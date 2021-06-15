 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.06.2021
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Вторник, 15.06.2021
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Кыргызстанский поэт Карим стал "лауреатом премии латиноамериканских писателей" - купил в переходе, сам смастерил на принтере?
10:14 17.06.2021

Кыргызстанский поэт Рахим Карим удостоен всемирной премии "Золотой орел -2021". Об этом сообщает исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко.

По его словам, Всемирный союз латиноамериканских писателей - Unión Hispanomundial de Escritores - UHE в честь своего 29-летия со дня образования 16 июня объявил имена победителей Всемирного конкурса "Золотой орел-2021" в области науки, культуры, литературы и искусства в 18 номинациях. Президентом союза является перуанский поэт, номинант на Нобелевскую премию за 2021 год Карлос Карридо Чаллен.

В числе победителей в области "Гуманистическое превосходство" названо имя кыргызстанского поэта Рахима Карима (Каримова).

Всемирное жюри, в составе которого были деятели культуры и искусства со всего мира, в течение нескольких месяцев определило деятелей науки, образования, культуры и искусства: поэтов, писателей, артистов театра и кино, балета, лучших ТВ, радио, журналистов СМИ по всей планете.

Рахим Карим – единственный литератор, который удостоен этой высокой награды из стран бывшего СССР. Он получил эту награду за цикл своих стихов на испанском и английском языках, посвященных проблемам человечества, сообщил Олег Бондаренко.
Подробнее: culture.akipress.org/news:1710635?f=cp

Источник - culture.akipress.org
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