 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане из-за засухи гибнет скотВ Казахстане из-за засухи гибнет скот
13:15 17.06.2021

"Лошадей и верблюдов кормят картоном".

CentralAsia (KZ) - В Мангистауской области из-за засухи фермеры вынуждены кормить домашний скот картоном. Местные СМИ публикуют видео, где фермеры кормят верблюдов и лошадей картонной бумагой.

"В Мангистау не только лошадей, но и верблюдов приходиться кормить картоном. Таким образом и скот выживает", - комментирует местный житель.

По данным управления ветеринарии, в регионе только на конец мая от засухи погибли 1100 лошадей.

Отмечается, что в Мангистау давно не было осадков. Пастбища выгорают. Кормов нет. Фермеры несут убытки и просят чиновников о помощи.

В свою очередь в акимиате Мангистауской области сообщили, что на данный момент корм в регион уже поставляется из Актюбинской области.

По словам акима области Серикбая Трумова, в целях увеличения запасов кормов из местного бюджета выделено более 200 млн тенге.

"Сильная засуха, которая наблюдается в регионе последние годы оказывает пагубное влияние на животноводство. Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту работу. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Отгруженные корма из соседних областей доставляются аграриям региона", - передает его слова Zakon.kz.

В конце мая пользователь Facebook Бердимурат Торекенов опубликовал снимки истощенных лошадей. Фотографии облетели весь казнет.

Торекенов написал, что недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище - по дороге погибли три лошади, на обратном пути - пять.

Среди пользователей соцсети были и те, кто хотел отправить деньги на корм.

Маловодье наблюдается и в Кызылординской области. По словам замминистра экологии Казахстана Серика Кожаниязова, водность реки Сырдарья определяется накоплением воды в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане. Из-за низкого показателя накопленной воды в водохранилище, по его словам, сейчас в Казахстане и Узбекистане не хватает воды для полива.

"В этих условиях Казахстан и Узбекистан договорились произвести товарообмен электроэнергией с Кыргызстаном, то есть поставить (на возвратной основе) в Кыргызстан до начала вегетационного периода электроэнергию, в свою очередь Кыргызстан в июне-августе, когда требуется много воды для полива, будет вырабатывать электроэнергию на Токтогульской ГЭС и вернет Казахстану и Узбекистану полученную электроэнергию, и вместе с ней осуществит сброс воды с водохранилища", - сказал в прошлом месяце замминистра на спецзаседании в Кызылординской области.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623924900
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