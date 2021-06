Перу: нет "вашингтонскому обкому"? - Св.Князев

20:19 17.06.2021

Перу: нет "вашингтонскому обкому"?

В политике южноамериканского государства наметился резкий поворот

Святослав Князев

17.06.2021



Победу на президентских выборах в Перу одержал представитель левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо (на фото). По результатам обработки 100% протоколов второго тура у Кастильо – примерно 50,2% голосов, а у его конкурентки, Кейко Фухимори, представляющей правый спектр политических сил, – около 49,8%. В голосовании приняли участие три четверти перуанцев. Лидер избирательной гонки сменился прямо по ходу подсчетов голосов. Изначально с небольшим отрывом лидировала Фухимори, но затем вперед вырвался Кастильо.



В последние десятилетия Перу считалось одним из самых "правых" государств Южной Америки. Левые власти правили в стране лишь в эпоху "Революционного правительства вооруженных сил" – с 1968 по 1980 годы. История РПВС началась тогда с государственного переворота. Военные оборвали период существования проамериканских режимов в Перу, воспользовавшись скандалом, связанным со сдачей президентом Фернандо Белаунде Терри национальных интересов при передаче прав на добычу полезных ископаемых транснациональным корпорациям США.



После смены курса страна избавилась от феодальных пережитков – системы гасиенд. В Перу прошла национализация стратегических секторов экономики и сферы ЖКХ. Трудовые права были расширены, а рабочие получили возможность контролировать управление предприятиями. Страна стремительно сближалась с Движением неприсоединения.



Однако в середине 1970-х все посыпалось.По мнению многих, за этим стояло Центральное разведывательное управление США. На фоне попытки правительства национализировать средства массовой информации в Перу начались беспорядки.



Закончилось это тем, что в 1980 году президентом вновь стал свергнутый в 1968-м Фернандо Белаунде Терри, вернувший страну на проамериканский курс. Однако экономические провалы правительства старого-нового президента быстро разочаровали перуанцев. И он в итоге проиграл очередные выборы представителю популистской партии АПРА Алану Гарсии Пересу, связанному с "эскадронами смерти", уничтожавшими сторонников левых сил. Свои прозападные симпатии он в какой-то мере скрывал и даже на некоторое время разругался с МВФ. Но решить экономические проблемы страны не смог. Во время же второго президентского срока (2006-2011 гг.) его буквально засыпали обвинениями в коррупции. После начала против него официального расследования, он совершил самоубийство.



Когда Алан Гарсия Перес в первый раз покинул президентское кресло, его сменщиком стал Альберто Фухимори – родной отец только что проигравшей выборы Кейко, выходец из семьи японских эмигрантов. Фухимори-старший находился при власти в Перу целых десять лет – с 1990 по 2000 годы. Он проводил в стране реформы в духе американских неоконсерваторов и неолибералов, установил авторитарный режим, грубо нарушал права человека и, подобно своему предшественнику, решал политические проблемы, активно используя "эскадроны смерти". Одним из самых неприятных обвинений в его адрес была принудительная стерилизация сотен тысяч представителей малообеспеченных слоев населения.



Экономическая политика Фухимори-старшего опиралась на тотальную приватизацию, в том числе – стратегических и инфраструктурных предприятий. За счет этого ему удалось выровнять макроэкономические показатели страны, но социальное положение населения резко ухудшилось. Часть жителей Перу просто обнищали. В 1992 году Фухимори при поддержке Вашингтона совершил "самопереворот", самовольно узурпировал полномочия, принадлежавшие ранее другим ветвям власти. Чтобы заставить молчать недовольных, Фухимори активно использовал концлагеря и военные "суды", приговаривавшие людей к смерти без следствия. При этом члены пропрезидентских "эскадронов смерти" выдавали потом убитых ими же мирных жителей за "жертв" левых повстанцев.



В 2000 году пользующийся безоговорочной поддержкой Вашингтона Фухимори полностью расчистил под себя избирательное поле. Но в СМИ попала видеозапись того, как власти пытаются "купить" за 15 млн долларов оппозиционного депутата, а также – свидетельства о причастности перуанского руководства к контрабанде оружия.



Под Фухимори зашаталось кресло, и он бежал из страны, сообщив о своей отставке по факсу из Японии. Несмотря на тяжесть выдвинутых против Фухимори обвинений, официальный Токио отказался выдавать его в Перу, как лицо "имеющее прямое японское происхождение". Однако впоследствии экс-президент был арестован Интерполом при посещении Чили. В 2009 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за коррупцию и организацию убийств.



В 2001 году новым президентом стал очередной проамериканский неолиберал Алехандро Толедо. Испробовав на вкус его реформ, жители Перу больше голосовать за него не стали. В 2006-м, как мы уже сказано, очередной заход сделал Алан Гарсия Перес. А вот его пять лет спустя сменил очень любопытный лидер – Ольянта Умала, бывший военный, позиционировавший себя, как левый националист. Он был выдвинут от коалиции Перуанской националистической партии, Социалистической партии, Коммунистической партии и Революционной социалистической партии.



Умала гарантировал перуанцам справедливое распределение доходов, единую систему бесплатного здравоохранения, борьбу с коррупцией, закон об обязательном исполнении предвыборных обещаний, взвешенную внешнюю политику и отказ от неолиберализма в экономике. Оппоненты даже заявляли, что Умала после победы возьмет курс на сближение с Уго Чавесом. Но вышло все ровно наоборот.



Став главой государства, он развернулся на неолиберальные рельсы и прекрасно взаимодействовал с США. После завершения президентского срока Умала оказался под следствием из-за обвинений в коррупции. Впрочем, также бесславно закончилась политическая карьера и его сменщика – либерала и "право-центриста" Педро Пабло Кучински Годара. Он не только оказался под судом из-за обвинений в коррупции, но и попытался освободить от ответственности своего бывшего босса Фухимори, правда, неудачно. Кстати, в результате импичмента по обвинениям в коррупции был освобожден от своей должности и следующий президент Перу – Мартин Вискарра, экс-заместитель Кучински.



И вот теперь перуанцы, похоже, полностью насытились "правыми" лидерами с неолиберальными взглядами и привязанностью к США. Несмотря на то что Перу обладает огромными природными богатствами (эта страна, например, один из крупнейших добытчиков серебра и меди в мире), 36% перуанцев живут в нищете, экономика находится в жесточайшей зависимости от Соединенных Штатов, а по ВВП на душу населения государство занимает 99 место в мире.



Педро Кастильо, победивший на выборах 2021 года, – выходец из беднейшего региона Кахамарка. Родился он в семье неграмотных крестьян. Получив образование, занялся педагогической деятельностью. А в политику пришел, как и многие другие латиноамериканские левые, через профсоюзное движение. Правда, в 1980-е он был членом отрядов, занимавшихся борьбой с левыми партизанами. В 2000-е Кастильо не слишком удачно занимался политикой на местном уровне. Но четыре года назад стал популярным деятелем национального уровня благодаря тому, что возглавил забастовочное движение, сумевшее вынудить власть предоставить ряд льгот учителям.



В ходе предвыборной кампании Кастильо ходил в старом пончо и сандалиях из автомобильных покрышек, обещал отказаться от президентской зарплаты и жить на учительский оклад, рассуждал о том, что левые идеалы хороши в экономике, но не в социальной сфере – он весьма прохладно отзывался об однополых браках, абортах и эвтаназии. Кроме того, Кастильо говорил о целесообразности введения налога на сверхприбыль и более активного вмешательства государства в экономику.



Однако прозвучали и тревожные звоночки. Так, Кастильо отпускает колкости в адрес властей Венесуэлы, а такие рупоры либеральной пропаганды, как The Guardian, Associated Press и The Economist отзываются о нем с большой симпатией. Более того, Кастильо подчеркнул, что не собирается национализировать западные компании, работающие в Перу (и это притом, что, по оценкам экономистов, американский бизнес долгие годы контролировал более 80% добычи нефти в стране и попадал в скандалы со сбросом в джунглях токсичных отходов).



Жители Перу, определенно, сыты неолиберальными экспериментами и американской опекой. Однако освободятся ли они от этого всего – станет ясно только после того, как новый президент вступит в свою должность. Но в любом случае, судя по событиям последних лет, можно с уверенностью сказать, что в Латинской Америке не осталось ни одной крупной страны, население которой верило бы в искренность дружбы США и желало бы идти тем путем, который рекомендует им "вашингтонский обком"…