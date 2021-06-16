Национальная стратегия борьбы с внутренним терроризмом (США)

12:30 17.06.2021 комментарий о некоторых "странностях" в содержании

Владимир Овчинский Юрий Жданов



15 июня 2021 года опубликована на сайте Белого дома (США),



а также комментарий о некоторых "странностях" в содержании Стратегии



За последние несколько лет американские общины слишком часто чувствовали мучительную боль внутреннего терроризма. Члены черной церкви убиты во время изучения Библии в Чарльстоне. Синагога в Питтсбурге предназначена для поддержки иммигрантов. Бандит устраивает стрельбу в Walmart Эль-Пасо, чтобы нацелить пули на латиноамериканцев. Это идет вразрез со всем, что наша страна пытается отстаивать в мире, и представляет собой прямой вызов национальной безопасности Америки, нашей демократии и нашему национальному единству.



Эта Национальная стратегия противодействия внутреннему терроризму излагает комплексный подход к устранению угрозы, одновременно защищая фундаментальные гражданские права и гражданские свободы Америки - ценности, которые делают нас такими, какие мы есть как нация. Американцы придерживаются самых разных убеждений. Это часть того, что делает Соединенные Штаты такой разнообразной и необычной нацией. Сохранение и защита конституционно защищенного выражения мнений и свободы объединений являются приоритетами национальной безопасности. Наши права и наши исторические свободы являются неотъемлемой частью того, что делает Америку сильной.



Таким образом, эта Стратегия узко ориентирована на то, чтобы сфокусироваться на этом проекте, который должен объединить всех американцев вместе, мы должны подтвердить, что внутреннему терроризму нет места в нашем обществе, для этого ведется борьба с насилием и факторами, которые приводят к насилию - насилию, которое нарушает закон, угрожает обществу, безопасности и посягает на свободное выражение идей.



Мы не можем игнорировать эту угрозу или отказаться от нее. Предотвращение внутреннего терроризма и сокращение факторов, которые его питают, требуют разносторонних ответных мер со стороны федерального правительства и за его пределами. Это включает в себя работу с нашими важными партнерами в штатах, местных, общинных, и правительствами территорий, а также в гражданском обществе, частном секторе, академических кругах и местных сообществах, а также с нашими союзниками и иностранными партнерами.



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Мы должны предпринять как краткосрочные шаги, чтобы противостоять вполне реальным угрозам сегодняшнего дня, так и более долгосрочные меры, чтобы уменьшить возникающие угрозы завтрашнего дня. Это проект, который должен объединить всех американцев. Вместе мы должны подтвердить, что внутреннему терроризму нет места в нашем обществе. Мы должны работать над искоренением ненависти, которая слишком часто может приводить к насилию. И мы должны подтвердить обязательство защищать и защищать эти основные свободы, которые принадлежат всем американцам в равной мере и которые являются не только основой нашей демократии - они являются нашим непреходящим преимуществом в мире.



Национальная стратегия противодействия внутреннему терроризму

Содержание



Введение



II. Сегодняшняя угроза



III. Наш подход



IV. Стратегические компоненты



V. Дальнейшие действия



I. Введение



Внутренний терроризм не является новой угрозой для Соединенных Штатов. На протяжении столетий он унес жизни многих американцев и пролил много американской крови - особенно в сообществах, которые преднамеренно и злобно преследовались на почве ненависти и фанатизма.



Например, после гражданской войны Ку-клукс-клан развернул кампанию террора, чтобы запугать чернокожих избирателей и их белых сторонников и лишить их политической власти, убивая и ранив бесчисленное количество американцев. Клан и другие сторонники превосходства белых продолжали терроризировать чернокожих американцев и другие меньшинства в последующие десятилетия.



В последние годы мы наблюдаем возрождение этой и связанных с ней угроз в одном ужасном инциденте за другим: расстрел и убийство 23 человек в розничном магазине в Эль-Пасо; автомобильное убийство мирного демонстранта в Шарлоттсвилле; расстрел и убийство трех человек на фестивале чеснока в Гилрое; поджог мечети в Виктории, штат Техас; ужасающий рост насилия и ксенофобии, направленный против американцев азиатского происхождения; всплеск антисемитизма; и больше.



Внутренние террористические нападения в Соединенных Штатах также часто совершаются противниками наших государственных институтов.



В 1995 году в результате крупнейшего в истории США акта внутреннего терроризма антиправительственный воинствующий экстремист привел в действие бомбу в федеральном здании имени Альфреда П. Мурра в Оклахома-Сити, в результате чего погибло 168 человек, в том числе 19 детей, и сотни других были ранены. В 2016 году на одного из антиправительственных экстремистов устроили засаду, выстрелил, и убили пятерых полицейских в Далласе. В 2017 году одинокий преступник ранил четырех человек на тренировке Конгресса по бейсболу. А всего несколько месяцев назад, 6 января 2021 года, американцы стали свидетелями беспрецедентной атаки на ключевой институт нашей демократии: Конгресс США.



Некоторые аспекты реакции федерального правительства также не новы. Во время реформ было создано Министерство юстиции США, которое немедленно занялось судебным преследованием и осуждением сотен членов клана в связи с их порочной кампанией внутреннего терроризма. В 1980-х годах для максимального обмена информацией и противодействия всему спектру террористических угроз, как внутренних, так и национальных, были созданы Объединенные оперативные группы по борьбе с терроризмом, которые в настоящее время являются основным элементом сотрудничества федеральных, государственных, местных, общинных и территориальных правоохранительных органов в борьбе со всеми формами терроризма, и международным. Хотя корни внутреннего терроризма и элементы нашего реагирования могут быть давними, внутренний терроризм сохраняется и развивается - и, согласно Национальной стратегии противодействия внутреннему терроризму, разведывательное сообщество и правоохранительные органы США "поднялись" в той угрозе, которую он сейчас представляет.



Настоящая Национальная стратегия противодействия внутреннему терроризму обеспечивает всеобъемлющий подход к устранению сегодняшних проявлений внутренней террористической угрозы, а также к новым формам, которые эта угроза может принять в предстоящие годы. Сообщества разведки и правоохранительных органов публично заявили об угрозе, которую представляет сегодня внутренний терроризм.



Эта формулировка основана на всеобъемлющей оценке угрозы, которую президент Байден запросил в свой первый полный рабочий день на своем посту. Эта оценка была проведена соответствующими подразделениями США. Правительство и предоставлено Президенту. Он также был опубликован в краткой форме 17 марта 2021 г.



Современные внутренние террористы придерживаются ряда идеологических мотивов насилия, включая расовый или этнический фанатизм. Внутренний терроризм является устойчивым и постоянно развивающимся. И ненависть, а также антиправительственные или настроения. Они также принимают различные формы: от отдельных участников и небольших групп, неформально связанных лиц до сетей, призывающих к насилию и направленных против конкретных сообществ, до насильственных самопровозглашенных "ополченцев", которые, несмотря на законодательные запреты во всех пятидесяти штатах в отношении определенных частных лиц, действует милиции, отстаивающая безосновательное право взять закон в свои руки.



Через жестокие идеологии, отдельные лица и небольшие группы - как формальные, так и неформальные - были побуждены недавними политическими и общественными событиями в Соединенных Штатах к совершению насильственных нападений. Среди этого широкого спектра вдохновляющих идеологий наиболее стойкими и смертоносными угрозами считаются расовые или этнически мотивированные насильственные экстремисты (в основном те, которые продвигают превосходство белой расы) и воинствующие экстремисты. Мы берем на себя этот сложный и постоянно меняющийся ландшафт угроз внутреннего терроризма с подходом, который уважает и защищает как безопасность Америки, так и американские ценности, особенно наши заветные гражданские права и гражданские свободы.



Эффективное, ответственное и устойчивое противодействие внутреннему терроризму требует совместных усилий правительства при одновременной защите верховенства закона и особых прерогатив правоохранительных органов.



Это включает политику, защищающую независимость и целостность Министерства юстиции, включая Федеральное бюро расследований; активизация усилий федерального правительства по борьбе с внутренним терроризмом и возобновление партнерских отношений с правительствами штатов, местными, общинными и территориальными органами власти, а также с гражданским обществом, частным сектором и не только; и уделяя особое внимание национальной стратегии террористов по противодействию терроризму в семье и факторам, которые способствуют этому, при обеспечении защиты конституционно защищенной деятельности. Это подтолкнет Соединенные Штаты к конечной цели - пресечению актов внутреннего терроризма.



Это также поможет нам уменьшить факторы, способствующие подстрекательству к домашнему терроризму в Интернете, которые усугубляют распространение призывов к насилию. Более того, это будет направить Соединенные Штаты к достижению устойчивости, которая в первую очередь может помешать внутренним террористам получить поддержку и сторонников.



Эта стратегия построена вокруг четырех столпов - основных элементов того, как правительство США будет бороться с угрозой, исходящей от внутреннего терроризма сегодня.



Во-первых, это попытки понять и поделиться информацией о полном спектре внутренних террористических угроз.



Во-вторых, это усилия по предотвращению успешной вербовки, подстрекательства и мобилизации американцев на насилие внутренними террористами.



В-третьих, это усилия по сдерживанию и пресечению террористической деятельности внутри страны до того, как она приведет к насилию. Наконец, необходимо решить долгосрочные проблемы, которые способствуют внутреннему терроризму в нашей стране, чтобы эта угроза уменьшилась в будущем. Мы должны четко понимать эту проблему: незаконное насилие, составляющее внутренний терроризм, является результатом сложной, многоуровневой совокупности социальной динамики. Мы не можем - и не будем - игнорировать такую ​​динамику, как расизм и фанатизм, которые увековечивают внутреннюю угрозу терроризма. Вот почему четвертый столп данной Стратегии излагает долгосрочные планы их решения.



В то же время эта Стратегия специально ориентирована на террористическое насилие, которое слишком часто превращает эту широкую динамику в особые потери и душевную боль. Даже если мы стремимся решить эту основополагающую динамику в долгосрочной перспективе, мы должны сосредоточить внимание - как это делает эта Стратегия - на угрозе насилия, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас.



В целом, сегодняшняя угроза внутреннего терроризма представляет собой опасность для американцев, нашего демократического общества и нашей национальной безопасности, которой мы должны противодействовать агрессивно и всесторонне, и ответственно. Это сделает Америку не только безопаснее, но и сильнее - и более сплоченной.



Далее следует первая общегосударственная стратегия Америки. наш подход уважает и защищает как безопасность Америки, так и заветные гражданские права и гражданские свободы Америки.



II. Сегодняшняя угроза



В одном из положений федерального закона, "внутренний терроризм" определяется как "деятельность, связанная с действиями, опасными для жизни человека, которые являются нарушением уголовного законодательства Соединенных Штатов или любого штата; как представляется, предназначены для запугивания или принуждения гражданского населения, для оказания влияния на политику правительства путем запугивания или принуждения или для воздействия на поведение правительства путем массового уничтожения, убийства или похищения людей; и происходят в основном в пределах территориальной юрисдикции Соединенных Штатов".



Со временем внутренние угрозы терроризма в Соединенных Штатах то уменьшались, то происходили, отражали различные мотивирующие идеологии и требовали различных ответных мер со стороны правительства. Сегодняшняя угроза внутреннего терроризма, всесторонне оцененная специалистами американской разведки и правоохранительных органов в начале 2021 года, включает в себя сложное сочетание элементов.



Согласно этой оценке, один из ключевых аспектов сегодняшней угрозы внутреннего терроризма исходит от насильственных экстремистов и сетей, мотивированных по расовым или этническим мотивам, чья расовая, этническая или религиозная ненависть приводит их к насилию, а также от тех, кого они побуждают к насильственным действиям. У этих лиц разные мотивы, но многие фокусируют свое насилие на одном или том же сегменте или сегментах американского сообщества, будь то цветные лица, иммигранты, евреи, мусульмане, представители других религиозных меньшинств, женщины и девочки, лица ЛГБТКИ + или другие. Их настойчивое требование насилия иногда может быть явным. Иногда оно также может быть менее явным, скрываясь в идеологиях, уходящих корнями в восприятие превосходства белой расы, которая призывает к насилию во имя извращенных и отвратительных представлений о расовой "чистоте" или "очищении".



Другой ключевой компонент угрозы исходит от насильственных экстремистов, выступающих против правительства или властей. Этот значительный компонент сегодняшней угрозы включает: самопровозглашенных "ополченцев" и воинствующих экстремистов, которые предпринимают шаги, чтобы яростно сопротивляться правительственной власти или способствовать свержению правительства США на основании предполагаемого чрезмерного охвата;



анархические воинствующие экстремисты, которые яростно противостоят всем формам капитализма, корпоративной глобализации и институтам управления, которые они считают вредными для общества;



суверенные граждане - воинствующие экстремисты, которые считают, что они свободны от государственной власти и законов;



или любое другое лицо или группа лиц, которые прибегают к насилию или подстрекают к неминуемому насилию, противодействуя законодательным, нормативным или другим действиям, предпринимаемым правительством.



Другие внутренние террористы могут быть мотивированы к насилию единственной идеологией, связанной с абортами, правами животных, окружающей средой, или недобровольным целомудрием, насильственным экстремизмом, а также другими недовольствами - или комбинацией идеологических влияний. В некоторых случаях люди могут выработать свои собственные идиосинкразические оправдания насилия, которые не поддаются классификации.



Внутренние террористы часто были одиночками или небольшими группами неформально связанных "лиц". Отечественные террористы - особенно в последние годы - часто были одиночками или небольшими группами неформально связанных лиц, которые мобилизовались на насилие, практически не имея четкой организационной структуры или направления. Эти люди часто потребляют материалы, преднамеренно распространяемые для вербовки людей в дела, которые пытаются вызвать чувство принадлежности и удовлетворения, каким бы ложным оно ни было. Их идеологии могут изменяться, эволюционировать и пересекаться. И в некоторых случаях они могут связываться и пересекаться с теориями заговора и другими формами дезинформации и дезинформации. Часто они одиноки, но склоны к быстрой мобилизации к насилию, представляет собой особенно серьезную проблему для правоохранительных органов и других лиц, стремящихся предотвратить, пресечь и сдержать внутренний терроризм.



Эти элементы в совокупности формируют сложный и меняющийся ландшафт угроз терроризма внутри страны и создают серьезные проблемы для правоохранительных органов. Все эти элементы могут объединять и усиливать угрозы общественной безопасности, особенно на коммуникационных платформах на базе Интернета, таких как социальные сети, сайты загрузки файлов и платформы с сквозным шифрованием.



Это угроза внутреннего терроризма, с которой сталкивается сегодня Америка, - угроза, которая имеет отчетливый отпечаток сегодняшней цифровой эпохи, а также давние корни в вызовах внутреннего терроризма на протяжении всей истории нашей страны. Комплексное и настойчивое противодействие этой угрозе требует признания как ее исторического происхождения, так и ее ярко выраженной современной формы.



Разведывательное сообщество (IC) оценивает, что внутренние насильственные экстремисты (DVE), движимые целым рядом идеологий и вдохновленные недавними политическими и общественными событиями в Соединенных Штатах представляют повышенную угрозу для Родины в 2021 году.



Устойчивые мотивы DVE, относящиеся к предубеждениям в отношении меньшинств и предполагаемое чрезмерное влияние правительства, почти наверняка будут способствовать радикализации DVE и мобилизацию к насилию. Новые социально-политические события, такие как рассказы о мошенничестве на недавних всеобщих выборах, ободряющее воздействие насильственного вторжения в Капитолий, условия, связанные с пандемией COVID-19, и теории заговора, пропагандирующие насилие, почти наверняка побудят некоторые DVE попытаться прибегнуть к насилию в этом году.



По оценке разведки, одинокие правонарушители или небольшие ячейки DVE, придерживающиеся разнообразных насильственных экстремистских идеологий, с большей вероятностью будут чаще совершать насильственные нападения на Родине, чем организации, которые якобы пропагандируют идеологию DVE. Злоумышленники DVE часто радикализируются независимо, потребляют они материалы о насильственном экстремизме в Интернете, и мобилизуются без указаний со стороны воинствующей экстремистской организации, что затрудняет их обнаружение и пресечение. Независимая комиссия оценивает, что воинствующие экстремисты по расовым или этническим мотивам (RMVE) и воинствующие экстремисты (MVE) представляют собой наиболее смертоносные угрозы DVE, с RMVE, наиболее вероятными последствиями для проведения нападений с массовыми жертвами на гражданских лиц и MVE, обычно нацеленных на правоохранительные органы и правительство.



Независимая комиссия оценивает, что угроза MVE увеличилась в прошлом году и почти наверняка будет продолжать расти в течение 2021 года из-за спорных социально-политических факторов, которые побуждают MVE совершать насилие. Независимая комиссия оценивает, что американские RMVE, пропагандирующие превосходство белой расы, являются участниками DVE с наиболее устойчивыми и вызывающими озабоченность транснациональными связями, поскольку люди с аналогичными идеологическими убеждениями существуют за пределами Соединенных Штатов, и эти RMVE часто общаются и стремятся влиять друг на друга.



По нашим оценкам, небольшое количество американских RMVE выезжали за границу, чтобы пообщаться с единомышленниками. Независимая комиссия оценивает, что DVE используют различные популярные платформы социальных сетей, небольшие веб-сайты с целевой аудиторией и зашифрованные чат-приложения для привлечения новых сторонников, планирования и поддержки личных действий и распространения материалов, способствующих радикализации и мобилизации на насилие. Независимая комиссия оценивает, что несколько факторов могут увеличить вероятность или летальность атак DVE в 2021 году и в последующий период, включая растущую поддержку со стороны лиц в Соединенных Штатах или за рубежом, растущее восприятие чрезмерного охвата правительства, связанного с изменениями в законодательстве или политике и нарушениями, а также громким атаки, стимулирующие последующие атаки, и инновации в нацеливании и тактике атаки. Одинокие правонарушители DVE будут по-прежнему создавать серьезные проблемы для обнаружения и пресечения из-за их способности к независимой радикализации к насилию, а также способности к дискретной мобилизации и доступа к огнестрельному оружию.



III. Наш подход



Эффективное, ответственное и долговременное противодействие внутреннему терроризму требует быстрых, но устойчивых действий; творческих, но осторожных; и решительных, но ловких. Наш подход защитит как нацию, так и гражданские свободы ее граждан. Мы будем прилагать усилия для всего правительства, сохраняя при этом особые прерогативы правоохранительных органов, которые принадлежат Министерству юстиции, включая Федеральное бюро расследований. Защищаем критически важные объекты, строим взаимоотношений с поставщиками медицинских услуг, поддерживаем ветеранов, совместно с Департаментом по делам ветеранов.



Конкретные следственные и прокурорские решения принимаются только правоохранительными органами, которые не подвержены никакому политическому влиянию или предвзятости и изолированы от них.



На политическом уровне эта Стратегия требует, чтобы федеральное правительство в целом координировало и сотрудничало по программным аспектам противодействия внутреннему терроризму, таким как обмен информацией, обучение, профилактика и меры вмешательства. Таким образом, она устанавливает путь к единству усилий на политическом уровне, защищая при этом конкретную работу правоохранительных органов, которая должна быть полностью предоставлена ​​на усмотрение соответствующих правоохранительных органов, будь то федеральные, государственные, местные, общинные или территориальные.



Мы также построим сообщество для борьбы с внутренним терроризмом, которое распространяется не только на федеральное правительство, но и на важнейших партнеров. Сюда входят правительства штатов, местные, общинные и территориальные органы власти, а также иностранные союзники и партнеры, гражданское общество, технологический сектор, научные круги и многие другие.



Внутренний терроризм и факторы, которые ему способствуют, представляют собой проблему, с которой лучше всего справляются группы взаимосвязанных сообществ, которые могут предоставить информацию, знания, анализ и многое другое для устранения этой многогранной угрозы. При правильной ориентации и партнерских отношениях федеральное правительство может активизировать, объединить и расширить возможности этих сообществ - сообществ, вклад которых имел решающее значение для формулирования самой данной Стратегии. Кроме того, мы сосредоточим особое внимание на насилии и факторах, которые способствуют ему при уважении гражданских прав, гражданские свободы и защита конфиденциальности, а также признание и максимальное использование положительных преимуществ современных коммуникационных технологий, таких как Интернет.



Первая поправка к Конституции США, а также другие законы США защищают широкий спектр выражений, с которыми многие могут не согласиться или с которыми многие могут не согласиться или которые могут вызвать отвращение, и даже выражения, которые некоторые иностранные союзники и партнеры Соединенные Штаты запрещают и вводят уголовную ответственность в соответствии с их собственными законами. У нас ярко выраженная американская традиция, и мы дорожим этой традицией. Однако насилие и подстрекательство к нему, как правило, недопустимы. Насилие, как правило, является преступлением, равно как и подстрекательство к насилию и реальные угрозы насилия. В этой стратегии особое внимание уделяется незаконному насилию, которое создает угрозу общественной безопасности, национальной безопасности и подлинному свободному выражению идей - по сути, нашей демократии. Наша страна и ее законы оставляют широкое поле для политических и идеологических взглядов и их выражения, в том числе посредством мирных протестов. Но они не оставляют места для незаконного насилия. Эта стратегия предназначена для сохранения первого и предотвращения второго. Крайне важно, чтобы мы осуждали внутренний терроризм и противостояли ему, независимо от конкретной идеологии, которая побуждает людей к насилию. Определение "внутреннего терроризма" в нашем законе не делает различий на основе политических взглядов - левых, правых или центристских - и мы тоже не должны этого делать. Мы должны пресекать и сдерживать тех, кто использует насилие для запугивания расовых или религиозных меньшинств, которые так часто становились жертвами ненавистных экстремистов. Точно так же мы должны срывать и сдерживать тех, кто совершает насильственные нападения в ошибочных усилиях, направленных на изменение государственной политики, которую они считают несправедливой. В условиях демократии нет оправдания применению насилия для разрешения политических разногласий.



Все это мы будем делать с единственной целью: пресечь акты внутреннего терроризма. Внутренний терроризм унес жизни слишком многих американцев в последние годы, еще больше раненых и оставлены скорбящие семьи и друзей. Главная цель этой Стратегии - предотвращение, пресечение и сдерживание такого насилия. Для достижения этой цели крайне важно, чтобы мы осуждали внутренний терроризм и противостояли ему, независимо от конкретной идеологии, которая побуждает людей к насилию, включает снижение факторов, способствующих внутреннему терроризму. Эти факторы имеют множество аспектов, включая подстрекательство к неминуемому насилию в Интернете, некоторые транснациональные связи и определенную деятельность самопровозглашенных частных "ополченцев", которая в той или иной степени запрещена законами всех 50 штатов. Устранение этих факторов, способствующих внутреннему терроризму, отчасти является средством достижения первой цели - предотвращения самого насилия и устранения угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но это также должно быть его собственной целью, поскольку уменьшение способствующих факторов может иметь значение в уменьшении угрозы, с которой мы в противном случае могли бы столкнуться завтра.



Кроме того, преследуя цель предотвращения, пресечения, а сдерживание актов внутреннего терроризма означает достижение такого уровня устойчивости, который в первую очередь может помешать внутренним террористам получить поддержку и сторонников. Устойчивость может принимать разные формы. Это может означать повышение осведомленности общественности о том, как террористы намеренно стремятся к чрезмерной реакции, что может помочь избежать именно такой чрезмерной реакции и вместо этого подорвать собственные стратегии террористов. И это может означать, в более широком смысле, культивирование такого типа цифровой грамотности, которая может дать американскому обществу возможность противостоять тем, кто будет использовать онлайн-коммуникационные платформы и другие средства для вербовки, радикализации и мобилизации на насилие. Содействие и, в конечном итоге, достижение этих и других форм устойчивости - цель, достижение которой укрепит Соединенные Штаты в борьбе с внутренним терроризмом, а также с другими угрозами национальной безопасности США.



Угроза внутреннего терроризма сегодня сложна, многогранна и постоянно развивается. Нет единого действия или единой части правительства США, которые могли бы устранить эту угрозу в целом. Следующие четыре столпа, реализованные комплексно соответствующими частями федерального правительства и в тесной координации с региоальными партнерами, будут определять ответ правительства США на угрозу, описанную выше.



Как отмечалось выше, реализация данной Стратегии будет осуществляться параллельно и дополнять работу правоохранительных органов по расследованию подозреваемой преступной деятельности и судебному преследованию тех, кто нарушает наши законы.



IV. Стратегические компоненты



Расширение исследований и анализа, связанных с внутренним терроризмом



Эффективное противодействие любой угрозе требует ее тщательного понимания. Для сегодняшней изменчивой и разнообразной внутренней террористической угрозы эта задача является неотложной. Федеральное правительство продолжает увеличивать и улучшать методы анализа и понимания внутренней террористической угрозы. Анализ ключевых тенденций и траекторий в настоящее время регулярно проводится Федеральным бюро расследований и Министерством внутренней безопасности при поддержке Национального контртеррористического центра и других организаций, в зависимости от обстоятельств, а затем широко распространяются в федеральном правительстве. Этот анализ выиграет от постоянного отслеживания расследований и судебных преследований, связанных с внутренним терроризмом, в федеральных правоохранительных органах и по всей стране, и, кроме того, выиграет от более широкого изучения общедоступной информации, связанной с угрозами, в соответствии с действующим законодательством и руководящими принципами. Кроме того, всестороннее понимание ландшафта угроз терроризма внутри страны требует содействия систематическому предоставлению информации и данных соответствующим органам федерального правительства от партнеров штата, местных, племенных и территориальных органов, которые часто выявляют и препятствуют проявлениям внутренней основы внутреннего терроризма.



Федеральное правительство продолжает расширять и улучшать методы анализа и понимания внутренней "угрозы терроризма". угроза терроризма, даже если они не всегда используют одни и те же ярлыки для ее описания. Вот почему федеральное правительство расширяет свои возможности по получению и анализу информации об угрозах терроризма внутри страны, предоставляемой государственными, местными, общинными, и территориальными партнерами, а также улучшение скоординированного распространения этой информации. Это даст более полную информацию не только должностным лицам исполнительной власти, но также Конгрессу и американскому народу, поскольку они стремятся понять угрозу внутреннего терроризма, с которой сталкивается сегодня страна. Максимальное понимание этой конкретной угрозы со стороны федерального правительства также означает поддержку и надлежащее использование анализа, проводимого организациями за пределами правительства, которые имеют соответствующий опыт, и делают это структурированным способом, который обеспечивает канал для такого анализа, а также позволяет избежать предвзятости или предвзятости. неправильное влияние - или даже его появление. С этой целью и в соответствии с гражданскими свободами и защитой частной жизни Министерство внутренней безопасности представит новый систематический подход для использования соответствующих внешних источников, неправительственный анализ и информацию, которые позволяет повысить ситуационную осведомленность о сегодняшней угрозе внутреннего терроризма. Это включает в себя, где это уместно, специализированные области и виды анализа, в том числе способы, которыми гендерное насилие может иметь последствия для внутренних террористических угроз.



Улучшение обмена информацией на всех уровнях как внутри федерального правительства, так и за его пределами



Благодаря этим расширенным исследованиям и анализу, связанным с внутренним терроризмом, федеральное правительство должно продолжать улучшать обмен информацией о внутренних террористических угрозах в правительстве, чтобы все соответствующие федеральные партнеры были оснащены необходимыми средствами для принятия соответствующих мер, зная это. В соответствии с правовыми и политическими ограничениями на обмен конфиденциальной информацией правоохранительных органов, мы продолжим широко обмениваться информацией по всему федеральному предприятию, в том числе, как отмечалось выше, посредством новых усилий, направленных конкретно на внутренние террористические угрозы, которые могут быть идентифицированы на основе информации из открытых источников.



Кроме того, федеральное правительство должно постоянно обновлять и активизировать свои усилия по обмену соответствующей информацией за пределами страны, поскольку одними из первых, кто выявляет потенциальную угрозу внутреннего терроризма, часто являются партнеры на уровне штата, на местном, общинно или территориальном уровне, или те, кто в их сообществах. Вот почему мы уже сосредоточили свое внимание на обмене информацией с этими партнерами, предоставляя на несекретном уровне больше информации с более подробными сведениями в более короткие сроки. Это включает в себя публикацию и распространение продуктов разведки, которые позволяют нашим партнерам лучше понять возникающую угрозу, а также уведомления о ситуационной осведомленности, чтобы обеспечить общественную безопасность и планирование мероприятий защите от возможного насилия. Этот упор на более полный и быстрый обмен информацией будет продолжаться и расширяться, поскольку мы стремимся к тому, чтобы партнеры на уровне штата, на местном, общинном и территориальном уровнях получали не только предупреждения о конкретных реальных угрозах насилия, но также, где это уместно, более широкие индикаторы и предупреждения. которые могут информировать наших партнеров об уровне и типе подготовки к потенциальному насилию.



Мы также разрабатываем новые ресурсы в рамках наших более широких усилий по усилению поддержки правоохранительных органов штата, местных, общинных и территориальных органов в борьбе с внутренним терроризмом. включая ресурсы, которые будут охватывать соответствующую символы и фразеологию, используемую многими внутренними террористами, а также основанные на данных рекомендации о том, как распознать потенциальные индикаторы мобилизации на внутренний терроризм.



Освещение транснациональных аспектов внутреннего терроризма



В сегодняшнем взаимосвязанном мире очень немногое остается полностью в границах одной страны, и внутренний терроризм не является исключением. Террористы и их сторонники все чаще связываются друг с другом через коммуникационные Интернет-платформы, вербуют и поощряют мобилизацию к насилию через международные границы и указывают на идеологически схожих иностранцев как на вдохновителей своих актов насилия. Некоторые внутренние воинствующие экстремисты искали связи и связи с отдельными воинствующими экстремистами за границей. Аспекты внутренней террористической угрозы, с которой мы сталкиваемся в Соединенных Штатах, и в частности те, которые связаны с насильственным экстремизмом по расовым или этническим мотивам, имеют международное измерение. Выявление, противодействие и рассмотрение этого международного измерения должно быть частью всеобъемлющего подхода к решению проблемы внутреннего терроризма.



Государственный департамент, консультируясь с министерством финансов, работает с другими компонентами федерального правительства и с нашими иностранными союзниками, чтобы оценить, могут ли дополнительные иностранные организации, связанные с внутренним терроризмом, в соответствии с соответствующими установленными критериями быть признаны иностранными террористическими организациями. Это включает в себя анализ последних разведывательных данных для обоснования этих соображений в рамках процесса, который будет продолжаться по мере сбора и распространения большего количества иностранных разведывательных данных различными агентствами. Это лишит граждан США возможности поддерживать эти иностранные организации или проходить у них обучение.



Кроме того, министерство финансов в сотрудничестве с правоохранительными органами и другими межведомственными партнерами изучает способы повышения эффективности выявления и анализа финансовой деятельности, связанной с внутренними террористами и их зарубежными коллегами, а также расширения взаимодействия с финансовыми учреждениями в отношении внутренних террористических актов, в том числе через существующие положения Закона о банковской тайне.



Соответствующие элементы разведки и правоохранительных органов уже определили и в настоящее время осуществляют более активный обмен информацией с иностранными партнерами о зарубежных связях с угрозой терроризма внутри США и о собственном опыте этих партнеров по устранению любых сопоставимых угроз в их странах. Таким образом, правительство США уделяет первоочередное внимание получению от иностранных партнеров достоверной разведывательной и правоохранительной информации о международной поддержке внутреннего терроризма в Соединенных Штатах, фиксации ее в письменных отчетах и ​​надлежащему обмену этими разведданными и информацией внутри федерального правительства.



Эти усилия дополняют повышенное внимание к обмену соответствующей информацией с иностранными партнерами, где это уместно, по аспектам внутренней террористической угрозы, имеющей международное значение. Мы также можем учиться на проблемах и успехах наших международных партнеров в срыве заговоров и реагировании на атаки, интегрируя этот опыт в наше собственное планирование и операции. Мы уже уделили внимание обмену информацией с партнерами на уровне штата, местного населения, общины и территории, предоставляя больше информации с более подробной информацией и в более короткие сроки.



Кроме того, разведка и правоохранительные органы улучшат понимание правительством того, как иностранные операции по злонамеренному влиянию и распространение дезинформации, в том числе иностранными правительствами, связаны с угрозой внутреннего терроризма, с которой мы сталкиваемся. Эти усилия дополняют скоординированные действия правительства США по распознаванию, пониманию и противодействию террористической пропаганде и дезинформации.



Кроме того, Государственный департамент будет использовать программы общественной дипломатии и обмен сообщениями в качестве превентивной меры для повышения осведомленности в краткосрочной перспективе и изменения настроений в долгосрочной перспективе. Такие усилия также могут быть использованы для противодействия сообщениям противников, которые используют инциденты с насилием на расовой почве в Америке, чтобы попытаться подорвать доверие к США.



Наконец, освещение транснационального контекста, имеющего отношение к аспектам сегодняшней внутренней террористической угрозы, может при соответствующих обстоятельствах позволить нам задействовать соответствующие органы и инструменты, специально ориентированные на международный терроризм. Когда внутренние угрозы терроризма становятся международными через связь с иностранными субъектами или иным образом, становится потенциально доступным полный набор инструментов, применимых для понимания угроз международного терроризма, таких как инструменты сбора разведывательной информации. Мы будем применять такие инструменты, когда факты и закон поддерживают их использование идеологически нейтральным, управляемым угрозой образом. В целом, лучшее, более целостное и скоординированное понимание и обмен информацией о сегодняшней угрозе позволит более эффективно и всесторонне реагировать. Этот ответ будет направлен не только на нынешние и неизбежные воплощения угрозы терроризма внутри страны, но и на ее факторы, прежде чем они смогут вызвать еще большее насилие в будущем.



Укрепление внутренних ресурсов и служб по предотвращению терроризма



В то время как те, кто нарушает закон в целях содействия внутреннему терроризму, должны быть привлечены к расследованию и судебному преследованию за свои преступления, не менее важно, чтобы федеральное правительство участвовало в усилиях по предотвращению втягивания людей в тиски внутреннего терроризма в первую очередь. Это означает сокращение как предложения, так и спроса на материалы для найма за счет ограничения широкой доступности в Интернете и повышения устойчивости к ним тех, кто, тем не менее, сталкивается с ними, среди других мер. Это также означает сокращение доступа к штурмовому оружию и магазинам большой емкости и соблюдение правовых запретов, которые не допускают попадания огнестрельного оружия в опасные руки. Такие превентивные меры необходимо предпринимать, защищая гражданские права и гражданские свободы, включая защиту частной жизни, и избегая дискриминации, предвзятости и стереотипов. мы можем учиться на проблемах и успехах наших международных партнеров в разрушении заговоров и реагировании на нападения, интеграция этого опыта "в наше собственное планирование. второй столп: предотвращение вербовки террористов внутри страны и мобилизация на насилие



В прошлом усилия правительства США по предотвращению были неоднозначными. Нам нужно действовать лучше - лучше защищать права и свободы, продолжая преследовать цель не допускать причинения людьми вреда своим согражданам-американцам посредством терроризма или другой преступной деятельности. Мы уже начали эту работу: Белый дом и соответствующие департаменты и агентства проводят обширные консультации с заинтересованными сторонами по всей стране, чтобы понять, какую поддержку и ресурсы заинтересованные стороны ищут от федерального правительства и какие уроки можно извлечь из прошлых усилий по предотвращению. Мы продолжим это взаимодействие, в том числе в процессе реализации настоящей Стратегии. Основанный на имеющихся фактических данных и передовых методах предотвращения насилия в сфере общественного здравоохранения, наш подход к предотвращению домашнего терроризма основан на знаниях, опыте и усилиях всего правительства. Ряд департаментов и агентств уже прилагают усилия для повышения устойчивости к насилию на уровне сообществ и отдельных лиц, многие из которых способствуют предотвращению внутреннего терроризма.



Например, Министерство внутренней безопасности и другие организации в настоящее время либо финансируют и внедряют, либо планируют основанное на фактах цифровое программирование, включая повышение медиаграмотности и навыков критического мышления, в качестве механизма повышения устойчивости пользователей к дезинформации в Интернете для внутренней аудитории.



Государственный департамент и Агентство США по международному развитию проводят аналогичную работу во всем мире. Основанный на имеющихся фактических данных и передовых методах предотвращения насилия в сфере общественного здравоохранения, наш подход к предотвращению внутреннего терроризма основан на знаниях, опыте и усилиях всего правительства.



Министерство внутренней безопасности расширило свои усилия по оказанию финансовой, образовательной и технической помощи тем, кто имеет все возможности для распознавания и решения возможных проблем с вербовкой и мобилизацией на насилие внутригосударственного терроризма, и будет гарантировать, что его усилия по предотвращению внутреннего терроризма основываются на данных и информированы партнерами из сообщества.



Министерство внутренней безопасности также увеличило объем грантов, доступных в этой области, для поддержки программ, основанных на фактах, и обеспечения прозрачности их использования.



Министерство обороны, кроме того, включает обучение военнослужащих, уволенных или уволившихся из вооруженных сил, на предмет возможного нападения со стороны воинствующих экстремистов на лиц, прошедших военную подготовку.



Правительство США также разрабатывает механизм, с помощью которого ветераны могут сообщать о попытках вербовки со стороны воинствующих экстремистов. Правительство США часто не имеет наилучших возможностей для выявления или решения проблем, которые сначала возникнут на местном уровне.



Наш подход к предотвращению внутреннего терроризма также будет способствовать лучшему оснащению отдельных лиц, семей, и местные сообщества, располагающие ресурсами для снижения риска со стороны лиц, которые могут представлять опасность для себя или других, тем самым помогая им и предотвращая возможное насилие.



Федеральное правительство предоставит ресурсы и обучение в отношении того, как реагировать на поведение, угрожающее актом домашнего терроризма или целенаправленного насилия, и, кроме того, будет работать над повышением осведомленности общественности о таких ресурсах. Мы также обеспечим, чтобы ресурсы и обучение, конкретно касающиеся того, как реагировать на поведение, угрожающее актом домашнего терроризма или целенаправленного насилия, были включены в планирование и подготовку Федерального правительства к предстоящему запуску дополнительных ресурсов. Наши правоохранительные органы также играют решающую роль в реагировании на сообщения о преступных или иных действиях. Вот почему Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности работают над улучшением понимания общественностью всего спектра помощи, которая может быть предоставлена ​​нуждающимся, включая то, как эксперты по психическому здоровью дополняют традиционные меры реагирования правоохранительных органов.



Кроме того, Национальный контртеррористический центр, Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности выпустят публично новое издание буклета Федерального правительства "Показатели мобилизации", в который впервые будут включены потенциальные показатели мобилизации, связанной с внутренним терроризмом. Эти агентства также работают над включением ряда ресурсов, с которыми общественность может проконсультироваться в случае возможной вербовки или мобилизации террористов внутри страны.



Мы намерены запустить новый подход к агрегированию, синтезу, и распространение информации об исследованиях, грантах, технической помощи и обучении, а также других федеральных ресурсах, которые могут помочь в продвижении предотвращения внутреннего терроризма, среди других аспектов предотвращения насилия. Под руководством исследовательских и общественных компонентов министерств юстиции, здравоохранения и социальных служб, образования и национальной безопасности департаменты и агентства работают над созданием легкодоступного и удобного для навигации универсального веб-сайта, чтобы повысить прозрачность и доступность такого веб-сайта. ресурсы для широкого круга заинтересованных сторон, включая общественные организации, партнеров на уровне штата и на местном уровне, ученых и исследователей, а также широкую общественность.



Решение проблемы вербовки террористов в Интернете и их мобилизации на насилие со стороны внутренних террористов



Вербовка и мобилизация людей для внутреннего терроризма происходит во многих ситуациях, как лично, так и в Интернете. Эти действия все чаще осуществляются на коммуникационных платформах, основанных на Интернете, включая социальные сети, игровые онлайн-платформы, сайты для загрузки файлов и платформы для чатов с непрерывным шифрованием, даже если эти продукты и услуги часто предлагают другие важные преимущества. Широко распространенная доступность материалов о вербовке террористов внутри страны является угрозой национальной безопасности, линия фронта которой в подавляющем большинстве является онлайн-платформами частного сектора, и мы стремимся более эффективно информировать об усиливающихся усилиях этих платформ по обеспечению безопасности на этих передовых линиях. Мы занимаемся проблемой онлайн-вербовки и мобилизации на терроризм, связанных с внутренним терроризмом, при соблюдении основополагающих конституционных гарантий свободы слова и ассоциации.



Правительство США уже предоставляет информацию частному сектору и другим неправительственным организациям в широком спектре контекстов, таких как кибербезопасность, международный терроризм и защита критически важной инфраструктуры. Аналогичным образом, правительство США предоставляет информацию, чтобы помочь онлайн-платформам с их собственными инициативами по обеспечению соблюдения их собственных условий обслуживания, которые запрещают использование их платформ для внутренней террористической деятельности. Продолжая расширять доступ к информации о внутреннем терроризме, предлагаемой частному сектору, особенно сектору технологий, будет способствовать более активным усилиям за пределами правительства по противодействию использованию террористами коммуникационных платформ в Интернете с целью вербовки других для участия в насилии. Доступность в Интернете материалов о вербовке, связанных с внутренним терроризмом, почти наверняка сохранится на каком-то уровне. Это особенно верно для платформ, которые явно поощряют или молчаливо одобряют такие материалы, а также для платформ с сквозным шифрованием, где такой материал может быть труднее идентифицировать, даже тем, кто использует такие платформы. Следовательно, работа с предложением необходима, но недостаточна: мы также должны удовлетворить спрос. Сегодняшняя цифровая эпоха требует, чтобы американское население могло использовать основные аспекты коммуникационных платформ на базе Интернета, избегая при этом уязвимости для внутренней террористической вербовки и другого вредоносного контента, преднамеренно распространяемого злоумышленниками в Интернете, такими как международные террористические группы, такие как Аль-Каида, пытающиеся подстрекать неизбежное насилие или враждебные иностранные державы, стремящиеся подорвать американскую демократию. Следовательно, мы будем искать новаторские способы стимулирования и развития цифровой грамотности и связанных с ней программ, включая образовательные материалы и интерактивные онлайн-ресурсы, такие как онлайн-игры для повышения навыков. Это может оказаться полезным компонентом в формировании устойчивости, которая может помочь остановить вербовку террористов внутри страны и мобилизацию к насилию. Мы будем делать все это в глобальном многосторонняя среда, в которой мы можем сотрудничать в борьбе с террористическим контентом в Интернете с правительствами-партнерами, которые также привержены свободе выражения мнений, а также с технологическими компаниями и организациями гражданского общества.



Поэтому Соединенные Штаты поддерживают Призыв Крайстчерча к действиям по искоренению террористического и насильственного экстремистского содержания в Интернете. Мы приветствуем формулировки Крайстчерчского призыва, подчеркивающие важность противодействия реальной угрозе, исходящей от террористического контента в Интернете, при соблюдении прав человека и свободы выражения мнений. И мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к ключевым глобальным правительственным и неправительственным партнерам в этом важном международном форуме, а также на других форумах, чтобы помочь сформировать повестку дня для продолжения международного диалога, оставаясь при этом ревностным защитником свободы выражения мнений в Интернете.



Обеспечить надлежащее усиленное расследование и судебное преследование преступлений терроризма внутри страны



Министерство юстиции, в том числе Федеральное бюро расследований, долгое время занимало центральное место в усилиях правительства США по борьбе с угрозой внутреннего терроризма, в том числе путем проведения расследований и судебных преследований, когда закон и факты делают эти шаги целесообразными, а Федеральное бюро Служба расследований остается ведущим федеральным правоохранительным и разведывательным агентством по расследованию всех форм терроризма, включая внутренний терроризм. Помимо специальной разведывательной, следственной и прокурорской работы, федеральные правоохранительные органы служат важнейшим ресурсом для противодействия внутреннему терроризму в масштабах всей страны. Федеральные правоохранительные органы активизируют свои усилия по обеспечению того, чтобы федеральные следователи и прокуроры по всей стране имели хорошие возможности для борьбы с этой растущей угрозой, и как Министерство юстиции, так и Федеральное бюро расследований получают дополнительные ресурсы для поддержки этих расширенных усилий. Бюджет президента на 2022 финансовый год включает значительные дополнительные ресурсы для Министерства юстиции и Федерального бюро расследований, чтобы у них были аналитики, следователи и прокуроры, необходимые для борьбы с внутренним терроризмом и отправления правосудия в случае нарушения закона. В это время, Федеральные правоохранительные органы работают над определением временных мер, которые позволят обеспечить необходимую гибкость в перемещении человеческих ресурсов, чтобы гарантировать, что внутренняя угроза терроризма устраняется не только тщательно, но и агрессивно. Кроме того, министерство юстиции планирует расширить предоставление услуг по обучению и другим ресурсам для прокуратуры США по всей стране, чтобы соответствовать повышенному приоритету, уже отведенному министерством расследованию терроризма и судебному преследованию внутри страны. Кроме того, третий компонент Министерства юстиции и Федерального бюро по пресечению и сдерживанию террористической деятельности внутри страны в сфере расследований будет поддерживать и без того тесное сотрудничество между следователями и прокурорами по борьбе с терроризмом, а также следователями и прокурорами по преступлениям на почве ненависти. Министерство юстиции будет укреплять и расширять использование Исполнительного комитета по внутреннему терроризму для обеспечения общенационального межведомственного сотрудничества в борьбе с внутренним терроризмом и обеспечения того, чтобы консультативные советы по борьбе с терроризмом по всей стране сосредоточивали внимание на повышенной угрозе терроризма внутри страны, обеспечивая, чтобы каждая прокуратура США обладает опытом, подготовкой и руководством, необходимыми для выявления и борьбы с внутренним терроризмом в полном соответствии с законом.



Министерство финансов в сотрудничестве с межведомственными партнерами будет продолжать поддерживать правоохранительные действия против местных террористов и их иностранных сторонников путем предоставления финансовой разведки, информации и анализа. Несмотря на то, что федеральные правоохранительные органы выполняют важную работу по защите американцев от угроз внутреннего терроризма и широкого спектра других проблем, зачастую правоохранительные органы штатов, местных, племен и территорий служат первой линией защиты от внутреннего терроризма в общинах по всему миру. Соединенные Штаты, как и многие другие угрозы общественной безопасности. Поэтому важно, чтобы мы уполномочили этих жизненно важных региональных партнеров эффективно противодействовать сегодняшней угрозе терроризма внутри страны и предвидеть ее развитие в будущем.



Федеральные правоохранительные органы расширяют существующий обмен информацией, чтобы гарантировать, что правоохранительные органы штатов, местных, общинных и территориальных органов власти получают новейшие разведывательные данные и анализ текущей картины угроз терроризма внутри страны. Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности при поддержке Национального контртеррористического центра уделяют повышенное внимание внутреннему терроризму в текущих разведывательных продуктах и ​​используют существующие механизмы обмена информацией и разведданными для улучшения обмена внутренним контентом, связанным с терроризмом. Эти агентства также улучшают удобство использования своих существующих платформ для обмена информацией, в том числе за счет разработки мобильных приложений, предназначенных для более широкого охвата региональных партнеров правоохранительных органов, одновременно улучшая эту поддержку на основе отзывов партнеров.



Министерство юстиции планирует увеличить объем обучения и ресурсов по всей стране, чтобы соответствовать повышенному приоритету, "уже отведенному внутреннему терроризму".



Помимо расширенного обмена информацией, федеральные правоохранительные органы предлагают расширенные ресурсы, связанные с внутренним терроризмом, и обучение партнеров на уровне штатов, местных, племен и территорий. Федеральное бюро расследований, Национальный контртеррористический центр и Министерство внутренней безопасности, например, разрабатывают стратегии для обеспечения расширенного обучения иконографии, символике и фразеологии внутреннего терроризма, а также информации о том, как распознавать потенциальные индикаторы мобилизации на внутренний терроризм, в том числе с помощью имеющихся ресурсов Инструментария Службы первого реагирования Объединенной группы по оценке терроризма и предстоящего издания буклета "Показатели мобилизации". Министерство юстиции обновляет свои государственные и местные учебные пособия по борьбе с терроризмом и руководство по разведке правоохранительных органов и определяет, как наиболее эффективно поддержать партнеров на уровне штата, на местном, племенном и территориальном уровнях в обеспечении их осведомленности об определенных инструментах прокуратуры, которые им уже доступны. Мы также изучаем способы собрать региональных партнеров для открытого и активного обмена идеями о новых подходах к сотрудничеству в борьбе с внутренним терроризмом, например о том, как лучше использовать законы, которые уже существуют во всех пятидесяти штатах, запрещающие определенные частные "ополчения".



Мероприятия, включая конституционные положения штата, требующие подчинения вооруженных сил гражданским властям, законы штатов, запрещающие группам людей объединяться в частные воинские подразделения без разрешения правительства штата, а также законы штатов, устанавливающие уголовную ответственность за определенную военизированную деятельность. Вся эта поддержка увеличит способность этих региональных партнеров выявлять, расследовать, пресекать и преследовать местных террористов, нарушающих закон.



Оценка потенциальных законодательных реформ



Угроза, создаваемая внутренним терроризмом, является неотложным приоритетом, и в этой Стратегии объясняется, как мы уже решительно решаем эту проблему, используя существующие правовые органы. В нем также изложено, как мы планируем и дальше улучшать наши меры реагирования, полагаясь на эти органы. В то же время, борясь с развивающейся сегодня угрозой внутреннего терроризма, мы должны задать вопрос о том, могут ли законодательные реформы существенно и существенно повысить нашу способность защищать американцев от актов внутреннего терроризма, одновременно защищая от потенциального злоупотребления чрезмерным охватом. В частности, новые уголовные законы следует разрабатывать только после тщательного рассмотрения того, нужны ли они и как они могут помочь правительству в решении сложных, многогранных проблем, подобных проблеме, создаваемой внутренним терроризмом, и только при обеспечении защиты гражданских прав и гражданских свобод. Поэтому, даже если мы расширяем наш подход к внутреннему терроризму при существующих органах власти, Министерство юстиции тщательно изучает, какие новые органы могут быть необходимы и уместны. Как и в остальной части этой стратегии, мы гарантируем, что такое исследование основано на фактах и ​​на основе анализа экспертов, которые могут помочь нам понять как нынешние органы власти в борьбе с угрозами терроризма внутри страны, так и их последствия для гражданских прав и гражданских свобод.



Получив надлежащую информацию из их анализа и рекомендаций руководства федеральных правоохранительных органов, мы, в консультации с Конгрессом, рассмотрим, целесообразно ли проводить законодательные реформы и, если да, то какие именно.



Обеспечить, чтобы процессы проверки учитывали весь спектр террористических угроз



Правительство США имеет надежную систему для определения лиц, ищущих конфиденциальный доступ или работу, и какие пассажиры, стремящиеся к определенным видам путешествий, нуждаются в дополнительной проверке для безопасности других. Эта система была усовершенствована и откалибрована с течением времени, чтобы обеспечить повышенную защиту гражданских прав и гражданских свобод, а также повышенную точность. В той степени, в которой отдельные известные или подозреваемые террористы соответствуют установленным в этой системе пороговым значениям для дополнительных мер проверки или, при необходимости, исключения из определенных видов деятельности, эта система используется в полной мере. Более того, мы гарантируем, что существующие механизмы и системы наблюдения применяются в соответствующих случаях к известным или подозреваемым международным террористам, связанным с внутренними террористическими угрозами, идеологически нейтральным образом. Эта работа включает в себя предоставление улучшенных, надежные механизмы, доступные в соответствующих обстоятельствах тем, кто считает, что они были внесены в список неправильно. Проверка биографических данных государственных служащих перед приемом на работу и повторное расследование - это важный процесс проверки, который должен учитывать все возможные террористические угрозы. Соединенные Штаты хорошо обслуживаются разнообразной рабочей силой, в том числе в вооруженных силах и федеральных, государственных, местных, общинных и территориальных правоохранительных органах. Те, кто защищает и защищает эту нацию, должны отражать нацию, включая ее обширный спектр опыта и точек зрения. В соответствии с этим, никому не должно быть позволено злоупотреблять или эксплуатировать доверие и ответственность или часто конфиденциальные доступы и ресурсы, которые являются частью таких профессий. Мы работаем над расширением процесса проверки для тех, кто присоединяется к вооруженным силам и федеральным правоохранительным органам, а также для любых государственных служащих, получивших допуск к системе безопасности или занимающих доверительную должность, путем рассмотрения изменений в Стандартной форме (SF) –85, SF– 85P и SF-86 Анкеты для федеральных служащих, а также соответствующие анкеты для проверки военнослужащих. Эти усилия могут помочь гарантировать, что новые кандидаты и сотрудники, в отношении которых проводится повторное расследование, соблюдают юридические обязательства, в том числе в предоставлении откровенных и откровенных заявлений, а также не допустить, чтобы лица, представляющие угрозу терроризма внутри страны, занимали доверенные должности.



Мы также совершенствуем наши системы и механизмы для выявления всех, кому уже было предоставлено конфиденциальное доверие в федеральных кадрах, которые злоупотребляли бы этим положением в нарушение закона, включая деятельность, связанную с внутренним терроризмом.



Например, министерство обороны пересматривает и обновляет свое определение запрещенной экстремистской деятельности среди военнослужащих в форме и рассмотрит соответствующие политические рекомендации и варианты решения проблемы такой деятельности среди гражданских служащих и подрядчиков.



Кроме того, федеральное правительство разрабатывает оценки угроз, ресурсы и обучение для партнеров на уровне штатов, местных, племен и территорий, чтобы дать им возможность улучшить свои программы проверки сотрудников и предотвратить насилие. Это включает содействие их последовательному использованию уже доступных им баз данных федерального правительства для целей проверки. Наконец, мы расширяем существующие учебные программы и ресурсы для сотрудников частного сектора, чтобы не допустить использования уязвимых позиций - таких как позиции в аэропортах, морских портах, химических объектах и ​​других объектах критической инфраструктуры - внутренними террористами.



Внутренний терроризм может принимать различные формы, вдохновленные широким спектром насильственных идеологий, общей опасной чертой которых является обращение к насилию, а не мирное выражение взглядов и разрешение разногласий. Лица, придерживающиеся насильственных идеологий, таких как насильственное превосходство белых, которые основаны на расовых, этнических, и религиозная ненависть и дегуманизация части американского сообщества, а также жестокие антиправительственные идеологии ответственны за значительную часть сегодняшнего внутреннего терроризма.



Решение долгосрочных участников этой проблемы требует устранения источников этой мобилизации к насилию - под руководством соответствующих внутренних агентств, при координации Совета по внутренней политике Белого дома и в тесном партнерстве с гражданским обществом.



Это означает борьбу с расизмом в Америке.



Это означает защиту американцев от огнестрельного оружия и массовых убийств.



Это означает обеспечение своевременного вмешательства и надлежащего ухода за теми, кто представляет опасность для себя или других.



Это означает обеспечение того, чтобы американцы получали такое гражданское образование, которое способствует терпимости и уважению ко всем, и инвестировать в политику и программы, которые способствуют гражданской активности и вдохновляют общую приверженность американской демократии, при этом признавая, что расизм и фанатизм означают, что страна не соответствовал своим основополагающим принципам.



Это означает задать тон на высшем уровне правительства, согласно которому каждый американец заслуживает жизни, свободы и стремления к счастью, которые наша Декларация независимости признает неотъемлемыми правами.



И это означает обеспечение того, чтобы правительство просто не допускало - а вместо этого осуждало и отвергало - насилие как приемлемый способ поиска политических или социальных изменений.



Правительство США должно сделать все возможное для решения таких устойчивых проблем, как расизм и фанатизм в Америке. Но одно только федеральное правительство не может просто "решить" эти проблемы быстро или в одиночку. С другой стороны, противодействие угрозе, исходящей от внутреннего терроризма, в долгосрочной перспективе требует значительных усилий по противодействию расизму, который подпитывает некоторые аспекты этой угрозы. Поэтому мы уделяем первоочередное внимание усилиям по обеспечению того, чтобы каждый компонент правительства играл свою роль в искоренении расизма и продвижении справедливости для малообеспеченных сообществ, которые слишком часто становились объектами дискриминации и насилия. Этот подход должен применяться к нашим усилиям по противодействию внутреннему терроризму путем устранения лежащих в его основе расизма и фанатизма. Этот императив включает обеспечение того, чтобы угрозы внутреннего терроризма были должным образом идентифицированы и классифицированы как таковые и соответствующим образом устранены. Это определение, которое должно быть сделано без каких-либо предубеждений. Все американцы заслуживают правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата, на местах, племенах и территориях, которые подходят к своим важнейшим задачам без каких-либо расовых или иных предубеждений и при строгом соблюдении закона. Вот почему мы работаем над активизацией усилий по обеспечению того, чтобы правоохранительные органы действовали непредвзято, поскольку они выявляют и реагируют на угрозы внутреннего терроризма и, в свою очередь, чтобы правоохранительные органы обеспечивали общественную безопасность всех американцев.



Все американцы заслуживают правоохранительных органов на федеральном уровне, уровне штата, на местах, общинах и территориях, которые подходят к своим важнейшим задачам без каких-либо расовых "предубеждений" или любых других предубеждений. Мы также уделяем приоритетное внимание усилиям по улучшению благополучия и безопасности всех, кто называет Америку своим домом. Мы работали с Конгрессом, чтобы предоставить немедленную финансовую помощь миллионам американцев, тем самым способствуя справедливому экономическому восстановлению, которое может противостоять экономическим потрясениям и даже отчаянию, которые испытывают многие американцы. Наши постоянные усилия будут расширять и ускорять важную работу по восстановлению экономики и устойчивому развитию, со временем смягчая настроения, которые некоторые внутренние террористы намеренно используют для вербовки и мобилизации. Демонстрация того, что наше правительство способно удовлетворить интересы всех американцев, имеет решающее значение для восстановления доверия к нашей демократии.



Эти усилия относятся к более широкому приоритету: укреплению веры в правительство и устранению крайней поляризации, вызванный кризисом дезинформации и дезинформации, часто передаваемой через платформы социальных сетей, что может разлучить американцев и привести некоторых к насилию. Отличительной чертой этой демократии является то, что политические изменения должны осуществляться ненасильственными средствами, основанными на принципах, на которых были основаны Соединенные Штаты. Укрепление веры в американскую демократию требует ускорения работы по борьбе с информационной средой, которая бросает вызов здоровому демократическому дискурсу. Мы будем работать над поиском способов противодействия влиянию и влиянию опасных теорий заговора, которые могут открыть путь к террористическому насилию.



V. Дальнейшие действия



Америка и раньше видела лицо внутреннего терроризма. Наша страна боролась с группами и отдельными лицами, которые отказались признать, что демократия мы должны урегулировать наши разногласия мирным путем и в соответствии с верховенством закона. Жертвы резни в Талсе 1921 года понесли ужасную жестокость внутренних террористов своей эпохи. Жертвы взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году пострадали от ужасной бесчеловечности внутренних террористов своего времени. Жертвы в Чарльстоне, Эль-Пасо, Питтсбурге, Поуэе и даже в Капитолии США теперь присоединяются к этой трагической истории. Мы видели определенные сообщества среди нашей разнообразной нации, включая расовые, этнические и религиозные меньшинства; иммигранты; ЛГБТКИ + люди; женщины и девушки, а также сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и правительственные чиновники, которые чаще всего преднамеренно и чаще всего становились мишенями внутренних террористов и которые, в свою очередь, часто платили самую высокую цену. Сегодняшняя угроза внутреннего терроризма не исчезнет, ​​если мы просто будем надеяться на ее исчезновение.



Противодействие этой угрозе требует согласованных действий, скоординированного выполнения и тщательного соблюдения гражданских прав и гражданских свобод. Он требует синхронизации с более широкими усилиями по борьбе с терроризмом, которые включают эффективные ответы на продолжающуюся и динамичную угрозу, исходящую от международного терроризма. Это также требует стратегии, объединяющей различные элементы, участвующие в ответе на этот вызов.



Этот документ представляет Стратегию, реализация которой уже идет полным ходом. Он будет направлять нас по мере того, как мы создаем сообщество во всем федеральном правительстве и за его пределами, чтобы противостоять сегодняшней угрозе внутреннего терроризма и, таким образом, сделать всех в Америке более безопасными, а страну и нашу демократию сильнее и безопаснее. Мы продолжим оценивать реализацию данной Стратегии, чтобы гарантировать, что наши ответные меры будут развиваться по мере развития угрозы. Мы также обеспечим последовательный и строгий надзор и подотчетность. Вместе мы подтвердим основную приверженность нашей страны мирному выражению идей и обмену ими, равной справедливости в условиях верховенства закона и равенству для всех.



Комментарий доктора юридических наук Юрия Жданова и доктора юридических наук Владимира Овчинского:

По форме



Стратегия весьма необычна и для отечественных документов подобного рода, и даже для американских. На первый взгляд она большая, всеобъемлющая. Но это только на первый взгляд. В ней сплетено слишком много жанров. Иногда читаешь ее как историческую справку, иногда как нудные рекомендации. Много смысловых повторов. Ощущение, что авторы боятся в чем - то проговориться, что – то пытаются спрятать от глаз читателя. И это что – то встает в полный рост, когда начинаешь анализировать содержание Стратегии.



По содержанию



Главные вопросы:



кто же они – "внутренние террористы в США"? Имеется ввиду конкретно – какие группы, какие организации? Кто их поддерживал и поддерживает среди населения, партий, силовых структур и даже правительственных чиновников?;



какие факторы приводят в действия радикализацию, о которой так много говориться в Стратегии? Почему авторы Стратегии практически ничего не говорят о миграции и других социальных причинах, которые часто и дают всплеск радикализации?;



почему за бортом Стратегии осталась предвыборная борьба, которая объективно и привела к тому взрыву "внутреннего терроризма", в результате чего американские власти и вынуждены были готовить эту Стратегию?;



почему авторы Стратегии говорят вскользь о масштабных фальсификации последних президентских выборов только как об одной из конспирологических теорий "внутренних террористов", в то время как большинство американцев, голосовавших за Трампа, а значит и за Республиканскую партию, продолжают считать, что "выборы у них украдены"? Об этом, кстати, говорят все социологические опросы, проводившиеся и демократами, и республиканцами, и независимыми исследователями? Может быть именно отсюда и взялось явление, которое авторы Стратегии именуют сегодня "внутренним терроризмом"?



в чем причина ощущения от прочтения Стратегии, что под "внутренними террористами" там понимается в основном только один крупный пласт - радикальные сторонники Трампа и республиканской партии, в том числе белые националисты; различного рода "ополченцы" из штатов, которые находятся под контролем республиканцев; радикальные сторонники движения QAnon (основанной на теории заговора о том, что часть лидеров и известных спонсоров и членов Демократической партии поддерживает гигантскую схему международной сексуальной эксплуатации несовершеннолетних);



каким образом авторы Стратегии "забывают" о том, что "ненасильственные, мирные" протесты ( организованные в предвыборный период демократами), противопоставляемые "акциям радикалов" (по логике авторов Стратегии, - сторонников республиканцев), на самом деле были за всю историю Америки самыми массовыми, хорошо организованными и скоординированными в десятках городов США, системой погромов, поджогов, ограблений, насилия к полицейским и привлеченным к их подавлению национальной гвардии и регулярных частей армии США?;



и к какой категории надо причислять активных участников "ненасильственных, мирных акций протеста", крушивших по всей Америке памятники, согласно Стратегии;



почему в Стратегии вообще нет намека на внутренний терроризм такого движения как Антифа, которое Трамп требовал от ФБР как раз и причислить к внутренним террористам как главных организаторов и исполнителей массовых погромов с первых же акций протестов после смерти от передозировки наркотиков рецидивиста Флойда?;



в чем причина того, что из самых социально опасных болезней современной Америки в Стратегии много раз упоминается только белый расизм и вообще ничего не говориться о таком новом явлении, как стремительно распространяемый в США расизм по отношению к белому населению? О том, что главным радикальным носителем этого антибелого расизма стало движение BLM (Black Lives Matter – "Жизни черных важны", движения, изначально выступавшего против насилия к черному населению) и вооруженные формирования "черной милиции", входящие в движение с английским нецензурным названием – No Fucking Around Coalition, разогнавших и заменивших полицию в ряде городов, возглавляемых демократами? Это все тоже не внутренний терроризм?



Вывод из экспертизы Стратегии



Все перечисленные нелицеприятные вопросы наводят на вывод о том, что цель рассматриваемой Стратегии – не реальное усиление борьбы со всеми видами внутреннего терроризма в современной Америке, а часть "операции прикрытия" для усиления борьбы с противниками демократической партии, а также сохранения боевого ядра движений и организаций реальных внутренних террористов, готовых отстаивать "демократические ценности" в США XXI века. Источник - завтра

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