 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден на саммите в Женеве не перепутал Путина со своей женой (перепутал с Трампом). На том и расстались
21:26 16.06.2021

Президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника - 45-го президента США Дональда Трампа. Трансляция выступления американского лидера велась на YouTube.

В самом начале своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.

"Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина", - начал говорить американский президент.

Это не первая оговорка Байдена. Ранее в апреле президент США не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на "президент Клутин". Затем Байден сразу поправил себя.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва". Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Также стало известно, что Байден преподнес Путину солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление, запланированы раздельные пресс-конференции.

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Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена после переговоров в Женеве

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден после двусторонних переговоров в Женеве сделали совместное заявление по стратегической стабильности. Его текст в среду, 16 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в совместном заявлении двух лидеров.

При этом, отмечается, что продление Договора о СНВ в 2020 году стало демонстрацией общей приверженности контролю над ядерными вооружениями.

Вместе с тем, для недопущения развязывания ядерной войны в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.

"Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - сказано в совместном заявлении.

Переговоры Владимира Путина с Джо Байденом прошли 16 июня в Женеве. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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Президент США Джо Байден прокомментировал прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, американский лидер дал высокую оценку переговорам.

Глава США подчеркнул, что ему было важно встретиться лично во избежание каких-либо ошибок и искажений фактов. "Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной", - приводит агентство его слова.

Байден также добавил, что на встрече были обозначены области, в которых страны могут работать для "достижения взаимных интересов".

Ранее в Совете Федерации оценили итоги переговоров Путина и Байдена. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, встречу двух лидеров нельзя считать прорывом, однако начало нормализации отношений между двумя странами положено.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Ксения Назарова

Источник - лента
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