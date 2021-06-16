Кырдепы требуют отставки премьера Марипова. Он - не против

14:09 17.06.2021

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов.

Улукбек Марипов заявил, что готов уйти в отставку, если проблема в нем© Пресс-служба правительства / Алишер Алиев



Председатель кабмина Улукбек Марипов также заявил, что если бы не протокол, он ходил бы пешком, а не в сопровождении охраны.



БИШКЕК, 17 июн - Sputnik. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что готов уйти в отставку, если проблема в нем самом.



Депутаты на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, экологии и региональному развитию обсуждают ситуацию с поливной водой и критикуют чиновников. Марипов заявил, что воспринимает правильно критику депутатов и готов брать на себя ответственность. По его словам, проблема быстро не решится и это нужно открыто признать.



"На этом посту трудно, работаем, не смыкая глаз. Наша цель - решить этот вопрос. Президент ставит перед нами много задач, начиная от Кумтора. Мы стараемся. Если я брал взятки или трудоустроил кого-то на высокий пост, то готов покинуть сейчас же должность. Я готов взять ответственность, поэтому и пришел на эту должность. Вина в любом случае на руководителях, поэтому я не избегаю ответственности. От того, что мы здесь придираемся друг к другу, ничего не изменится. Хоть каждый месяц давайте менять правительство! Но что решится? Извините за эмоции... Мы работаем, несмотря на маленькую зарплату. Сколько ни критикуйте, я готов в ответ работать еще больше", - сказал глава кабмина.

На заседании депутат Акыл Кемелов также заявил, что главе кабмина нужно быть проще, убрать охрану и своими глазами посмотреть на проблемы народа.



Марипов ответил и на это высказывание.



Многие уже слышали о проблемах с водой в Чуйской области. Фермеры даже выходили на митинг. Но что происходит на самом деле и в чем причины нехватки? Мы отправились на реки и водохранилища, чтобы разобраться в ситуации.

© SPUTNIK / АКЫЛБЕК БАТЫРБЕКОВ , ЭМИЛЬ САДЫРОВ

Засуха в Чуйской области. Что происходит на самом деле - видео

"Я критику вашу принял. Скажу про охрану. Если закон изменят, я готов пешком ходить. Не то что охрана, я даже без водителя ездил. Мне самому сейчас так сложно - по протоколу. Я тоже простой человек, скучаю по обычной жизни, но продолжаю работать. Я не виноват, что государство обеспечивает мне безопасность. Еще раз скажу, что если внесут изменения в закон, я буду пешком ходить. Я поддержу такие изменения", - заключил глава кабинета министров.

Ранее фермеры республики заявили о критической ситуации с поливной водой. По их словам, в Чуйской области из-за нехватки воды высохли уже 6 тысяч из 100 тысяч засеянных гектаров. Власти считают, что проблема в том, что ледники не тают из-за прохладной погоды.