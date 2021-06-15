Труба зовет: как Украина борется с "Северным потоком – 2"

00:00 17.06.2021 В Киеве подсчитывают убытки и выдвигают требования



Игорь Кармазин



Киев тяжело переживает новость о запуске первой нити трубопровода "Северный поток – 2". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба почему-то решил, что может выдвигать требования. По его словам, Киев готов разрешить запуск трубопровода, если Россия "деоккупирует" Крым и Донбасс. Президент Владимир Зеленский пожаловался, что из-за СП-2 без денег останется украинская армия. "Известия" разбирались в том, какие убытки Киев понесет из-за реализации проекта.



Рецепт Кулебы



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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter сообщил, что Киев готов разрешить запуск трубопровода, но для этого Россия должна выполнить ряд требований. "Условием запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", - заявил Кулеба. Он также сообщил, что говорил об этих требованиях на переговорах в Берлине.



Очевидный вопрос в данном случае: почему чиновник решил, что разрешение Киева кому-то нужно. Недоумение выразили в том числе в Германии. "Чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять друг друга в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ - полный абсурд и чистый популизм", - сказал депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").



Кулеба, впрочем, отличился не один раз. 14 июня в интервью Die Welt он заявил, что Киев готов вести переговоры о компенсациях. "Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал министр. Здесь удивляет два момента: почему в Киеве решили, что кто-то будет возмещать Украине убытки, а также то, что в данном случае Кулеба уже не вспомнил про "оккупированные" Крым и Донбасс. Получается, Киев готов отказаться от претензий на эти территории, если размер "компенсации" устроит украинское руководство.



Президент Украины Владимир Зеленский также высказался о запуске трубопровода. В одном из интервью он пожаловался, что после завершения строительства Киеву не на что будет содержать украинскую армию. То есть воевать со "страной-агрессором" теперь придется на свои деньги… В другом выступлении Зеленский удивился тому, что только из СМИ узнал об отказе США вводить новые санкции за строительство СП-2. Тут впечатляет самоуверенность - как будто авторитет Украины таков, что Вашингтон должен с ней что-то согласовывать.



Наконец, сказал веское слово глава МВД Украины Арсен Аваков. Он заявил, что после запуска СП-2 Россия может попытаться организовать провокации и теракты на украинской газотранспортной системе. "Таких информаций разведорганов у нас достаточно. Исходя из этого, мы просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", - сказал он. Никаких доказательств министр приводить не стал.



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Поставили на поток



"Северный поток – 2" - трубопровод, который будет доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря, то есть в обход транзитных государств Восточной Европы. СП-2 дополняет существующий с 2012 года "Северный поток – 1". Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил, что строительство первой нитки СП-2 завершилось. Ожидается, что работы по второй нитке закончатся в августе.



Строительство трубопровода выгодно России. СП-2 сможет перекачивать 55 млрд кубометров газа в год, ожидается, что проект окупится за девять лет. Кроме того, Россия перестанет зависеть от транзита через Украину, а значит, сможет вести более независимую политику. Еще одно возможное последствие - улучшение отношений с Европой. У той будет меньше поводов ссориться с Москвой, ведь окрепнут двусторонние связи.



Проект также выгоден Германии, которая станет, по сути, крупнейшим газовым хабом Европы. А вот США недовольны инициативой. В 2019 году Вашингтон ввел санкции против строительства "Северного потока – 2". Это привело к увеличению срока реализации проекта. После этого американская администрация несколько раз вводила новые ограничения. Официально введение санкций объясняли защитой Европы от возможного "энергетического шантажа". Но наблюдатели отмечали, что Вашингтон таким образом не только пытался помешать налаживанию связей России и Европы, но и лоббировал свой сжиженный газ.



Миллиарды проблем



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Неизменное недовольство строительство СП-2 вызывало также на Украине. Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что реализация проекта обойдется Киеву в $1,5 млрд в год. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон уточнял, что общие потери составят $5–6 млрд. По его словам, рост стоимости газа приведет к удорожанию украинского экспорта, а населению потребуется больше субсидий от государства, чтобы оплачивать газ. Для сравнения доходная часть бюджета Украины в 2021 году составит $37 млрд. В Киеве также отмечали, что после запуска СП-2 снизится геополитическое значение Украины, упадет интерес к стране со стороны ЕС.



Украинские руководители пытались помешать реализации проекта, неоднократно обращались в ЕС с требованием заблокировать строительство. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что возведение газопровода приведет к уничтожению Европы. Зеленский повторял этот тезис, называя СП-2 угрозой. Бывший советник МВД Украины Антон Геращенко прямо говорил, что Европа должна сохранить зависимость России от транзита через Украину. В конце мая Верховная рада обратилась к конгрессу США с требованием использовать все возможности для остановки строительства.



Пока, впрочем, речи о полном сворачивании транзита через Украину не идет. Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, напомнил о действующем соглашении. Согласно контракту, Россия до 2024 года включительно будет транспортировать через соседнее государство по 40 млрд кубометров ежегодно. "В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200. Если бы были нормальные отношения, то и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются", - сказал президент России.



Шаг к архаизации



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Эксперты говорят, что запуск газопровода окажет серьезное влияние на украинскую государственность. "Украина теряет большие деньги. Да, пока действует контракт, но 2024 год наступит быстро. К тому же прокачка через Украину с каждым годом в любом случае уменьшается, Россия стремится направить газ в Европу через альтернативные путепроводы", - говорит "Известиям" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.



Он добавляет, что Киев также лишается значимости в мировой политике, выгод, которые мог бы получать от своего геополитического положения. "Наконец, Украина теряет газотранспортную систему. Если она не используется, то она ветшает. Рано или поздно она придет в полную негодность, Украина сделает еще один шаг к архаизации", - отмечает собеседник.



Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев подчеркивает, что украинское руководство выполняет волю Вашингтона. "Многое решится на встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Если лидеры двух стран договорятся о "красных линиях" по Украине, то Киев перестанет поднимать вопрос газопровода. Если договоренностей достичь не удастся, то Зеленский продолжит об этом говорить на международном уровне, а США, возможно, попытаются снизить рентабельность проекта", - предполагает эксперт. Источник - Известия

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