 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Путин кайфует: Байден поднимает цену нефти до $ 100 за баррель"
20:18 17.06.2021

Эксперты считают встречу G7 по климату дурдомом во главе с психом из США. Но так ли это?

Александр Ситников

Президент Maglan Capital Дэвид Тавил, заокеанский энергетический авторитет, прогнозирует нефтяной кризис в течение ближайших 3 лет. По его словам, мир столкнется с сильнейшим дефицитом сырья, которое вернет себе статус "черного золота". Об этом он сказал в эфире программы FOX Business. Эксперт по энергетике также заявил, что ожидает, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель еще до конца 2021 года.

"Я думаю, что нефть - не только с точки зрения инфляции, но и с точки зрения спроса - безусловно, будет значительно расти до конца года", - убежден Тавил. Обычно высокий спрос гасится за счет предложения, поскольку многие нефтедобытчики имеют резервы. Но сейчас это не сработает. Скажите спасибо беспрецедентному давлению на компании. Так, в Нидерландах суд предписал Shell "массово сократить свои выбросы". А та в ответ начала распродажи своих активов.

"Нефтяные гиганты пытаются как можно быстрее выйти из большой нефтяной игры", - пожаловался президент Maglan Capital ведущей FOX Business. Дескать, к ним беда пришла оттуда, откуда ее не ждали - из Белого дома. Байден, едва оказавшись в президентском кресле, запретил сдачу в аренду федеральных земель по новым договорам для нефтегазодобычи.

Да, федеральный судья Терри Доути в Луизиане издал предварительный судебный приказ, блокирующий это решение администрации Байдена, но у Минюста всегда найдется возможность преодолеть судейский вердикт. Тем более, что Доути - это человек Трампа, значит, Демпартия спустит на него всех собак.

Ситуация, как описывает FOX Business, выглядит совсем плохо с позиции американской нефтедобычи. "Зеленое" решение Байдена уже поставило на паузу бурение новых скважин в Луизиане, Алабаме, Аляске, Арканзасе, Джорджии, Миссисипи, Миссури, Монтане, Небраске, Оклахоме, Техасе, Юте и Западной Вирджинии. По сути это мощнейший удар по добыче сланцевой нефти, постоянно требующей новых площадей.

Единственное, за что зацепился судья, - это за то, что администрация не имеет законного права прекращать аренду федеральной территории для добычи нефти и газа без одобрения Конгресса. Однако и в стане республиканцев есть "зеленые", которые наплюют на партийную дисциплину. Короче, велика вероятность, что Белый дом добьется своего.

Климатическую политику Байдена в США уже назвали "поцелуем смерти" для малых и средних нефтяных компаний. Пострадает и казна перечисленных штатов на общую сумму $ 6 млрд. В то же время политологи отмечают, что точка невозврата была пройдена на недавнем саммите лидеров стран G7, которые обязались добиться нулевого выброса углекислого газа в своих странах не позднее 2050 года.

Там же было принято предложение Байдена о выделении ежегодно до $ 100 млрд на борьбу с изменением климата в строгом соответствии с Парижским соглашением. Шесть из них отдадут обиженным американским штатам, что лишит американских оппонентов нынешнего Белого дома последнего аргумента.

Уже подсчитано, что бурение на федеральных землях составляет около 9% добычи в США, что считается не так уж много и легко может компенсироваться ОПЕК+. Тем не менее, Байден уверен, что Америка должна подать пример другим странам, чтобы сделать то же самое. Речь идет о государствах, на которые янки способны без проблем для себя надавить. В их числе оказались на свою голову и союзники из региона Персидского залива.

В США уже началась буря негодования, в том числе на многочисленных форумах. FOX Business предоставил площадку для рассерженных американцев.

Freepeople: "Путин и его деловые партнеры по семейному преступному картелю Байдена любят направление энергетической политики США. Невнимательные тупоголовые белые, голосовавшие за Байдена, в конце концов будут поражены в своих позолоченных надутых пузырях множеством разрушительных политических пуль, которыми выстрелил Байден".

WillKane: "Влиятельные акционеры и государственное принуждение заставляют эти компании продавать свои минеральные активы за копейки. Они знают, что более строгое регулирование - это всего лишь один шаг от того, чтобы сделать эти активы высокорисковыми. Когда „зеленые" и правительство начнут терпеть неудачу в ходе реализации климатической политики, кто-то выкупит активы за полцены. Мир по-прежнему будет нуждаться в нефти и нефтехимии".

Sheeplemakemesick: "Мы так просто перешли от торговли дешевой нефтью к негативу из 100 долларов за баррель. Я хочу получить от правительства компенсацию за повышение цен на энергоносители. Это буквально их вина. Интересно, после G7 и наблюдения за тем, как Байден спотыкается и ведет себя так растерянно, как и положено потерянному старику, жалеет ли кто-нибудь из избирателей о том, что голосовал за него?".

По идее, если для богатеньких американцев 100 баксов за бочку - негатив, то для бедных россиян - это надежда на возвращение в сытое время. Тем более, что прогноз президента Maglan Capital фактически уже сбылся. На Нью-Йоркской товарной бирже Nymex уже заключен первый контракт West Texas Intermediate с ценой исполнения сто долларов за баррель, правда, с поставкой в декабре 2022 года.

Уже появились публикации, что встреча G7 по климату - это дурдом во главе с психом из США. Значительная часть аналитиков не видит, по крайне мере до конца 21 века, альтернативы нефти и газу.

Справедливости ради, эти же заокеанские эксперты говорят о стодолларовой нефти с приставкой "возможно", а также предупреждают брокеров о вреде "бычьих" настроений на рынке углеводородов. Можно как угодно относиться к Байдену, называя его "потерянным старичком", но, как говорится, "короля делает свита". 46-й президент США всего лишь исполняет волю тамошнего истеблишмента, в распоряжении которого находятся лучшие мозговые центры.

Если проанализировать заявление G7 о намерении отказаться от углеводородного сырья в своих национальных энергетиках в 2030-х годах, то можно найти ссылку на стимулирующие и принудительные меры. Первыми будут поощрять страны, сокращающие выбросы парниковых газов, а вторыми - наказывать пачкунов планеты, в том числе и тех, кто добывает и продает нефть и газ. А это не просто камушек - целый камнепад в наш российский огород. По сути янки открытым текстом говорят РФ и другим сырьевым странам: "Мы обложим вас данью".

Можно смело предположить, что у Москвы осталось от 10 до 20 лет, чтобы соскочить с нефтяной иглы, иначе главную статью экспорта янки, немцы и прочие империалисты обложат такой данью, что мама не горюй. И в ответ Кремлю крыть будет нечем, поскольку "семерка" действует в интересах планеты.

Однако с министрами вроде Мантурова далеко не уедешь. К примеру, наступивший в нашей стране автомобильный кризис, в ходе которого приходится останавливать автозаводы из-за нехватки чипов, наглядно показывает, что политика импортозамещения проваливается по причине некомпетенции правительства. Вместо того, чтобы создать свои "кремниевые" производства полного цикла для выпуска бортовой электроники, в России начали с локализации бамперов и шин. А теперь, после 2014 года, кто же поделится высокими технологиями? И так везде - во всех практически отраслях самое важное приходится импортировать.

Именно поэтому язык не поворачивается назвать G7 дурдомом во главе со старым психом из США.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623950280
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