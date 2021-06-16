В Казахстане из-за засухи гибнет скот

13:15 17.06.2021

"Лошадей и верблюдов кормят картоном".



CentralAsia (KZ) - В Мангистауской области из-за засухи фермеры вынуждены кормить домашний скот картоном. Местные СМИ публикуют видео, где фермеры кормят верблюдов и лошадей картонной бумагой.



"В Мангистау не только лошадей, но и верблюдов приходиться кормить картоном. Таким образом и скот выживает", - комментирует местный житель.



По данным управления ветеринарии, в регионе только на конец мая от засухи погибли 1100 лошадей.



Отмечается, что в Мангистау давно не было осадков. Пастбища выгорают. Кормов нет. Фермеры несут убытки и просят чиновников о помощи.



В свою очередь в акимиате Мангистауской области сообщили, что на данный момент корм в регион уже поставляется из Актюбинской области.



По словам акима области Серикбая Трумова, в целях увеличения запасов кормов из местного бюджета выделено более 200 млн тенге.



"Сильная засуха, которая наблюдается в регионе последние годы оказывает пагубное влияние на животноводство. Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту работу. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Отгруженные корма из соседних областей доставляются аграриям региона", - передает его слова Zakon.kz.



В конце мая пользователь Facebook Бердимурат Торекенов опубликовал снимки истощенных лошадей. Фотографии облетели весь казнет.



Торекенов написал, что недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище - по дороге погибли три лошади, на обратном пути - пять.



Среди пользователей соцсети были и те, кто хотел отправить деньги на корм.



Маловодье наблюдается и в Кызылординской области. По словам замминистра экологии Казахстана Серика Кожаниязова, водность реки Сырдарья определяется накоплением воды в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане. Из-за низкого показателя накопленной воды в водохранилище, по его словам, сейчас в Казахстане и Узбекистане не хватает воды для полива.



"В этих условиях Казахстан и Узбекистан договорились произвести товарообмен электроэнергией с Кыргызстаном, то есть поставить (на возвратной основе) в Кыргызстан до начала вегетационного периода электроэнергию, в свою очередь Кыргызстан в июне-августе, когда требуется много воды для полива, будет вырабатывать электроэнергию на Токтогульской ГЭС и вернет Казахстану и Узбекистану полученную электроэнергию, и вместе с ней осуществит сброс воды с водохранилища", - сказал в прошлом месяце замминистра на спецзаседании в Кызылординской области.