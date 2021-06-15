За что запинали кыргызстанского детдомовца Игоря Я?

10:43 17.06.2021

Заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по изучению обстоятельств гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина.



Представители соответствующих министерств рассказали о проводимой работе.



"Это печальное происшествие, которое более не должно происходить в стенах социальных учреждений, где дети находятся под государственной опекой. Министерству внутренних дел необходимо взять этот инцидент под особый контроль и провести тщательное расследование. В целях недопущения нарушений в учреждениях интернатного типа профильным государственным органам необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала", - цитирует слова Жылдыз Бакашовой пресс-служба кабмина.



По итогам совещания принято решение объявить строгий выговор заместителю министра образования и науки, курирующему детские социальные учреждения.



В Кабинете министров также разработали следующие рекомендации:



Министерству образования и науки рассмотреть вопросы:



- соответствия занимаемой должности директора Военно-Антоновского детского дома и ответственного специалиста Министерства образования и науки;



- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику соответствующего управления Министерства образования и науки;



Министерству здравоохранения и социального развития необходимо рассмотреть вопросы:



- соответствия занимаемой должности директора Центра общеврачебной помощи Сокулукского района;



- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику управления социального развития Сокулукского района.



По итогам совещания даны следующие поручения:



- Министерству внутренних дел провести расследование по вышеуказанному инциденту.



В целях реабилитации воспитанников Военно-Антоновского детского дома:



- Министерству образования и науки обеспечить детей летним отдыхом;



- Министерству здравоохранения и социального развития в оперативном порядке предоставить воспитанникам соответствующую психологическую помощь.



- Министерству образования и науки совместно с Министерством здравоохранения и социального развития разработать план по ускоренной оптимизации Военно-Антоновского детского дома в соответствии с постановлением правительства от 7 декабря 2012 года № 813.



- Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и социального развития и Министерству внутренних дел в целях недопущения аналогичных случаев в учреждениях интернатного типа на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.



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В Военно-Антоновском детском доме идет давление на детей. Об этом заявила депутат Ирина Карамушкина 16 июня на заседании Жогорку Кенеша.



По ее словам, выпускников вызывают в защиту директора детского дома. "Трагичность в том, что руководство детского дома, Министерство образования, ведущие специалисты, которые контролируют детские дома, пытались скрыть факт смерти ребенка и быстро захоронили его. Даже когда 4-6 июня заведующая сектором образования Аппарата президента Галина Байтерек посещала детский дом, никто не сообщил о смерти ребенка", - сказала она.



Карамушкина попросила на время следствия отстранить от должности директора детского дома Масылову, специалиста Минобразования Салтанат Мамбетову и вынести административные замечания министру образования и его заместителю.



"Их нужно отстранить от должности, чтобы они не мешали работе комиссии", - добавила она.



В детском доме в селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области 1 июня 2021 года умер ученик 6 класса Игорь Якунин. Эта информация стала известна только спустя 8 дней.



По данным районного управления образования, у мальчика схватило сердце. Он потерял сознание. Не приходя в сознание, мальчик скончался по дороге в больницу.



Однако, мальчика собирались усыновить, и по медицинским показателям, он был абсолютно здоров.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1710576?f=cp



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Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова 16 июня провела расширенное выездное совещание с участием руководителей соответствующих министерств, представителей НПО по защите прав детей и депутатов Жогорку Кенеша. Участники рассмотрели обстоятельства гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома И.Якунина.



Как сообщили в пресс-службе президента, принято решение взять на особый контроль проведение расследования гибели И.Якунина, а также рассмотрения ответственности должностных лиц Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства образования и науки из-за действий или бездействия которых произошла трагедия.



Министерству образования и науки было рекомендовано отстранить на время следственных мероприятий директора Военно-Антоновского детского дома, а также рассмотреть дисциплинарную ответственность должностных лиц министерства, вплоть до соответствия занимаемой должности.



Также поручено предоставить психологическую помощь детям-воспитанникам Военно-Антоновского детского дома в связи с произошедшей трагедией, в том числе и брату погибшего ребенка Б.Якунину.



Министерству внутренних дел рекомендовано провести тщательное расследование и своевременно принять все необходимые меры в соответствии с законодательством.



По итогам работы будет вынесено соответствующее комиссионное решение.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1710424?f=cp