 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.06.2021
10:43  За что запинали кыргызстанского детдомовца Игоря Я?
10:14  Кыргызстанский поэт Карим стал "лауреатом премии латиноамериканских писателей" - купил в переходе, сам смастерил на принтере?
10:02  Китай отправил первых космонавтов обживать новую орбитальную станцию
09:47  Как немцы устроили геноцид неграм-гереро (история), - С.Князев
09:25  Липа! Более 60% территорий казахстанских СЭЗ пустует
08:43  Задержан экс-замглавы аппарата президента Киргизии Алмамбет Салиев
08:37  Без права на ошибку: куда пойдет Израиль с коалиционным правительством, - К.Сенин

08:35  В Казахстане заработала единая информационная система eQonaq. Куда еще размотать бюджет?
08:24  Предел накала. Армения скатывается к гражданской войне, - Ю.Симонян
08:07  Враг моего врага: Airbus и Boeing объединились против Китая
00:47  Отжали. У кырбуржуя Баляна "добровольно" конфисковали 60 млн сомов
00:10  "Наша цель - объединение нации". Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде? - Н.Мендкович
00:00  Труба зовет: как Украина борется с "Северным потоком – 2", - Игорь Кармазин
Среда, 16.06.2021
21:58  Тегеран и Эр-Рияд меняют место встречи. Переговоры соперников могут "переехать" из Ирака в Оман
21:49  Путин, Байден и хохлома. Женевские хроники Андрея Колесникова
21:36  Аятолла Хаменеи готовит себе замену. У Ибрагима Раиси есть все шансы на победу на выборах
21:26  Байден на саммите в Женеве не перепутал Путина со своей женой (перепутал с Трампом). На том и расстались
20:20  Депортируемых с юга на север страны казахов заселили как скот
19:48  Стратегия США в новом Великодержавном противостоянии, - М.Сучков
19:47  Проверка в Аризоне – что станет с американской демократией?
18:45  Война за кимчхи. Как история и национализм сталкивают Китай и Южную Корею, - А.Ланьков
18:10  Путин поможет Байдену спасти американскую агентурную сеть в Афганистане. А надо? - "НГ"
18:01  Кыргызы подают в Гаагский суд на таджикского "агрессора"
14:24  Нефтяная вспышка: черное золото может подорожать до $77 за бочку
14:23  Заразительный пример: какова роль индийского штамма в росте заболеваемости
13:18  Задержан КырГКНБ за аферы с "Росинбанком/Керемет банком" известный кыр-буржуин Генрих Балян
13:10  Sohu (Китай): почему США не осмеливаются развязать войну с Россией?
12:55  Коронавирус делает Путина еще опаснее, - Bild
12:51  В Азии бьют тревогу из-за радиационной катастрофы на АЭС "Тайшань" в Китае
12:41  Кыр-правозащитница Гульгакы Мамасалиева уверяет, что ее ограбили таджикские военные
12:39  Бакетаева "ушли". Снова переворошили руководство Бишкекской мэрией
11:49  Афганский тупик. Америка уходит - проблемы остаются, - К.Батанов
10:53  "Суррогатная независимость" Грузии: где выход из нищеты и унижения? - Хатуна Сагинашвили
10:48  Российского стендап-комика Нурлана Сабурова выдвинули на пост акима казахстанского Степногорска
10:47  "Демонизировать можно только демонов": имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино
10:45  "Исторический день": о чем Эрдоган и Алиев договорились в Карабахе
10:42  "95-й квартал" власти УкрРуины. Пресмыкательство перед Западом кончается ничем, - В.Пойманов
09:07  Гудбай, Америка? Сегодня, наконец, наступит "момент истины", - Н.Ульянов
09:03  Жители казахстанского Степногорска дружно восстали против строительства мусоро-завода
08:54  Роскомнадзор хочет легализовать через особый гос-портал доступ к порно
08:45  Эрдоган готов взять под свой контроль Афганистан, - И.Субботин
00:49  В Амударье ничего не течет. Туркменистан ждет безводная осень
00:31  Антикитайские двойные стандарты "большой семерки", - В.Павленко
00:30  Ковид лишает мусульман хаджа второй год подряд, а турбизнес - надежды
Вторник, 15.06.2021
21:08  От всей Шуши. Турция и Азербайджан создали новый альянс на Южном Кавказе, - "Къ"
21:02  Путин продлил сроки пребывания мигрантам в России
20:28  "Казахский жамагат был так знаменит...". Эксклюзивное интервью алматинки, потерявшей в Сирии пятерых детей и мужа
19:59  Цифровые технологии – на службу мигрантам, - "НГ"
19:55  Исламисты в Алжире поспешили объявить о победе, - Р.Мустафин
19:53  Дикари громят "Долину каменных гробниц" Кемпиртас в казахстанском Баянауле
19:49  Экс-замакима Караганды Шалабеков вышел на свободу через шесть дней после оглашения приговора. Исправился?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай отправил первых космонавтов обживать новую орбитальную станцию
10:02 17.06.2021

Китай отправил первых космонавтов обживать новую орбитальную станцию. Что тайконавтам предстоит делать в космосе и кого может раздражать активность китайцев на околоземной орбите, с помощью эксперта разбиралась "Газета.Ru".

С космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") с кораблем "Шэньчжоу-12", на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились китайские космонавты.

Трое членов экипажа, 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо станут первыми тайконавтами, которым предстоит осваивать создаваемую на орбите Земли китайскую космическую станцию.

О планах запуска в среду сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. "Все системы "Шэньчжоу-12" прошли всеобъемлющие проверки. Экипаж находится в отличной форме", - заявил накануне помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

Члены экипажа станут первыми "постояльцами" базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ", который был запущен Китаем 29 апреля.

Длина модуля "Тяньхэ" - 16,6 метра, максимальный диаметр - 4,2 метра, стартовый вес - 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.

В конце мая к строящейся станции был отправлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", успешная стыковка состоялась 30 мая. Грузовик доставил на орбиту 1,95 т топлива и 4,69 т прочих грузов.

Не Хайшэн – командир экипажа, самый опытный китайский космонавт, это его третий полет в космос. Ранее он летал на орбиту в 2005 году, а в ходе полета в 2013 году он испытывал технологии стыковки на орбите.

"Мы получили благословение от народа, поддержку команды и опыт из тренировок, - заявил он. – Я уверен, что мы сможем успешно провести эту миссию".

Лю Бомин, второй член экипажа, первый раз летал в 2008 году. Еще студентом он узнал о подготовке пилотируемых миссий и подал заявление на обучение пилотированию военных самолетов втайне от родителей. Он стал летчиком истребителя в 1990 году и налетал свыше тысячи часов.

"Мне придется подолгу оставаться за бортом станции и проводить сложные операции. Однако мы долго тренировались, и у нас будут новые современные скафандры. В успехе нашей работы я уверен больше, чем в прошлый раз", - заявил космонавт.

Самый молодой член экипажа - Тан Хунбо, единственный из тройки ранее не летал в космос, сообщают СМИ Китая. Его подготовка к полету продолжалась 11 лет, это заняло гораздо больше времени, чем он ожидал.

"Я знал, что мне надо быть сильным. Но я не думал, что придется быть сильным так долго, - рассказал он. – Я готовился последние десять лет. Я надеюсь, что смогу провести следующее десятилетие, помогая космической станции". Перед полетом он не скрывал, что немного нервничает. "Определенно есть некоторое давление. Но я надеюсь, что смогу обратить стресс в мотивацию", - добавил он.

Планируется, что космонавты пробудут на орбите до сентября, после чего им на смену направят еще трех человек. В ходе трехмесячной экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для установки оборудования станции.

На станции для каждого космонавта предназначен индивидуальный жилой отсек, общими будут ванная комната, помещение для приема пищи и центр связи с центром управления.

Известно, что совокупное время тренировки членов экипажа перед полетом составило свыше 6 тыс. часов, в том числе они прошли через подводные погружения в полной экипировке.

За следующие полтора года к станции будет совершено еще 11 полетов, в ходе экспедиций на нее установят дополнительные солнечные панели и два лабораторных модуля.

Известно, что срок службы модуля модуля "Тяньхэ" составляет минимум десять лет. Запуск первого экипажа национальной космической станции очень важен для Китая, где 1 июля будет отмечаться 100-летний юбилей коммунистической партии.

"Думаю, сами китайцы не очень задумываются, веха это для мировой космонавтики, или нет. Они идут по намеченному ими 20 лет назад плану, довольно аккуратно реализуемому. Партия сказала, что нужна постоянная космическая станция – ее сделали. Скажут, что надо полететь на Луну – полетят на Луну, - пояснил "Газете.Ru" научный журналист, эксперт в области космонавтики Игорь Лисов. - Для остального мира это будет очевидным раздражителем, напоминанием о том, что нехорошо бросать пилотируемый космос. Для некоторых появится дополнительное окно возможностей – европейцы давно смотрят в эту сторону, как бы еще и на китайской станции поработать.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без людей на борту) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний пилотируемый запуск "Шэньчжоу-12" - первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.

По американскому пути
"У китайцев на станции вполне продуманная научная программа. Они пошли по американскому пути, - заполняют отсеки станции специализированными научными стойками под конкретные направления исследований. Например, стойки для изучения процессов горения, или бесконтактной сварке в невесомости – это очень похоже на то, что было сделано для американского сегмента МКС. А также некоторыми универсальными стойками, куда можно пригласить сторонних исследователей, иностранных и китайских, чтобы они поставили свою аппаратуру, - пояснил Лисов. - Это должно работать. Конкурс первый уже был проведен, там много народу из весьма экзотических стран, в том числе есть один российско-индийский проект".

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623913320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроекты, направленные на развитие сотрудничества между странами ЕАЭС в области электроэнергетики
- Вопросы обеспечения безопасности и охраны прав детей рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности
- Кадровые перестановки
- По предложению парламентской фракции "Ак жол" Правительство рассмотрит вопрос о законодательном закреплении статуса "Детей войны" и их социального обеспечения
- Авторынок: штормам и дороговизне вопреки
- "Ак жол": При сдаче ЕНТ дети не должны страдать за пробелы дистанционного обучения
- В Казахстане заработала единая информационная система eQonaq
- "Ак жол" выступил в защиту предприятий строительной отрасли и просит Генпрокуратуру рассмотреть законность коэффициента зимнего удорожания по договорам о госзакупках
- О новом кодексе (АППК) и создании нового суда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  