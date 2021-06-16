 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Гугуши Каримовой отжали ташкентскую гостиницу Ичан калъа У Гугуши Каримовой отжали ташкентскую гостиницу "Ичан калъа"
13:10 17.06.2021

Владельцем гостиницы "Ичан калъа" станет Quadro IH DMCC

Эмиратская компания Quadro IH DMCC выиграла конкурс на покупку столичной гостиницы "Ичан калъа", которая, по сообщениям СМИ, ранее принадлежала Гульнаре Каримовой.

Дубайская Quadro IH DMCC выиграла тендерные торги на приватизацию гостиницы "Ичан калъа" в Ташкенте, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Имущественный комплекс "Ичан калъа" расположен на улице Юсуфа Хос Хожиба в Яккасарайском районе столицы.

Компания стала победителем конкурса, предложив 74,2 млрд сумов. По данным Spot и других СМИ, гостиница ранее принадлежала дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой и перешла под контроль государства вместе с зоной отдыха "Сиджак" на берегу Чарвакского водохранилища.

Quadro IH DMCC входит в Quadro Capital Partners из ОАЭ, которая является управляющей компанией фондов прямых инвестиций, специализирующаяся на инвестициях в рост и антикризисном управлении в России и других странах СНГ. Она была основана в 2009 году выходцами из инвестиционной компании Troika Dialog.

Quadro Capital Partners в разные годы инвестировала в несколько российских проектов, таких как сеть магазинов Fix Price, сеть супермаркетов "Монетка", маркетплейс для автозапчастей MX GROUP, FX CLUB и другие.

Источник - Газета.uz
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