 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.06.2021
21:58  Тегеран и Эр-Рияд меняют место встречи. Переговоры соперников могут "переехать" из Ирака в Оман
21:49  Путин, Байден и хохлома. Женевские хроники Андрея Колесникова
21:36  Аятолла Хаменеи готовит себе замену. У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах
21:26  Байден на саммите в Женеве не перепутал Путина со своей женой (перепутал с Трампом). На том и расстались
20:20  Депортируемых с юга на север страны казахов заселили как скот
19:48  Стратегия США в новом Великодержавном противостоянии, - М.Сучков
19:47  Проверка в Аризоне – что станет с американской демократией?

18:45  Война за кимчхи. Как история и национализм сталкивают Китай и Южную Корею, - А.Ланьков
18:10  Путин поможет Байдену спасти американскую агентурную сеть в Афганистане. А надо? - "НГ"
18:01  Кыргызы подают в Гаагский суд на таджикского "агрессора"
14:24  Нефтяная вспышка: черное золото может подорожать до $77 за бочку
14:23  Заразительный пример: какова роль индийского штамма в росте заболеваемости
13:18  Задержан КырГКНБ за аферы с "Росинбанком/Керемет банком" известный кыр-буржуин Генрих Балян
13:10  Sohu (Китай): почему США не осмеливаются развязать войну с Россией?
12:55  Коронавирус делает Путина еще опаснее, - Bild
12:51  В Азии бьют тревогу из-за радиационной катастрофы на АЭС "Тайшань" в Китае
12:41  Кыр-правозащитница Гульгакы Мамасалиева уверяет, что ее ограбили таджикские военные
12:39  Бакетаева "ушли". Снова переворошили руководство Бишкекской мэрией
11:49  Афганский тупик. Америка уходит - проблемы остаются, - К.Батанов
10:53  "Суррогатная независимость" Грузии: где выход из нищеты и унижения? - Хатуна Сагинашвили
10:48  Российского стендап-комика Нурлана Сабурова выдвинули на пост акима казахстанского Степногорска
10:47  "Демонизировать можно только демонов": имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино
10:45  "Исторический день": о чем Эрдоган и Алиев договорились в Карабахе
10:42  "95-й квартал" власти УкрРуины. Пресмыкательство перед Западом кончается ничем, - В.Пойманов
09:07  Гудбай, Америка? Сегодня, наконец, наступит "момент истины", - Н.Ульянов
09:03  Жители казахстанского Степногорска дружно восстали против строительства мусоро-завода
08:54  Роскомнадзор хочет легализовать через особый гос-портал доступ к порно
08:45  Эрдоган готов взять под свой контроль Афганистан, - И.Субботин
00:49  В Амударье ничего не течет. Туркменистан ждет безводная осень
00:31  Антикитайские двойные стандарты "большой семерки", - В.Павленко
00:30  Ковид лишает мусульман хаджа второй год подряд, а турбизнес - надежды
Вторник, 15.06.2021
21:08  От всей Шуши. Турция и Азербайджан создали новый альянс на Южном Кавказе, - "Къ"
21:02  Путин продлил сроки пребывания мигрантам в России
20:28  "Казахский жамагат был так знаменит...". Эксклюзивное интервью алматинки, потерявшей в Сирии пятерых детей и мужа
19:59  Цифровые технологии – на службу мигрантам, - "НГ"
19:55  Исламисты в Алжире поспешили объявить о победе, - Р.Мустафин
19:53  Дикари громят "Долину каменных гробниц" Кемпиртас в казахстанском Баянауле
19:49  Экс-замакима Караганды Шалабеков вышел на свободу через шесть дней после оглашения приговора. Исправился?
19:41  "Комплекс содержанки". Украина выпрашивает у США статус союзника вне НАТО
19:38  Казахстан ввел в строй новые боевые корабли - "Исатай" и "Махамбет" (фото)
13:08  Скончался легендарный летчик-космонавт, уроженец Казахстана Владимир Шаталов
12:27  В Ташкент! Упрощено получение Узбекистанского гражданства
12:04  Скандал вокруг национальной системы тестирования, - Газета.uz
12:00  Американо-китайские отношения: к новой холодной войне? - В.Кашин, И.Тимофеев
11:18  Шоу Джо и Вовы. Что сулит миру встреча Путина и Байдена в Женеве?
11:15  Изменение климата. Как глобальное потепление разрушает Кыргызстан
11:12  Кто "вкладывается" в страны Центральной Азии ­– рейтинг
11:10  Нужна "умная" деколонизация и десоветизация казахского сознания, - Н.Нуртазина
11:07  Афганская группировка "Сетам-е мелли" и убийство посла США в Кабуле, - П.Густерин
10:27  Русский мир или русское гетто? - Вл.Семенко
10:18  Еще одного вице-мэра Бишкека Азыгалиева трясут на предмет "незаконного обогащения"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аятолла Хаменеи готовит себе замену. У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах
21:36 16.06.2021

После избрания нового президента Ирана на Ближнем Востоке станет неспокойно
Данила Моисеев

16.06.21
У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах.
В пятницу в Иране пройдут президентские выборы. Участвовать в них будут пять кандидатов, однако уже сейчас можно утверждать, что у главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси есть все шансы на победу. Ведь Совет стражей Конституции не допустил до выборов всех, кто мог составить ему реальную конкуренцию. Единственное, что может предотвратить его победу, – низкая явка. При этом Раиси рассматривается экспертами не только как будущий президент, но и как потенциальный преемник самого Верховного лидера (рахбара) Али Хаменеи.

В четверг в Иране запрещена агитация и объявлен день тишины. Удивительная особенность иранских выборов: итог этого, обычно проходящего без кричащих нарушений демократических принципов действа определяется еще до их начала, когда выясняется, кому в них дозволено участвовать.

И в этот раз исход голосования решился, когда Совет стражей Конституции – а фактически сам рахбар – не стал давать добро на регистрацию двух популярных политиков: экс-президента Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера Меджлиса (парламента) Али Лариджани. Первый мог бы собрать голоса радикальных консерваторов, второй – сторонников реформ.

У реформаторов сейчас особенно тяжелое положение. Али Лариджани, конечно, не совсем из их лагеря, но он по крайней мере популярен. Голосовать за него было бы логичным выбором для либерально настроенных избирателей. Теперь они вовсе остались без своего кандидата. К среде, видимо, понимая бесперспективность борьбы, добровольно снял свою кандидатуру реформатор Мохсен Мерализаде. Это потенциально может несколько усилить позиции более либерального в сравнении с остальными кандидатами Абдулнасера Хеммати, сторонника нынешнего президента Хасана Рухани. Однако его победа представляется вовсе невероятной. Поезд реформаторов ушел далеко и, кажется, безвозвратно.

Ультраконсервативные силы одержали убедительную победу на прошлогодних выборах в Меджлис. Теперь их представитель, глава судебной ветви, готовится стать и главой ветви исполнительной. Примечательно, что свой пост Раиси не покидает даже сейчас, что дает ему определенные возможности для влияния на избирательный процесс.

Поворот к консерватизму отмечен не только среди элит, но и среди избирателей. После выхода Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновления санкций против Тегерана иранцы убедились, что говорить с Западом на языке добрососедства не получается. А значит, консерваторы были правы. Этого можно было бы избежать, не будь еще и резкого обострения отношений Тегерана и Вашингтона после убийства одного из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и нелепого, но трагичного падения украинского авиалайнера после попадания ракеты ПВО Ирана. Можно ли обвинять во всех этих событиях иранских либералов во главе с Рухани, вопрос на самом деле дискуссионный. Но избиратели решили, что реформаторы виноваты.

"Явка – это единственный открытый вопрос на выборах, поскольку практически все отсеянные кандидаты заявили, что они поддерживают бойкот голосования. Но я напомню, что на прошлых президентских выборах в 2017 году явка тоже была низкой. В Тегеране она не превышала 20%, и все равно тогда сработал административный ресурс. Что-то подобное может произойти и сейчас. Большую роль играют муллы, а они консервативны, к тому же с ними работают представители КСИРа. Играет роль и пост Раиси: журналистов призывают не критиковать его, иначе они рискуют столкнуться с проблемами", – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В разговоре с "НГ" он отметил, что, несмотря на имеющееся недовольство иранцев экономическим положением, усилившееся после отстранения ряда кандидатов от выборов, ситуации 2009 года, когда после победы Ахмадинежада начались волнения, властям удастся избежать. Сажин также заявил, что имеющиеся сведения о том, что Раиси может позднее стать преемником Али Хаменеи, имеют под собой основания. "Здоровье 82-летнего Хаменеи стабильностью не отличается. Однако большую роль здесь сыграет подковерная борьба. Я напомню, что в 1989 году Хаменеи был избран Советом экспертов, невзирая на политическое завещание основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни", – поясняет эксперт.

Теперь все ветви власти в стране будут заняты консерваторами. Но, несмотря на это, при Раиси страна как можно быстрее постарается прийти к соглашению по СВПД для изменения критической ситуации в экономике.

"Я думаю, движение в этом направлении начнется уже к инаугурации в августе. Но в целом занятие радикалами всех ветвей отразится на внутренней политике – она станет жестче. А после притока нефтяных денег усилится иранская активность и на Ближнем Востоке с поддержкой проиранских движений, чему воспротивятся арабские страны и Израиль. Поэтому вскоре в регионе станет неспокойно", – прогнозирует Сажин.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623868560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2021 года №599
- Маулен Ашимбаев принял Посла Турции в Казахстане
- Большинство регионов РК находятся в "зеленой" зоне по заболеваемости COVID-19
- Правительство рассмотрело вопросы улучшения экологии
- Правительство утвердило План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года
- Чиновников наказали за низкое качество жилья, построенного в СКО для переселенцев с юга
- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности деятельности специальных экономических зон
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  