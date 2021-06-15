В Казахстане заработала единая информационная система eQonaq. Куда еще размотать бюджет?

08:35 17.06.2021

Председатель Правления Председатель Правления Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев в своем выступлении отметил, что в вопросах привлечения иностранных туристов важно знать не только их количество, но и их качество, а именно, сколько дней туристы останавливаются в нашей стране, какие места посещают чаще, какими услугами пользуются



МКС РК, 16 июня



Сегодня в гостинице Sheraton Nur-Sultan Hotel состоялась демонстрация работы единой информационной системы учета туристов, анализа туристического потока и осуществления миграционного контроля - eQonaq.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, вице-министр Габидулла Абдрахимов, представители силовых структур, а также туристское бизнес-сообщество.

"Одной из основных задач в новых условиях является цифровизация и широкое внедрение информационных систем для облегчения процессов пребывания туристов", - отметила Актоты Раимкулова.

Председатель Правления Председатель Правления Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев в своем выступлении отметил, что в вопросах привлечения иностранных туристов важно знать не только их количество, но и их качество, а именно, сколько дней туристы останавливаются в нашей стране, какие места посещают чаще, какими услугами пользуются.

"Для расчета количества дней необходимо было получить данные по проживанию. При этом мы понимали, что каждый отель ведет учет своих гостей и располагает такими данными. Задача была собрать эти данные вместе в единую систему аналитики", - отметил Ержан Еркинбаев.

Как сообщается разработчиками, eQonaq является системной мерой Государственной программы развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы и предусматривала изначально регулирование статистики туристского потока.

Также, как известно, в январе прошлого года президент отменил обязательную регистрацию иностранных туристов. Теперь эта функция закреплена за местами размещений. А для упрощения дальнейших процессов подачи информации миграционным службам, система eQonaq успешно интегрировалась под эти задачи.

В опытную эксплуатацию система eQonaq была введена нацкомпанией Kazakh Tourism в IV квартале 2020 года. На текущий момент система внедрена в 383 местах размещения (отели, хостелы, дома отдыха и т.д.) в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, которые зарегистрировали 21985 туристов.

Помимо этого, разработчики системы планируют интеграцию с системой Ashyq.

"Как вы знаете, благодаря системе Ashyq мы с вами вновь начали посещать кинотеатры, кафе и рестораны. Для этого всего лишь нужно ввести свой ИИН и отсканировать QR код. Однако иностранцы не могут использовать систему без казахстанского идентификатора ИИН, в системе нет данных об иностранцах. Эти данные теперь есть у нас, благодаря eQonaq. Это позволит и туристам спокойно перемещаться по стране, а также для нас добавит дополнительные данные не только места, где проживают туристы, но и те, где они находятся. Это поможет также при планировании инфраструктуры в сфере туризма, так как мы увидим тур-потоки", - сообщил Ержан Еркинбаев.

Отмечается, что в июне текущего года запланировано внедрение eQonaq в отелях Алаколя, Балхаша, Атырау и Актау. До конца года планируется охватить и другие туристские регионы страны и довести количество отелей с системой "eQonaq" до 600 и более.

Наша справка: Акционерное общество "Национальная компания Kazakh Tourism было создано постановлением Правительства Республики Казахстан в июле 2017 года. Основной задачей компании является продвижение туристического потенциала страны за рубежом, привлечение MICE мероприятий, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.