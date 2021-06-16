Предел накала. Армения скатывается к гражданской войне, - Ю.Симонян

08:24 17.06.2021

В Ереване заговорили о гражданской войне



Армянский кризис достиг предельного уровня

Юрий Симонян

Обозреватель "Независимой газеты"

16.06.21



Никол Пашинян опять надеется победить, сделав ставку на борьбу с коррупцией. Фото со страницы партии "Гражданский договор" в Facebook

На площади Республики, центральной в Ереване, 17 июня вечером состоится "общегосударственный митинг" сторонников действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Делегации из всех районов Армении прибудут в столицу по инициативе самого Пашиняна. Чем ответят его оппоненты, пока неизвестно. Кампания по досрочным выборам в Национальное собрание (парламент), которые состоятся 20 июня, подходит к завершению.

На не менее чем 101 место в парламенте Армении претендуют 22 партии и 4 блока. Избирательный порог для партий составляет 5%, для блоков – 7%. Вопреки ряду прогнозов третья сила, равноудаленная от власти и ее противников, так и не появилась. Основная борьба развернулась между "Гражданским договором" Никола Пашиняна и блоком "Армения" во главе со вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Избирательные кампании соперники построили во многом на тяжелых взаимных обвинениях.



Пашинян критикуется оппонентами за сдачу национальных интересов в целом, капитулянтство по Нагорному Карабаху, в частности, и неспособность к созидательной деятельности. Отдельная статья – ухудшение отношений с Россией, которые Кочарян обещает улучшить благодаря дружбе с президентом РФ.



Пашинян, в свою очередь, обвиняет все предшествующие власти в коррупции и ограблении страны, фактически на это списывая поражение в последней карабахской войне, в теракте в парламенте 27 октября 1999 года, гибели манифестантов 1 марта 2008 года, оспаривавших итоги президентских выборов. На встречи со сторонниками, выливающиеся в митинги и шествия, в которых он чувствует себя как рыба в воде, Пашинян стал приходить с молотком, которым "иллюстрирует" обещание "перебить "левые" банковские счета "левых" и офшорных компаний", принадлежащих его оппонентам.



Словом, участники выборов друг друга не щадят, не гнушаясь порой площадной бранью. Как сказал "НГ" аналитик Борис Навасардян, в Армении сложилась беспрецедентно нездоровая предвыборная обстановка, в которой нарушаются элементарные правила агитации.



"Это было вполне ожидаемо – объективных причин в послевоенный период в стране хватает. Кроме этого, непредсказуемость итогов выборов побуждает основных конкурентов идти ва-банк, использовать компромат, взаимные оскорбления с использованием нецензурной лексики. Все эти нелицеприятные проявления современной армянской политики мы видели еще до официального старта предвыборной кампании. И чем меньше будет оставаться времени до 20 июня, тем интенсивнее будут выплескиваться на нас пропагандистские нечистоты. В том числе с экранов телевизоров и со страниц СМИ", – сказал "НГ" Навасардян. По его мнению, предвыборная ситуация и общая атмосфера в Армении ведут к тому, что грядущие выборы могут стать самыми скандальными в новейшей истории страны. Он считает, что обстановка усугубляется неэффективностью работы структур, от которых зависят качество и законность избирательного процесса: правоохранительных органов, судов, избиркомов и т.д. Как сказал аналитик, высок риск того, что политические соперники устроят анархию как в день голосования, так и после подведения итогов выборов.



"В то же время подавляющее большинство общества, к счастью, не видит себя частью конфронтационных процессов, включая перспективу гражданской войны, о которой также говорится немало. Поэтому я не ожидаю, что силы и группировки, готовящиеся к столкновениям, получат массовую поддержку. Более того, отнюдь не исключаю противодействия общества инициаторам возможных столкновений. Если и органы охраны правопорядка "вспомнят" наконец о своих обязанностях и полномочиях, то нежелательных сценариев удастся избежать", – заявил Борис Навасардян.



Не исключает поствыборного кризиса и независимый журналист Давид Петросян. "Жесткая риторика, особенно со стороны Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна, не исключает сценария масштабных поствыборных акций, причем не только в рамках закона", – сказал он "НГ". По словам Петросяна, согласно опросам, в парламент кроме основных соперников – "Гражданского договора" и блока "Армения" могут пройти блок "Честь имею" экс-руководителя Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и неформально экс-президента Сержа Саргсяна, а также партия "Процветающая Армения" крупнейшего бизнесмена страны Гагика Царукяна. Впрочем, ситуация такова, что неожиданности исключать нельзя и в Национальное собрание пройдет пятый субъект.



"Маловероятно, чтобы "Гражданский договор" Пашиняна набрал количество голосов, необходимое для самостоятельного формирования правительства. Партии, которые пройдут в парламент, не войдут в коалицию с Пашиняном. Более вероятно, что они заключат союз против него, который едва ли окажется прочным. Если не удастся создать правящую коалицию, то будет проведен второй тур выборов, в котором примут участие только две партии, набравшие наибольшее число голосов", – сказал "НГ" Давид Петросян. По его мнению, в любом случае острый внутриполитический кризис в стране может не прекратиться не только после выборов, но даже если удастся сформировать коалиционное правительство.