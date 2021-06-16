Ш.Мирзиеев лично закопал первый камень города "Новый Андижан"

11:18 17.06.2021

Президент заложит камень "Нового Андижана"

Шавкат Мирзиеев отправился с двухдневной рабочей поездкой в Андижанскую область. Один из главных пунктов программы - закладка первого камня города "Новый Андижан".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 июня вылетел в Андижанскую область, где ознакомится с проводимыми преобразованиями и жизнью населения, сообщила пресс-служба главы государства.



"В ходе двухдневной рабочей поездки планируется посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий, ознакомление с созидательной работой", - говорится в сообщении.



Один из важнейших пунктов программы поездки - закладка первого камня города "Новый Андижан". Как мы писали, он будет построен на холмистой местности Андижанского района недалеко от Андижана.



Жилой массив будет рассчитан на 411 тысяч человек. Его общая площадь составит около 4000 гектаров. На 1435 гектарах будут возведены дома, торговые точки, промышленная зона, на 1942 гектарах - зеленая зона, на 240 гектарах - зоны обслуживания, на 364 гектарах - улицы и другие инфраструктурные объекты.



На первом этапе здесь планируется построить 170 многоквартирных домов на 3310 квартир, школу, детский сад и поликлинику, сообщает УзА.