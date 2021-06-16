Аятолла Хаменеи готовит себе замену. У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах

21:36 16.06.2021

После избрания нового президента Ирана на Ближнем Востоке станет неспокойно

Данила Моисеев



16.06.21

У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах.

В пятницу в Иране пройдут президентские выборы. Участвовать в них будут пять кандидатов, однако уже сейчас можно утверждать, что у главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси есть все шансы на победу. Ведь Совет стражей Конституции не допустил до выборов всех, кто мог составить ему реальную конкуренцию. Единственное, что может предотвратить его победу, – низкая явка. При этом Раиси рассматривается экспертами не только как будущий президент, но и как потенциальный преемник самого Верховного лидера (рахбара) Али Хаменеи.



В четверг в Иране запрещена агитация и объявлен день тишины. Удивительная особенность иранских выборов: итог этого, обычно проходящего без кричащих нарушений демократических принципов действа определяется еще до их начала, когда выясняется, кому в них дозволено участвовать.



И в этот раз исход голосования решился, когда Совет стражей Конституции – а фактически сам рахбар – не стал давать добро на регистрацию двух популярных политиков: экс-президента Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера Меджлиса (парламента) Али Лариджани. Первый мог бы собрать голоса радикальных консерваторов, второй – сторонников реформ.



У реформаторов сейчас особенно тяжелое положение. Али Лариджани, конечно, не совсем из их лагеря, но он по крайней мере популярен. Голосовать за него было бы логичным выбором для либерально настроенных избирателей. Теперь они вовсе остались без своего кандидата. К среде, видимо, понимая бесперспективность борьбы, добровольно снял свою кандидатуру реформатор Мохсен Мерализаде. Это потенциально может несколько усилить позиции более либерального в сравнении с остальными кандидатами Абдулнасера Хеммати, сторонника нынешнего президента Хасана Рухани. Однако его победа представляется вовсе невероятной. Поезд реформаторов ушел далеко и, кажется, безвозвратно.



Ультраконсервативные силы одержали убедительную победу на прошлогодних выборах в Меджлис. Теперь их представитель, глава судебной ветви, готовится стать и главой ветви исполнительной. Примечательно, что свой пост Раиси не покидает даже сейчас, что дает ему определенные возможности для влияния на избирательный процесс.



Поворот к консерватизму отмечен не только среди элит, но и среди избирателей. После выхода Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновления санкций против Тегерана иранцы убедились, что говорить с Западом на языке добрососедства не получается. А значит, консерваторы были правы. Этого можно было бы избежать, не будь еще и резкого обострения отношений Тегерана и Вашингтона после убийства одного из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и нелепого, но трагичного падения украинского авиалайнера после попадания ракеты ПВО Ирана. Можно ли обвинять во всех этих событиях иранских либералов во главе с Рухани, вопрос на самом деле дискуссионный. Но избиратели решили, что реформаторы виноваты.



"Явка – это единственный открытый вопрос на выборах, поскольку практически все отсеянные кандидаты заявили, что они поддерживают бойкот голосования. Но я напомню, что на прошлых президентских выборах в 2017 году явка тоже была низкой. В Тегеране она не превышала 20%, и все равно тогда сработал административный ресурс. Что-то подобное может произойти и сейчас. Большую роль играют муллы, а они консервативны, к тому же с ними работают представители КСИРа. Играет роль и пост Раиси: журналистов призывают не критиковать его, иначе они рискуют столкнуться с проблемами", – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



В разговоре с "НГ" он отметил, что, несмотря на имеющееся недовольство иранцев экономическим положением, усилившееся после отстранения ряда кандидатов от выборов, ситуации 2009 года, когда после победы Ахмадинежада начались волнения, властям удастся избежать. Сажин также заявил, что имеющиеся сведения о том, что Раиси может позднее стать преемником Али Хаменеи, имеют под собой основания. "Здоровье 82-летнего Хаменеи стабильностью не отличается. Однако большую роль здесь сыграет подковерная борьба. Я напомню, что в 1989 году Хаменеи был избран Советом экспертов, невзирая на политическое завещание основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни", – поясняет эксперт.



Теперь все ветви власти в стране будут заняты консерваторами. Но, несмотря на это, при Раиси страна как можно быстрее постарается прийти к соглашению по СВПД для изменения критической ситуации в экономике.



"Я думаю, движение в этом направлении начнется уже к инаугурации в августе. Но в целом занятие радикалами всех ветвей отразится на внутренней политике – она станет жестче. А после притока нефтяных денег усилится иранская активность и на Ближнем Востоке с поддержкой проиранских движений, чему воспротивятся арабские страны и Израиль. Поэтому вскоре в регионе станет неспокойно", – прогнозирует Сажин.