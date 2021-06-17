Нелизоблюдские итоги саммита Байден-Путин, - М.Синельников-Оришак

20:11 17.06.2021

Компромиссы возможны всегда и во всем, с одним лишь нюансом - какой ценой и за чей счет



Михаил Синельников-Оришак

17.06.21



Если поговоркой охарактеризовать встречу на вилле Ла Гранж в Женеве, то: "Не замесишь густо, когда в амбаре пусто". Ибо "Ла Гранж", которую столь трепетно выговаривают по российскому телевидению, означает "амбар" в переводе с французского. На сей раз решили "замесить" после события, а не до, как обычно.



Помнится, году эдак в 2017 меня чуть не линчевали в студии ведущие с экспертами - позволил себе усомниться во "всемирно-историческом наследии" предстоящего рандеву Путина и Трампа. Видимо, отныне инфопузырики принято пускать "дирижаблями" постфактум, мало ли чего, на всякий случай, тьфу-тьфу-тьфу. Прогресс!



Но вернемся к нашим "амбарам", скажи-ка дядя, ведь недаром? Что там было на самом деле всплывет лишь лет через "дцать", как стенограммы Ельцина и Клинтона от 1996 года, открытые в 2018 году. И чтоб не фантазировать и не погружаться в совсем уж "Нарнию", станем опираться на те "обрывки", что более-менее прозвучали и не опровергаются, а также факты, которые можно установить объективно (например, протяженность саммита). Погнали:



1.Путин: "Россия и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон". Напомню, что ситуация возникла с отзыва Москвой российского посла Антонова из Вашингтона в ответ на интервью Байдена про "убийцу". Затем МИД РФ настойчиво рекомендовал американскому послу Салливану отправиться домой за океан "для консультаций" (тот еще отнекивался). И вот - "договорились". Зачем же было изначально затеваться с "суровым жестом", и уж тем более странно выдавать за достижение то, что сами же инициировали.



2.Байден передал Путину список из 16 американских секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Принять подобный список - значит хотя бы косвенно признать, что имеешь (или имел) к этому какое-то отношение. И, во-первых, "обнулить" все прежние пропагандистские установки "мы-не-причем", во-вторых, позволить разговаривать с собой в контексте диктата. А байденовские заявления про "полгода" - очень похожи на ультимативный срок.



3."Последствия возможной смерти Навального в колонии будут разрушительными для России", - Байден. Чего ж Путин не парировал, не врезал коллеге "промеж рогов": "Последствия возможной смерти Леонарда Пелтиера будут разрушительными для США". (Индейский активист Пелтиер сидит до сих пор с 1975 года, за его освобождение ратовали еще в СССР, выступали различные "Международные амнистии", Европарламент и полтыщи общественных деятелей и выдающихся личностей из мира науки и искусств, многократно номинирован на Нобелевскую премию). Впрочем, это условная фигура, фамилия могла быть любая, важен - тон.



4.Путин: "В вопросе обмена заключенными между РФ и США возможны компромиссы […> МИД России и госдеп США поработают в этом направлении"



А что, фамилию Ярошенко вчера узнали, ранее "не работали в этом направлении"? Его мама - умерла от сердечного приступа - не писала письма президентам США (и к Трампу тоже): "Я обращалась к президенту Обаме как к главе государства, как к отцу семейства, как к Нобелевскому лауреату, но, к моему глубокому сожалению, не нашла понимания с его стороны…"



Касаемо "компромиссов" - они возможны всегда и во всем. Нюанс лишь - какой ценой и за чей счет.



6.Саммит продолжался (около 90 минут чистого времени) менее того срока, который ожидался. Следовательно, именно "договориться" (в значении прийти к результату) о чем-либо не удалось. Максимум - обменяться мнениями, что в 21 веке легко сделать и по скайпу. Тем более, людям давно знакомым друг с другом. Это же подтверждает и сам факт отсутствия общей пресс-конференции (у каждого - своя). Ладно Байден, он все равно находился в Европе (лишний раз летать туда сюда в его возрасте хлопотно, почему бы "до кучи" не заняться еще одним дельцем), но зачем понадобилось отправляться в Женеву Путину?



Сравните совместное заявление президентов РФ и США по итогам Ла Гранжа: "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". С аналогичным документом Горбачева-Рейгана образца 1985 года, из той же Женевы: "ядерная война - недопустима, в ней не может быть победителей".



Теперь пару слов для поклонников "ритуальной дипломатии", оправдывающей существование огромного числа международных дармоедов, несмотря на прошедшее время с "протокольной эпохи" и "рыцарских турниров".



Из мемуаров президента Никсона - воспоминания как восприняли в США даже не столько "улучшение", сколько паритетное соглашение с СССР в начале 70-х годов:



"Возможно, самая тяжелая и решающая битва третьей встречи в верхах произошла не в Москве, а в Вашингтоне, где деятельность противников разрядки достигла чуть ли не горячечного уровня, когда я готовился к отъезду в Советский Союз.



Во весь голос вопили либералы - стало модно осуждать преследования инакомыслящих в Советском Союзе. Консерваторы в обеих партиях по-прежнему были намерены либо ограничить торговлю с Советами, либо полностью запретить ее.



Военный истэблишмент и его многочисленные друзья в конгрессе и в стране восстали против самой возможности достижения соглашений… Эта конвергенция сил, противившихся разрядке, произошла бы в любом случае, независимо от внутриполитической ситуации".



Видите, туземцы, сколь активно не желают "белые люди" вести дела с вами на равных. Восстают аж против "самой возможности"! Хоть либералы, хоть консерваторы и вне зависимости от "внутриполитической ситуации".



Причем в период, когда у них все складывалось не слава Богу: фактический отказ от Бреттон-Вудской системы (1971 год), Энергетический кризис (1973 год), общая стагфляция 70-х, приведшая к тому, что, например, в 1975 году о своем дефолте объявил Нью-Йорк. А еще по "мелочи" и "пустякам" - вроде проигрыша во Вьетнаме.



Ничего сопоставимого тем событиям по масштабу нынче и близко нет (про пандемию - не смешите). И РФ не СССР - и речь не о возможностях, а об отсутствии "альтернативной антагонистичности". А также в решимости конкурировать и сопротивляться. Вот в "ответку", хоть из рогатки Северной Кореи они верят, а в противостояние России со всеми ее армиями и ракетами (не грозить кулачками из телестудий, не жаловаться на "коварных пиндосов", не плакаться о "двойных стандартах") - увы!



По сути, квинтэссенция "обидки" российской элитки на американцев сводится к тому, что "мы такие же, как вы" - почему вам можно, а нам нет? Да потому! Прежде всего - вы заискивающие туземцы, не тушкой, так чучелком, отказавшиеся от своего ради чужого. Если только копировать - значит никогда не превзойти. Следовательно, вас ждет стабильное "разнообразие" поз: то они над вами, то вы под ними.



А "часы", конечно, "сверили" - пропаганда активно популяризировала фото с часами Путина ("Командирскими", надеюсь) при рукопожимании с Байденом. Один обозначил время (полгода!), второй не возразил.