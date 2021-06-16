В Ботсване нашли третий по величине алмаз в мире

13:12 17.06.2021

Ботсванская алмазная компания Debswana заявила, что обнаружила алмазмассой 1098 карат, который она описала как третий по величине камень такого рода в мире, пишет Aljazeera.



Камень, найденный 1 июня, был показан в среду президенту страны Мокгветси Масиси в столице Габороне.



По словам директора Debswana Линетт Армстронг, этот камень третья по величине находка ювелирного качества в мире.



Камень, который еще не получил своего названия, имеет размеры 73 мм в длину, 52 мм в ширину и 27 мм в толщину, также является самым большим камнем ювелирного качества, который был найден в истории Debswana, совместного предприятия правительства и глобального алмазного гиганта De Beers.



Самым большим алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был Куллинан весом 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году.



Вторым по величине был алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат - алмаз размером с теннисный мяч, обнаруженный в Карове, на северо-востоке Ботсваны, в 2015 году.



Ботсвана - ведущий производитель алмазов в Африке.