначально воспринималась в Белом Доме как "ловушка", чтобы заставить Соединенные Штаты отказаться от конкуренции с Китаем в обмен на сотрудничество, которое никогда не материализуется. Любая "перезагрузка", таким образом, была бы чисто риторической: Китай продолжал бы двигаться своим курсом. Байдену пришлось бы в конечном счете изменить линию на более жесткую, но уже на менее благоприятных для США условиях. Выбрав вместо этого стратегию "конкурентного взаимодействия" – встречаться с китайцами, но рассматривать их через призму конкуренции – команда Байдена, в представлении ее членов, сэкономила время и обнажила истинные намерения Пекина на экономическое и технологическое превосходство, а не на сотрудничество с Америкой. Иными словами, словесные провокации Блинкена и Салливана сработали, а значит, как считают в Вашингтоне, на Аляске они одержали важную психологическую победу. Все это нужно иметь ввиду перед саммитом Путина и Байдена в Женеве.



Проблема соотношения трумэнского и никсоновского подходов в политике Байдена в том, что "стартовые условия" одного и второго не совпадают с тем, что должен делать Байден сейчас. Трумэн начинал конфронтацию с одной супердержавой – СССР. Никсон – должен был эту супердержаву ослаблять посредством отторжения важного идеологического союзника – Китая. Байден желал бы сфокусироваться на сдерживании Китая, но вынужден отвлекать внимание и ресурсы на "назойливую" Россию.



Россия как спойлер, угроза и горячая картошка



Говорить о полноценной стратегии по "вовлечению России" Соединенными Штатами, "открытии" ее миру или тем более "сближению" с ней, как это было с Китаем в 1970-е гг., не приходится. Нечто подобное, вероятно, представлял себе Трамп, не исключено, что США к этому еще вернутся, но вряд ли в ближайшие годы. Саммит Байдена с Путиным тоже не про это.



Причин, почему никсоновский подход в отношении России не подходит для Байдена, минимум, три.



Во-первых, сама база для какого-то сближения между Россией и Соединенными Штатами сегодня отсутствует. Никсону и Киссинджеру удалось найти компромиссную для китайцев формулу общения по главному для КНР раздражителю – Тайваню. У администрации Байдена нет ни малейшего желания искать аналогично компромиссное решение по главному раздражителю для России – Украине. Напротив – Вашингтон не упускает возможности активно использовать ситуацию в этой стране в качестве рычага давления на Москву.



Во-вторых, на текущем этапе российско-китайские отношения крайне далеки от кризисного состояния, которое было между СССР и КНР. Наоборот – в вопросах мироустройства две державы пока как будто смотрят в одну сторону, хоть и каждый через призму своих интересов. Но американцы убеждены, что противоречия между Москвой и Пекином на самом деле гораздо глубже и в конечном счете дадут о себе знать. Достаточно набраться терпения и точечно работать на усугубление расхождений –для этого заниматься "сближением" с Россией не обязательно.



Промежуточная цель – внести больше отчужденности в российско-китайские отношения и переформатировать их нынешнюю формулу c "не всегда вместе, но никогда друг против друга" во "не всегда друг против друг друга, но чтобы никогда вместе". Окончательная цель – лишить Китай возможности сместить Соединенные Штаты с позиций доминирующей супердержавы и ослабить Россию до состояния, при котором Москва не сможет выступать ни дееспособным самостоятельным игроком, ни "усилителем" возможностей других стран, стремящихся к стратегическому суверенитету в отношениях с Западом. По этим вопросам сегодня в США устойчивый двухпартийный консенсус.



В-третьих, почему нынешнюю американскую политику не стоит рассматривать в контексте "никсоновской" парадигмы – видение в Вашингтоне самой России. Пресловутая токсичность "российской темы", помноженная на гипертрофированное влияние внутренних дрязг на внешнюю политику США, сильно ограничивает пределы конструктивного взаимодействия с Москвой. В разные избирательные циклы республиканцы и демократы могут меняться местами в критике "недостаточной жесткости" в отношении Кремля или, напротив, говорить о "вынужденном сотрудничестве". Но на деле восприятие России как "спойлера" к сотрудничеству не располагает. Даже там, где национальные интересы Америки диктуют необходимость более плотной коллаборации, никто в Вашингтоне не желает жертвовать ради этого своим политическим капиталом.



Вместе с тем военные и разведка по-прежнему оценивают Россию как главную военную угрозу. Недавний доклад Национального разведсообщества США прямо говорит о том, что Россия наиболее опасна в трех сферах – ядерное и высокоточное оружие, киберпространство и космос. "Российская военная угроза" кратно увеличивается, когда Россия выступает, по мнению американцев, "мультипликатором боевых возможностей" (force multiplier) Китая. Поэтому для Вашингтона важно в первую очередь не упустить из-под контроля российский потенциал в этих сферах и по возможности удерживать за собой инициативу по предложениям.



Профессиональное общение с Москвой, таким образом, должно вращаться вокруг этих тем: здесь должны оговариваться значимые для США "красные линии", здесь допустимо создание рабочих групп, диалоговых механизмов, мониторинга и тому подобное. Если станет возможным управлять конфронтацией в этих сферах, давление на Россию в идеологическом и санкционно-экономическом поле можно будет продолжать в относительно незатратном для себя режиме, а основное внимание и ресурсы сконцентрировать на главном системном противнике XXI века – Китае.



Разумеется, Соединенные Штаты и мир образца 2021 г. сильно отличаются от того, что было в конце 1940-х годов. Рассчитывать на машинальное воспроизведение той стратегии в современных условиях было бы наивно. Однако и паттерны поведения государств – особенно в лучшую сторону – меняются не так часто, как того хотелось бы. Тем более – трумэновские заветы для Америки, испытывающей дефицит новых идей, выглядят сегодня достаточно привлекательно, если не сказать – спасительно. Источник - Россия в глобальной политике

