 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дыра в стене: почему китайцам не удается превратить пустыню в лесДыра в стене: почему китайцам не удается превратить пустыню в лес
20:23 17.06.2021

Многолетние усилия по озеленению территории может перечеркнуть изменение климата

На протяжении многих десятилетий Китай пытается превратить пустынные земли в сельскохозяйственные угодья и защитить города, и прежде всего Пекин, от постоянных пыльных бурь. Благодаря так называемой Зеленой китайской стене - искусственно созданному поясу деревьев и кустарников - наступление пустыни удалось замедлить. Однако в последнее время жители северных районов снова начали страдать от песчаных заносов. Почему - в фотогалерее "Известий"

Защитный пояс из деревьев, кустарников и травы, возведение которого началось еще в 1970-е годы и будет продолжаться до 2050 года, называют Зеленой китайской стеной

Стена проходит через 13 провинций, ее длина - более 4,5 тыс. км, ширина - около 100 км

Многолетние усилия по озеленению, в котором участвует весь китайский народ (по закону каждый гражданин в возрасте от 11 до 60 лет обязан посадить в течение года от трех до пяти деревьев или выплатить соответствующий налог), привели к тому, что площадь лесных территорий увеличилась вдвое

В последние годы столица практические забыла о пыльных бурях, однако этой весной они обрушились на Пекин снова

После многолетней борьбы с опустыниванием многие фермеры уже начали терять надежду. 69-летняя Дин Иньхуа, которая разводит коз и овец в своем хозяйстве, расположенном на территории пустыни Гоби, говорит, что песчаные бури бывают настолько сильными, что иногда невозможно открыть глаза

По ее словам, несмотря на посадку новых деревьев, состояние пастбищ в последние годы ухудшилось из-за уменьшения количества осадков весной и летом

"Без дождя очень нехорошо, - говорит Дин. - У нас нет земли, поэтому мы просто пасем овец. Последний раз в это время был дождь в 2015 и 2016 годах, и с тех пор ничего. Теперь придется ждать до сентября"

Ее муж, 71-летний Ли Юфу, уверен, что посадка деревьев абсолютно бесполезна

"Песок продолжает наступать, это невозможно контролировать, - говорит он. - Когда дует ветер, он обычно очень сильный и никто не сможет его остановить"

78-летний Ван Тяньчан, ветеран госпрограммы по борьбе с опустыниванием, помогает сыну наполнить установленный на крыше их автомобиля резервуар для воды

После этого он отправляется в пустыню, чтобы снова сажать и поливать уже прижившиеся деревья

53-летний Ван Иньцзи вспахивает пустынную почву, чтобы посадить траву и остановить движение песка

Он живет в деревне на краю пустыни Гоби и вместе с семьей на добровольной основе постоянно занимается озеленением

"После 1999 года, когда посадка деревьев ускорилась, все стало намного лучше, - утверждает он. - Наша кукуруза стала выше, а песок, который раньше приходил с востока и северо-востока, был остановлен"

Ли Ланьинг сажает на краю пустыни побеги кустарника хуа бан, или копеечника, который растет на песчаных почвах, отличается особой выносливостью и мощным корнем

Во многих районах усилия по озеленению увенчались успехом, однако из-за изменения климата простой посадки новых деревьев уже недостаточно, полагают местные эксперты. Необходимы какие-то новые решения

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623950580
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