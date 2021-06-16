Тегеран и Эр-Рияд меняют место встречи. Переговоры соперников могут "переехать" из Ирака в Оман

21:58 16.06.2021

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



16.06.21



Главы дипломатических ведомств Саудовской Аравии и Омана, Фейсал бин Фархан и Сайид Бадр Аль Бусаиди, встретились 14 июня в Маскате.

Очередной раунд прямых переговоров между Ираном и Саудовской Аравией по региональной безопасности может пройти на территории Омана. В Маскате на неофициальном уровне заявили о подготовке такой встречи после того, как с визитом в султанате недавно побывал министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан. Оман граничит с Йеменом, судьба вооруженного конфликта в котором волнует Эр-Рияд и является одной из основных тем его торга с Ираном – предполагаемым покровителем мятежников-хуситов.



О том, что Оман готовится принять у себя очередной раунд прямых переговоров Саудовской Аравии и Ирана, заявили источники издания Arab Weekly. По их словам, эта тема обсуждалась во время недавнего визита в султанат принца Фейсала. Уточняется, что саудовский министр передал султану Хайтаму бин Тарику устное послание короля Сальмана, которое касается "отношений между двумя странами и перспектив их укрепления". Маскат, по словам собеседников Arab Weekly, рассчитывает, что поддержка со стороны соседей по Аравийскому полуострову может сыграть решающую роль в выходе страны из экономического кризиса. Помимо этого Оман хотел бы избавиться от проблем в двусторонних отношениях.



По словам источников Arab Weekly, связи между двумя государствами отягощены последствиями вспыхнувшего в 1950-х территориального спора из-за района аль-Бурайми и вооруженного конфликта в Омане 1954–1959 годов. Тема противостояния в Йемене, в котором, как считается, хуситское движение "Ансар Аллах" поддерживается Ираном, дает соседям повод активизировать контакты. Тем более что Оман и Йемен имеют общую сухопутную границу, вопрос о "прозрачности" которой не раз поднимался международными дипломатами и экспертами. В 2016 году агентство Reuters публиковало расследование о поставках вооружений хуситам через Оман.



Предыдущие раунды ирано-саудовского диалога были организованы на территории Ирака: премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми выражал решимость превратить республику "в мост между антагонистическими державами" региона. Иракская арена была выбрана не случайно: она является объектом влияния и со стороны Эр-Рияда, и со стороны Тегерана. По данным Financial Times, Багдад принимал у себя встречи по линии аппарата безопасности. Саудовскую делегацию возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. В Тегеране подтвердили эти слухи. Впрочем, сообщения о том, насколько успешны переговоры, противоречивы.



Диалог региональных соперников не является дополнением к переговорам в Вене о восстановлении "ядерной сделки" 2015 года, однако тоже затрагивает вопрос ослабления санкционного давления на Иран. По словам источников катарского портала Middle East Eye, представители Ирана пытались добиться от саудовской стороны уступок в преодолении последствий американского давления. Источник издания, знакомый с содержательной частью переговоров, заметил, что иранцев, в частности, интересовало то, готовы ли саудовцы согласиться на закупку иранской нефти по сниженной цене и перепродажу ее на мировых рынках. Считается, что такой сценарий помог бы Тегерану пережить эмбарго.



Взамен саудовская сторона требовала от Ирана надавить на хуситских повстанцев с целью добиться стабильного прекращения огня в Йемене. Несмотря на зазвучавшие в Эр-Рияде миролюбивые заявления, члены движения "Ансар Аллах" до сих пор совершают нападения на территорию королевства, подвергая опасности его нефтеперерабатывающую промышленность. На минувшей неделе хуситы публично допустили возможность достижения мирного соглашения с международно признанным правительством Йемена, однако при условии вывода иностранных войск: на территории республики действует коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. "Главное наше требование – прекратить агрессию в отношении Йемена и не вмешиваться в его внутренние дела", – говорится в заявлении, распространенном высшим политическим советом движения "Ансар Аллах".



"Особой разницы, где проводить раунды переговоров, нет, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Но есть нюансы. Оман безопаснее. Там нет иранской агентуры: давления на делегатов будет меньше. Плюс страна имеет опыт подготовки подобных встреч: Маскат сам может активнее участвовать в выработке решений, проводя консультации, как это было до 2015 года (когда "шестерка" посредников заключила "ядерную сделку" с Ираном. – "НГ"). Оманская дипломатия не просто предоставляет площадки, а сама активно участвует. Конечно, сам по себе султанат менее ангажирован в этом процессе и равноудален от обеих сторон".