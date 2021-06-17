Без права на ошибку: куда пойдет Израиль с коалиционным правительством, - К.Сенин

08:37 17.06.2021

Без права на ошибку: куда пойдет Израиль с коалиционным правительством

Разнообразие и даже полярность интересов представленных в кабмине политических сил вынуждают власти действовать осторожно

Кирилл Сенин

17.06.21



Эпоха "короля Израиля" Биньямину Нетаньяху подошла к концу - в стране начало работу новое коалиционное правительство. В его состав вошли представители сразу восьми партий - правых, центристских и левых. Кажущаяся демократичность такой ситуации чревата серьезными проблемами - с учетом минимального перевеса в парламенте демарш даже одной из представленных в правительстве сил грозит коллапсом кабмина. На этом фоне от властей еврейского государства стоит ждать максимальной осторожности в своих решениях во внутренних и внешнеполитических вопросах. Подробности - в материале "Известий".



В Израиле на приступает к работе новое коалиционное правительство, состав которого был утвержден в минувшие выходные депутатами кнессета (парламента). За новое правительство, которое возглавил Беннет, проголосовали 60 депутатов из 120 при 59 против и одном воздержавшемся. Таким образом, подведена черта (возможно, временная) под периодом правления Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера в течение последних 12 лет.



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Теперь на ближайшие два года освобожденную "королем Израиля" должность занял Нафтали Беннет от сравнительно небольшой националистической партии "Ямина". После этого пост главы правительства на ротационной основе достанется Яиру Лапиду ("Еш атид"). "Русская служба Би-би-си" приводит мнение израильских политологов и обозревателей, по оценке которых "конец эпохе Нетаньяху положили не Лапид и не Беннет". "Они лишь пожинают плоды процесса, который в 2019 году запустил Авигдор Либерман, отказавшись снова войти в коалицию с Нетаньяху, - полагают специалисты. - Все последующие годы израильтяне только и делали, что ходили на избирательные участки, и каждый раз безрезультатно: Нетаньяху больше так и не удалось собрать крепкое правительство".



Помимо ухода Нетаньяху (он, впрочем, теперь возглавил оппозицию и довольно уверенно говорит о планах вернуться в кресло премьера - несмотря на судебный процесс по делу о коррупции, фигурантом которого он является), нынешнее коалиционное правительство можно считать историческим и еще в одном измерении: в его состав впервые вошла арабская партия - "Единый арабский список" во главе с Мансуром Аббасом. С ее помощью удалось потеснить Нетаньяху; теперь же партия рассчитывает на увеличение бюджетов на развитие девелоперских и инфраструктурных проектов, а также на финансирование работы правоохранительных органов в районах, где проживает арабское население (его численность составляет порядка 20% от общего числа жителей еврейского государства).



Специализирующийся в области права доцент Американского университета Морад Элсана полагает, что главным достижением Аббаса стали "фундаментальные изменения, о которых свидетельствует принятие арабских партий в израильскую политику и признание арабских политических сил в качестве легитимных партнеров в политической жизни и распределении полномочий в Израиле". "Это первостепенная цель, которой арабские партии не могли достичь с момента создания государства Израиль в 1948 году, - отмечает он в статье, опубликованной порталом The Conversation. - После двух лет, в течение которых выборы проводились четыре раза, нет гарантий того, что это правительство продержится, однако независимо от развития событий это перемены исторического масштаба".



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Премьер-министр Нафтали Беннет, президент Израиля Реувен Ривлин и министр иностранных дел Яир Лапид (на первом плане) во время группового фото с членами нового правительства Израиля



Единство противоположностей

Реальным двигателем успеха коалиции эксперты называют именно Яира Лапида из "Еш атид". Впрочем, вопрос о том, сможет ли столь разношерстный кабмин просуществовать два года, после чего он сможет занять пост премьера, - вопрос открытый.



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Среди ключевых проблем, которые достались в наследство новому кабмину - попытка нормализовать внутриполитическую ситуацию в стране, где за два последних года выборы в кнессет проводились четыре раза, а также ликвидировать последствия вспышки коронавируса, которая нанесла серьезный урон экономике до того, как распространение COVID-19 удалось взять под контроль благодаря масштабной и эффективной программе вакцинации.



Основные сложности для функционирования нового правительства при этом кроются внутри - слишком разные интересы преследуют партии, сформировавшие коалицию. "Единственный для всех них общий знаменатель - это глубокое презрение и сильная усталость от Биньямина Нетаньяху, токсичной политической культуры, которую он сформировал за 12 лет во власти, а также четкая и явная угроза демократии и принципам верховенства закона, которую он представлял, - отмечает израильская Haaretz. - Этого, как следует полагать, будет недостаточно для того, чтобы поддерживать широкую правящую коалицию, участники которой неминуемо начнут двигаться в разных направлениях". Даже рассчитывая на то, что "по основным вопросам внешней политики и безопасности - таким, как отношения с США, с Китаем и иранская ядерная сделка, может быть выработан рабочий консенсус, остается наиболее спорная, противоречивая, обнажающая противоречия и потенциально взрывоопасная проблема - палестинская", добавляет газета.



С не меньшими трудностями кабинету Беннета предстоит разобраться и в плане ликвидации разногласий, которые вскрылись в израильском обществе в годы правления Нетаньяху - в том числе между евреями и арабами, а также крайне консервативными иудеями и приверженцами принципов светского государства. "Это правительство будет работать для всех групп израильского общества - религиозных, секулярных, ультраортодоксальных, арабских - без исключений, - пообещал Беннет. - Мы будем трудиться вместе на основе партнерских отношений и национальной ответственности, и, я уверен, преуспеем".



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На внешнеполитическом направлении одним из ключевых вопросов остаются отношения с палестинцами. Сам Беннет имеет репутацию религиозного ультранационалиста, который поддерживает планы расширения еврейских поселений и выступает против создания полноценного палестинского государства. В то же время он не сможет не прислушиваться к тем членам коалиции, которые выступают с более умеренных позиций, - в противном случае он вполне может потерять свой пост. По сути, это приведет "к продолжению подхода, который применял Нетаньяху, - управление идущим на протяжении десятилетий конфликтом без попыток покончить с ним", предполагает АР.



"Возможно, речь не пойдет об аннексии оккупированного Западного берега реки Иордана и вторжения в Газу - но и о каких-либо крупных уступках палестинцам говорить не приходится", предполагает агентство. При этом не стоит забывать, что политику расширения еврейский поселений на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме проводил каждый израильский кабмин.



Как полагает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, Беннет будет строить свою политику в отношениях с Палестиной как "реакцию на те внешние раздражители, которые проявляются или могут проявиться".



"У нынешнего премьер-министра, который считается еще более правым, чем Нетаньяху, и в каком-то смысле является его учеником, взгляды на палестинскую проблему вполне совпадают со взглядами ушедшего главы правительства: никакого энтузиазма по поводу принципа "двух государств" у него нет, как и нет желания идти на уступки, - отметил эксперт в беседе с "Известиями". - Другое дело, что через два года Беннета на премьерском посту должен сменить Лапид, и тут уже возможны какие-то подвижки, ведь он - политик немного другого формата".



В любом случае пока ожидать каких-то серьезных подвижек не стоит - "только если их не навяжут внешние силы, прежде всего США", полагает Кортунов. "Надо посмотреть, будет ли Байден де-факто поддерживать план Трампа по урегулированию или нет. Но решения палестинской проблемы у нынешнего кабинета, как мне кажется, нет, а то, что состав правительства такой пестрый, еще больше осложняет проведение какой-то последовательной линии в этом вопросе, - отмечает специалист. - Понятно, что правые и левые будут тянуть в разные стороны, и ожидать того, что будет какой-то новый план, сильно отличающийся от политики Нетаньяху, было бы слишком оптимистично".



"В отношениях с Россией возможны осложнения"



Иранский вектор внешней политики Израиля при новом правительстве также во многом будет зависеть от американо-иранских отношений, "от того, сможет ли Байден отойти от политики Трампа, выражающейся в максимальном давлении на Тегеран; от того, сможет ли Белый дом пойти по пути возвращения в "ядерную сделку", говорит руководитель РСМД.



Для израильско-российских отношений наступает не самый простой период. По оценке Кортунова, "в каком-то смысле уход Нетаньяху - если это уход - ставит определенные новые проблемы". "Все-таки Нетаньяху был близок Путину, между ними была явно какая-то "химия", нормальные отношения, которые позволяли по крайне мере частично сглаживать противоречия, возникавшие между Москвой и Иерусалимом, - указывает эксперт. - Что же касается нового руководства, то не факт, что будут такие доверительные личные отношения с российским лидером". Нетаньяху ближе к российскому лидеру "по возрасту и по опыту", а Беннет - "молодой и взрывной, с резким темпераментом".



По оценке Кортунова, в российско-израильских отношениях "возможны осложнения". "Не думаю, что они будут критичными, поскольку Россия и Израиль друг другу нужны, и эти особые отношения сохранятся, - считает он. - Но допускаю, что будет какой-то довольно нервный переходный период, пока новый премьер будет себя позиционировать, "тюнинговать" на российском направлении".