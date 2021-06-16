 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как немцы устроили геноцид неграм-гереро (история), - С.Князев
09:47 17.06.2021

Сколько стоит жизнь намибийца?
Как Германия договаривалась с властями Намибии о компенсациях за геноцид
Святослав Князев
16.06.2021

В свое время Германия "не поспела" к большому колониальному разделу мира. В XVI-XVIII вв. отдельные германские государства предпринимали попытки создать колонии в Африке, Америке и Индии, но надолго закрепиться там не смогли. На момент объединения Германской империи в 1871 году никаких заморских владений у нее не было.

Сначала Отто фон Бисмарк вообще утверждал, что колониализм для официального Берлина приоритетом не является. Однако вскоре германские власти изменили свои взгляды: немецким промышленникам не хватало дешевого сырья и рынка сбыта, а, кроме того, колонии для европейских держав были важным признаком престижа. При этом большинство колоний находились под контролем Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии.

В 1880-е Германия начала вторгаться на африканские территории, которые либо не принадлежали никаким европейским державам, либо казались немцам спорными. Так под контролем Берлина оказались земли в современных Камеруне, Того, Кении, Танзании, Бурунди и Руанде.

В то же самое время в Намибию прибыл германский торговец Адольф Людери. За 100 фунтов и несколько ящиков оружия он приобрел у проживавших на побережье океана мулатов участок земли 40 на 20 миль. Через некоторое время эти земли перешли в собственность германского правительства и начали "расширяться".

По результатам переговоров с официальным Лондоном Берлин согласился отказаться в пользу Великобритании от части территорий в Африке в обмен на признание границ своих основных колоний. В дальнейшем статус-кво сохранялся вплоть до Первой мировой войны.

Однако тот факт, что Англия признала Намибию немецкой, никак не повлиял на восприятие ситуации законными владельцами земли - ее коренным населением. Представители одного из крупнейших намибийских народов, гереро, сначала заключили договор о протекторате с Германией, но вскоре он был разорван. Немецкие поселенцы грабили местных жителей, захватывали их земли, насиловали женщин и детей, а колониальная администрация игнорировала любые жалобы и делала вид, что ничего не происходит.

В итоге германские колонисты своими издевательствами довели гереро до того, что те подняли восстание. При этом вожди африканцев запретили воинам убивать женщин, детей, миссионеров и светлокожих подданных иностранных государств. Однако официальный Берлин благородство гереро не тронуло.

Из Европы в Намибию прибыл экспедиционный корпус. Против повстанцев бросили 14 тыс. немецких солдат с артиллерией и пулеметами.

Местные власти были готовы к переговорам с гереро, однако немецкие военные взяли курс на целенаправленное уничтожение этого этноса. Гораздо лучше вооруженные германцы окружили большую часть гереро на пустынных территориях и совершили массовое убийство. При этом они не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Выживших сначала изгоняли в пустыню, а затем начали отправлять в концлагеря, смертность в которых достигала 74%. Вскоре аналогичные меры немцы стали предпринимать и в отношении представителей народа нама. На узниках концентрационных лагерей германцы проводили изуверские медицинские эксперименты. Когда политика физического уничтожения населения Намибии все же была свернута, выживших гереро и нама отпустили на свободу, но им запретили владеть землей и заставили носить бляхи с личными номерами. Общее количество жертв геноцида населения Намибии, по оценкам историков, составило от 65 до 100 тыс. человек.

Вплоть до 2004 года Германия отказывалась даже признавать сам факт геноцида. Но когда официальный Берлин согласился с тем, что геноцид все-таки имел место, власти ФРГ не торопились с выплатой компенсаций, вступив с намибийцами в странные торги.

В 2020 году в средства массовой информации попали новости о "сказочной щедрости" германских властей при назначении компенсаций жителям Намибии. По данным Guardian, речь изначально шла о сумме в 10 млн евро. С учетом количества жертв геноцида, официальный Берлин оценил жизнь каждого убитого гереро и нама примерно в 100 евро. И это - не считая ограбленных, изнасилованных и лишенных земли людей.

Год спустя, по информации DAS ERSTE, Германия согласилась принести официальные извинения и поднять сумму компенсации до 1,1 млрд евро, предназначенных для реализации проектов в сфере обеспечения водой, сельского хозяйства, образования и транспорта в местах проживания потомков выживших гереро и нама.

Власти Намибии согласились принять деньги и подписать соглашение о примирении с Германией, хотя компенсации они по-прежнему считают недостаточными.

"Я не думаю, что кто-то из намибийцев считает, что этих денег достаточно, для компенсации произошедшего", - заявил вице-президент Нанголо Мбумба.Но "историческое решение" относительно примирения, по его мнению, нужно было все-таки принять.

Что же касается самих потомков пострадавших, то они соглашением совершенно недовольны. По данным СМИ, местные жители считают компенсацию "оскорбительно малой". Собственно, если раньше власти ФРГ полагали что жизнь представителя народов гереро и нама, стоит 100 евро, то теперь ее оценили в 10 тыс. Что, в принципе, тоже не слишком щедро…

Происходящее в очередной раз демонстрирует всю глубину лицемерия западных элит. Несмотря на разговоры о BLM и на демонстративные сносы памятников "неудобным" историческим личностям, реального раскаяния никто не испытывает. Соболезнования потомков колонизаторов заканчиваются там, где начинаются финансовые вопросы.

И дело не только в унизительных суммах.

Собственно, для того, чтобы полноценно компенсировать столетия грабежа и работорговли, нужно не просто выделять потомкам жертв деньги, а свернуть неоколониальную эксплуатацию, убрать из стран "третьего мира" филиалы транснациональных корпораций и начать выплачивать полную стоимость за вывозимые из Африки ресурсы.

Та же Германия могла бы сделать честные инвестиции в экономику страны, построить заводы, на которых бы рабочие имели такие же зарплаты, как в Мюнхене. Открыть школы и больницы. Проложить дороги. Ну, или, в конце концов, предоставить нескольким тысячам молодых намибийцев гранты на получение высшего образования в Германии с последующим трудоустройством на построенных у них дома немецких предприятиях.

Но это же - невыгодно. Куда проще заплатить за 100 тыс. убитых людей сумму, сопоставимую с бюджетом ФРГ за день, и продолжить спокойно пользоваться ресурсами, которые за копейки выкачиваются из государств третьего мира. А в перерывах горестно вздыхать и приговаривать: "Жизни черных важны"…

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623912420
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