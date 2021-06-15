 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Липа! Более 60% территорий казахстанских СЭЗ пустует
09:25 17.06.2021

Более 60% общей территории специальных экономических зон (СЭЗ) пустует. Об этом рассказала на пленарном заседании Сената Парламента РК глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент zakon.kz.

На днях мы завершили аудит эффективности деятельности специальных экономических зон. Как вы знаете, их задача - развитие современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств. Конечно, такие есть. Однако вопросы по СЭЗ возникают давно. Когда еще было 5 зон, Елбасы требовал разобраться с их эффективностью. Сегодня мы имеем 13 специальных экономических зон, - сказала Годунова.
По ее данным, с 2001 по 2019 год на строительство инфраструктуры в СЭЗ только из республиканского бюджета было выделено 372 млрд тенге, из них 62% - средства Нацфонда.

Однако строительство полностью завершено только в 3 из 13 СЭЗ. Чтобы все завершить, надо еще 280 млрд, поэтому почти 60% общей территории СЭЗ пустует. Теперь о достижении той цели, ради которой СЭЗ создавались. Общий объем привлеченных в СЭЗ инвестиций составил порядка 4,3 трлн тенге. Из них только 29%, или 1 трлн 200 млрд тенге, вложены в развитие промышленности. Два слова о структуре этого триллиона. Так, 65% составили инвестиции с участием субъектов квазигоссектора, которым ранее эти деньги были выделены из республиканского бюджета или Нацфонда. На 1 тенге госвливаний приходится чуть больше 3 тенге инвестиций, из которых 1,1 тенге частных, остальные - квазигоссектора. Вот такие не очень хорошие цифры, - констатировала глава Счетного комитета.
Хотя, на ее взгляд, в целом то, что государство потратило на СЭЗ, вернулось в виде налогов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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