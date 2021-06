Почему Байден боялся выйти к СМИ вместе с Путиным, - The Hill

20:06 17.06.2021

Теперь ясно, почему Байден боялся выйти к СМИ вместе с Путиным - The Hill



Саммит с Путиным показал Байдена слабым и раздражительным, пишет обозреватель американской газеты The Hill Джо Конча.

ИГОРЬ ЮДКЕВИЧ, 17 июня 2021, 15:39 - REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в среду, 16 июня, в Женеве после своего первого саммита с президентом США Джо Байденом. Путин говорил более 55 минут и ответил на более чем два десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не использовал телесуфлер.



Вскоре после этого вышел к прессе Байден. Он ответил всего на семь вопросов журналистов, но сначала говорил с телесуфлера в течение 11 минут.



"Я отвечу на ваши вопросы, - сказал президент Байден, переходя из режима суфлера в режим вопросов и ответов. - И, как обычно, ребята, мне дали список людей, к которым я собираюсь обратиться".



Вот так. Лидер свободного мира только что - снова - по сути, объявил, что он не способен давать слово не специально отобранным журналистам, после того как Путин, которому создают образ кровожадного головореза, который не дает прессе свободы в своей стране, сделал именно это.



Байден дал слово всего семи предварительно отобранным репортерам, прежде чем покинуть сцену через 30 минут, если учесть время его выступления "по бумажке".



Если вам интересно, почему кураторы президента США отказались провести совместную пресс-конференцию с Путиным, вот ваш ответ: потому что абсолютно точно известно, что Путин попытался бы затянуть такую сессию с Байденом на несколько часов, чтобы а) не позволить Байдену вызывать только тех журналистов, которые были выбраны для него заранее, и б) проявить превосходную умственную выносливость.



Тем более на фоне того, как наш президент не может избавиться от потребности часто читать с подсказок, когда он дает ответы, от чего выглядит так же неловко, как и слабо.



А ведь так было не всегда. Найдите как-нибудь время и посмотрите его дебаты в 2012 году с кандидатом от Республиканской партии Полом Райаном. Байден, бывший в то время вице-президентом, был агрессивным, резким, командующим.



Затем еще раз посмотрите пресс-конференцию после встречи с Путиным… Это все равно, что смотреть и слышать другого человека. Как писал New York Post, во время встречи на высшем уровне с Путиным Байден, похоже, обращался к шпаргалке…



После этих семи незапоминающихся вопросов Байден попытался прекратить пресс-конференцию. Но именно тогда ситуация стала действительно неловкой, потому что, когда он уходил, Кейтлан Коллинз из CNN успела задать разумный вопрос: "Почему вы так уверены, что [Путин] изменит свое поведение, господин президент?"



"Я не уверен, что смогу изменить его поведение. Какого черта? Чем ты все время занимаешься? - сердито спросил Байден, указывая пальцем на Коллинз. - Когда я говорил, что уверен? Я сказал… Я сказал, давайте проясним, я сказал, что их поведение изменится, если остальной мир отреагирует на них, и это ухудшит их положение в мире. Я ни в чем не уверен. Я просто констатирую факты".



Коллинз продолжила: "Но ведь его прошлое поведение не изменилось, и на этой пресс-конференции, после того как он сидел с вами в течение нескольких часов, он отрицал свою причастность к кибератакам. Он преуменьшал нарушения прав человека. Он даже отказался назвать имя Алексея Навального. Так как же это соотносится с конструктивной встречей, как выразился президент Путин?"



И тогда президент дал репортеру исчерпывающее объяснение: "Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не той работой", - пренебрежительно ответил он.



В тот единственный момент, когда Байден набросился на женщину-репортера, он проявил больше жесткости, чем, вероятно, с Путиным. Как сказал Дэвид Харсаньи из National Review, Байден уже так избалован, что даже этот вопрос принял за жесткий. "Президент Байден сорвался на репортере CNN Кейтлан Коллинз после того, как отвечал на вопросы примерно вдвое дольше, чем Владимир Путин в Женеве", - констатирует обозреватель New York Post Стивен Нельсон.



Как и политические дебаты, дипломатические саммиты сводятся к нескольким ключевым моментам, которые переносятся в будущие новостные циклы. Держу пари, что Байден не справится с честным вопросом и в такой момент станет версией мультяшного дедушки Симпсона в Овальном кабинете.



Саммит Байдена и Путина завершен. Вокруг него было много шумихи, но не ждите после саммита больших изменений в том, как Россия ведет себя. Кремль, скорее всего, продолжит атаковать нашу киберинфраструктуру и по-прежнему будет вмешиваться в наши выборы, как это было в 2016 году. И все это на фоне того, что в скором времени он выиграет от трубопровода "Северный поток - 2", по которому администрация Байдена отказалась от санкций, отдав Путину крупную победу.



46-й президент США выглядел слабым в этой поездке. Затем он стал защищаться и сердиться, обсуждая свое обращение с Путиным (который почти в два раза дольше присутствовал на своей пресс-конференции - еще одна легкая оптическая победа для российского лидера). И все это - на всеобщем обозрении.



17 июня 2021

Игорь Юдкевич