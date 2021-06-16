Из оазиса - в полупустыню: Что происходит с Зарафшанским природным парком

20:26 17.06.2021 Из-за вырубки деревьев Зарафшанский национальный природный парк за несколько лет из зеленого оазиса превратился практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан. Журналистка "Самаркандского вестника" Анастасия Павленко рассказала, что происходит в природном парке и к каким последствиям это может привести.



Зарафшанский национальный природный парк (ранее - заповедник) за последние несколько лет из зеленого оазиса, где себя свободно чувствовали дикие звери и птицы, превратился практически в полупустыню. Сравнивая Google-снимки за 2004 и 2020 годы, можно увидеть сокращение уникальной тугайной растительности в два и более раза. Об этом пишет журналистка "Самаркандского вестника" Анастасия Павленко. "Газета.uz" с разрешения автора публикует статьи (1, 2) про Зарафшанский национальный природный парк с некоторыми сокращениями.



Предупреждение у входа в природный парк.

Где бродили олени, там ездят грузовики…



Вместе с членами инициативной общественной группы "Сохраним Самарканд" - Масудой Султановой, Русланом Хаирнуровым, Алисой Зиняевой, Уктамом Норбоевым и Еленой Барониной - более месяца назад было проведено небольшое обследование 1-го участка парка на основании тревожных сообщений в социальных сетях о происходящем в охраняемом государством уголке природы.



Сообщения подтвердились. Уже при въезде в парк мы увидели огромные пни, сваленные в кучу, увидели, как полным ходом на участке, где размножаются бухарские олени и гнездятся краснокнижные птицы, идет возведение капитальных строений, ездит строительная и сельхозтехника, из коттеджей для отдыха доносится громкая музыка. Углубившись в 1-й участок в сопровождении научных сотрудников парка, мы обратили внимание на свежие пеньки деревьев. Там, где еще года три назад туранга и белый тополь смыкали свои кроны, были открытые поляны с жухлой травой. Кое-где заметили огороды и вспаханные территории, огражденные срубленными стволами туранги и лоха.



Обход совершался на фоне грохота и гула, которые шли со стороны реки. Когда же мы спустились к Зеравшану, то ужаснулись. По побережью со стороны природного парка спокойно ездили груженые гравием и песком огромные грузовики, которые отходили от работающего тут же экскаватора.



Возникла масса вопросов, и по мере получения ответов мы узнавали, что это только часть творимого, что под видом санитарной рубки спилены огромные деревья, причем не только в рекреационной, но и в заповедной зоне, уничтожена уникальная коллекция мирового значения 17 форм облепихи крушиновидной, места обитания бухарского оленя и зарафшанского фазана отданы под плантации, огороды и сады, сама территория 1-го участка превратилась в место пьяных развлечений, чему множество свидетельств в виде бутылок из-под алкоголя.



К ученым здесь не прислушиваются, никакой экологической экспертизы по воздействию деятельности человека на окружающую дикую природу не проводится. Более того, научных сотрудников, работающих здесь на полставки без предоставления транспорта, каждый раз грозятся уволить.



Не верилось, что такое может происходить на некогда заповедной территории, где какие-то пять лет назад экскурсанты в сопровождении инспекторов ходили исключительно по специальным тропам, говорили вполголоса, дабы не спугнуть редкую птицу или зверька, не раздавить какое-нибудь краснокнижное растение. Кто или что позволяет свершаться этому вопиющему вандализму по отношению к природе, в отношении будущего поколения, которое обрекается на жизнь в пустыне?



Из заповедника - в природный парк



Антропогенный фактор всегда влиял на функционирование Зарафшанского заповедника, созданного в 1975 году для сохранения тугайного леса с характерным для него растительным и животным миром, который вошел в список Global 200 Всемирного фонда дикой природы (WWF). Находящийся в 8 километрах от Самарканда, окруженный населенными пунктами Джамбайского и Булунгурского районов, заповедник подвергался регулярному вторжению местных жителей, которые вырубали на дрова тугаи, выпасали скот, занимались браконьерством. С этим нещадно боролись сотрудники заповедника с помощью конфискаций и штрафов. Было множество попыток привлечь здешнее население к нахождению дополнительного дохода не за счет рубки и браконьерства, а, к примеру, выращивая лекарственные растения на подворье. Но, к сожалению, отклика у людей это не нашло, гораздо проще без вложений труда и затрат забрать у природы, не думая о будущем.



В 2010 году был разработан проект по возведению специального ограждения вокруг 1-го участка заповедной территории с последующим рытьем рвов и расширением проток на других участках. Программа малых грантов Глобального экологического фонда одобрила проект, организатором которого стал Самаркандский областной экологический центр "Терра" в лице Марии Грицыны, Натальи Мармазинской (на тот момент - заместитель директора заповедника), Александра Коршикова и Александры Заславской. Однако его реализацию, для чего уже были закуплены через тендер стройматериалы, неожиданно "зарубило" Управление национальных парков, заповедников и охотничьих хозяйств республики. Проектную команду выгнали без каких-либо объяснений. Что стало настоящей причиной такого поворота событий, до сих пор неясно, но ограждение реально спасло бы заповедник. Во всяком случае ограничило бы влияние человека на природу, как это получилось сделать в экоцентре "Джейран" Бухарской области, куда, собственно, и были перенаправлены закупленные стройматериалы.



В 2018 году на основании постановления Кабинета министров Узбекистана от 7 февраля за №82 Зарафшанский государственный заповедник был реорганизован в Зарафшанский национальный природный парк. Целью документа было, в первую очередь, сохранить уникальность природных богатств и обеспечить устойчивое развитие экологических ресурсов с учетом их уязвимости. В задачи парка, согласно плану управления, входили: восстановление исчезающей популяции зарафшанского фазана, охрана в естественной среде обитания других видов диких птиц и животных, а также всех видов тугайной растительности на заповедной территории, и особенно ценного лекарственного кустарника - облепихи крушиновидной.



"На территории парка произрастает более 300 видов растений, зарегистрировано 18 видов рыб, 12 видов амфибий и рептилий, 218 видов птиц, 26 видов млекопитающих", - рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник Зарафшанского национального природного парка Наталья Мармазинская.



Из них в Красную книгу Узбекистана включено 2 вида растений, 2 вида рыб, 29 видов птиц, 2 вида млекопитающих. Нацпарк включен в список важнейших орнитологический территорий Узбекистана. На территории нацпарка обитает единственная в Узбекистане крупная популяция зарафшанского фазана, включенного в Красную книгу, сохранилось несколько особей среднеазиатской выдры, обитающих по берегу Зеравшана и канала Правобережном (Унг киргок).



В заповеднике проведена многолетняя работа по восстановлению бухарского оленя, в которую был вовлечен целый ряд международных природоохранных организаций. Этот вид включен в Красную книгу, Красный список Международного союза охраны природы (IUCN), в список Боннской конвенции по сохранению мигрирующих видов (СMS), отметила специалист.



Наталья Мармазинская напомнила, что Узбекистан ратифицировал Боннскую конвенцию, в связи с чем имеет обязательства по сохранению бухарского оленя и его местообитаний.



Красной линией в Плане управления Зарафшанского национального природного парка проходит выполнение задач по сохранению хрупкой экосистемы его территории, чтобы она не претерпевала каких-либо изменений под антропогенным прессингом и сохраняла свою привлекательность для настоящего и будущих поколений. Но на деле сегодня мы видим совершенно другое…



Пилят и рубят вопреки



Темпы хозяйственной деятельности на территории парка ставят под угрозу уничтожение биоразнообразия этого островка природы. И это на фоне Стратегии по сохранению биологического разнообразия в Узбекистане на период 2019-2028 годов, принятой Кабинетом министров в июне 2019 года. Уничтожение тугайного леса происходит вопреки задачам по восстановлению и увеличению площади уникальных азиатских лесов, обозначенных в указанной выше стратегии.



Получается, что после снижения статуса заповедника до природного парка вышестоящие органы стали относиться к нему, как к лесному хозяйству. Это подтверждают и документы, полученные в результате обращения в виртуальную приемную президента, многочисленных запросов от имени членов группы "Сохраним Самарканд" и во время изучения ситуации двух рабочих групп, организованных по выступлениям в соцсетях.



Например, в течение 2019−2021 годов вырублено более 430 многолетних деревьев белого тополя и белой ивы на территории 1, 2, 3 и 7-го кварталов. Причем все на основании разрешительных документов якобы в рамках санитарной рубки деревьев.



Однако по Правилам рубок ухода за лесом (ПКМ №506 от 22 ноября 1999 года) рубка по уходу в природных парках производится по индивидуальным проектам, исключительно в зимнее время по промерзлому грунту, а в заповедной территории такая рубка не производится вообще. Но в Зарафшанском национальном природном парке рубка идет круглый год, а на вопрос представителям парка, как и кто определяет срубить или оставить дерево, получен невнятный ответ, что решает лесничий.



Согласно постановлению Кабинета министров №82 от 7 февраля 2018 года, территория парка была разделена на рекреационную, заповедную и сельскохозяйственную зоны. При этом под рекреационную зону отводились 352,4 га территории парка, расположенных в Джамбайском районе, под сельскохозяйственную деятельность выделялось 302 га нацпарка, которые относятся к Булунгурскому району. Вся остальная территория - а это 1772 га в обоих районах - считается заповедной.



Согласно Типовому положению о природном парке (ПКМ №339 от 4 мая 2018 года), в заповедной зоне природного парка устанавливается режим, предусмотренный для территорий государственных заповедников. Здесь "запрещается любая рекреационная, хозяйственная и иная деятельность за исключением мониторинга биоразнообразия и естественного хода природных процессов и научных исследований". Что же на деле?



9 июня 2020 года издается приказ Государственного комитета лесного хозяйства №100, по которому часть территории нацпарка подлежит расчистке от лесных насаждений под будущие лимонарии, теплицы и пруды. Буквально через два дня, а именно 11 июня того же года издается распоряжение директора Зарафшанского национального природного парка О. Хамракулова о вырубке 2275 тополей на 4,5 гектара 1-го участка, который относится к Джамбайскому району, где, уточняю, по постановлению Кабинета министров не были отведены зоны для сельхоздеятельности. Кроме этого самоволия, по факту были вырублены не 4,5 га, а 11 га тополево-тугайного массива, что можно хорошо увидеть на спутниковых снимках.



Зарафшанский природный парк в августе 2004 года. Фото: Google Earth.



Часть Зарафшанского природного парка в сентябре 2018 года и октябре 2020 года. Фото: Google Earth.



Отмечу, что по словам научных сотрудников, в данном массиве, который в 2009 году был присоединен к заповеднику, бухарские олени и зарафшанский фазан выводили свое потомство.



Во время изучения ситуации первой рабочей группой, организованной областным управлением Госкомэкологии, директор нацпарка крайне неохотно объяснял вырубку. Сначала сослался, что это территория лесного хозяйства, а потом что действовали по распоряжению вышестоящего руководства. Однако документы говорят о другом, закон же - вообще о третьем. Например, ни на одно действие, производимое в нацпарке, нам не было предоставлено экологической экспертизы о влиянии на экосистему и биоразнообразие. А ведь та же вырубка производилась большим количеством людей с использованием бензопил, деревья вывозились грузовиками. При этом на обитателей национального парка воздействовал сильный шумовой эффект.



По словам научных сотрудников Н. Мармазинской и Л. Беляловой, в результате вырубки на первом и втором участках уничтожены места обитания насекомых, птиц, млекопитающих, в том числе, занесенных в Красную книгу и Красный список МСОП - голубянки тугайной, бражника турангового, хохлатки тугайной, белохвостого орлана, большого подорлика, змееяда, зарафшанского фазана, бухарского оленя и многих других.



Еще одна вопиющая рубка произошла на 3-м участке (7-м квартале), где проходит отводной канал Унг киргок. Вдоль него по обеим сторонам была полностью вырублена растительность, в том числе более 50 деревьев белого тополя, акации и белой ивы диаметром от 15 см до 1,25 метра (подсчет и измерения проводились членами группы "Сохраним Самарканд"). Эта территория является заповедной зоной парка. Как говорят биологи, в результате уничтожен биотоп среднеазиатской выдры.



"Именно на данном отрезке канала обитала семья этого редчайшего вида, - с болью в голосе говорит Наталья Мармазинская. - Вырубка больших деревьев привела к разрушению гнездовых местообитаний туркестанского тювика, сплюшки, вяхиря, обыкновенной горлицы, белокрылого дятла, уникальные популяции которых обитали в тугайном лесу. На больших деревьях отдыхали во время миграций крупные хищные птицы, многие из которых внесены в Красную книгу".



По словам администрации нацпарка, реконструкция канала производилась ГУП "Самарканд сув курилиш инвест" согласно протоколу Кабинета министров от 9 сентября 2019 года. Сотрудники же госпредприятия утверждали, что на реконструкцию канала получено экологическое заключение, и они все делали по правилам. Заключение за №1120 от 28 декабря 2019 года, подписанное начальником управления экологии и защиты окружающей среды Д. Ачиловым, действительно, получено. Вот только в нем строжайше запрещалось вырубать деревья и наносить им вред. Как видим, имеется серьезное подозрение в сговоре по уничтожению лесонасаждений представителей двух госорганизаций, и это во время объявленного по стране моратория на вырубку деревьев.



Без тендера, без знаний



Возвращаясь к зонированию, отмечу, что несмотря на указанные в постановлении Кабмина территории, где и что можно делать, решает исключительно нынешняя администрация нацпарка. Но, по их словам, они действуют на основании устных и письменных распоряжений хокимиятов района и области.



По словам заместителя директора Зарафшанского национального природного парка по научной работе Б. Раджабов, выделение участков под сельхоздеятельность связано с реализацией механизма сокращения бедности в Узбекистане. "Нам спускают распоряжения выделить молодым людям из „молодежной" или безработным из „железной" тетради территорию для сельскохозяйственной деятельности. Вот мы и вынуждены выделять".



При этом, конечно, ни о каких электронных аукционах, где должны выставляться, по идее, участки, речи не идет. Это подтверждают и заключенные договора сроком на 49 лет, правда, с арендной платой за 1 год, а также ответ от хокимията Самарканда от 21 мая 2021 года. В последнем, в частности, говорится, что участки для организации зон отдыха на территории нацпарка на тендерных торгах не выставлялись.



В то же время старейшие научные сотрудники бывшего заповедника возмущаются, что огороды обрабатываются сельхозтехникой, а также химикатами, которые могут привести к отравлению диких животных. Что под эгидой развития экологического туризма большая территория без экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду отдана под застройку зон отдыха. Причем эти зоны огораживаются бетонными заборами, которые изготавливают тут же на территории нацпарка.



Абсолютно не владея знаниями о том, что такое экотуризм и как его правильно организовывать без ущерба природе, в национальном парке принимаются большие группы неорганизованных посетителей. Школьники, студенты и взрослые без всякого контроля перемещаются по территории, в том числе по участку, являющемуся основным местом обитания бухарского оленя, даже в период рождения оленят. О громкой музыке, ревущей из динамиков, уже упоминалось выше.



На замечание по этому поводу Б. Раджабов пожимает плечами и говорит: "А что мы можем сделать? Люди же отдыхают". Да, к сожалению, и по мнению директора нацпарка О. Хамракулова, Зарафшанский национальный природный парк создан, в первую очередь, для отдыха людей и занятия сельскохозяйственной деятельностью. Это было произнесено при всех…



Из оазиса - в полупустыню



Еще один из факторов, который, как предполагают биологи и экологи, превращает Зарафшанский национальный природный парк в пустыню, - это добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан. Интенсификация добычи песчано-гравийного материала за последние три года и резкое изменение гидрологического режима в нацпарке имеют взаимосвязь, во всяком случае данная деятельность усугубляет и так непростую ситуацию с водой в регионе. По наблюдениям кандидатов биологических наук Н. Мармазинской, Ф. Кабуловой и Л. Беляловой, долгое время работавших в заповеднике, ставшем нацпарком, площадь незатапливаемой территории увеличилась, как следствие снизился уровень подпочвенных вод. В результате чего происходит усыхание тугайной растительности, а значит, кормовой базы для большинства населяющих его животных.



7 мая этого года в виртуальную приемную президента мною было направлено обращение к премьер-министру и генеральному прокурору с просьбой взять под контроль ситуацию, сложившуюся в Зарафшанском национальном природном парке. Явное злоупотребление разрешительными документами, полученными от ГУП "Хавфсиз даре" и других госорганов, на забор песка и гравия по расчистке русла, отрицательно влияет на экосистему и биоразнообразие в нацпарке. Как именно - рассказывает один из составителей Красной книги Узбекистана, научный сотрудник Зарафшанского национального природного парка Наталья Мармазинская:



"Под угрозой исчезновения находится уникальная популяция облепихи крушиновидной, 100 га которой сохранилось только на территории Зарафшанского национального природного парка, - говорит Наталья Владимировна. - Экскаваторы и грузовики разрушают местообитания птиц, гнездящихся на галечниковых островках - зуйков, крачек, чаек. Работа карьера мешает отдыху птиц, останавливающихся во время осенней и весенней миграции на островках реки, на высоких деревьях, произрастающих на берегу (малой белой цапли, черного и белого аистов, скопы, большого подорлика, орла карлика, могильника, змееяда и др.)".



По ее словам, все перечисленные виды включены в Красную книгу, а большой подорлик и могильник также имеют международный охранный статус, так как внесены в Красный список МСОП. Работа карьера отрицательно влияет на птиц, зимующих на реке Зеравшан. Численность околоводной и водоплавающей птицы во время зимовки на реке значительно снизилась. Хочу подчеркнуть, что нацпарк включен в список важнейших орнитологических территорий Узбекистана.



Гравий важнее редких животных и растений?



По документам, представленным сотрудниками ГУП "Хавфсиз даре" при МЧС, которые ссылаются на постановление президента "О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка песчано-гравийными материалами" №3841 от 9 июля 2018 года, по заключению специальной комиссии расчисткой занимаются на основе договора частные предприниматели. Привлекаются предприниматели исключительно на конкурсной основе через электронные торги на площадке Е-IJRO AUKSION. Контроль за их работой осуществляет ГУП "Хавфсиз даре".



Отмечу, что согласно пункту 4 постановления президента, "перечень участков русел рек, подлежащих расчистке от скопления песчано-гравийных материалов, формируется по результатам обследования русел рек сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам".



Отсюда первый вопрос, каким образом представители Госкомэкологии могли указать на расчистку от ПГМ в районе Зарафшанского национального природного парка, где практически нет населенных пунктов, которые могли бы пострадать от паводка, и очень хрупкая экосистема, так зависящая от речной воды?



Руслоочистительные работы производятся для предотвращения селевых потоков. Но в течение многолетней истории Зарафшанского национального природного парка (ранее - заповедника) ни разу не наблюдалось катастрофического затопления и размыва берегов потоками воды из-за двух обводных каналов. Зато всем экологам и биологам хорошо известно, что тугайные заросли нуждаются в регулярном разливе реки Зеравшан, только благодаря этому и развиваются здесь реликтовые леса с турангой и облепихой, обитают краснокнижные животные. Но, похоже, те, кто давал разрешение (которое мы до сих пор не увидели) от имени организации, призванной ограничивать антропогенное вмешательство в природу, не имеют соответствующей компетенции в этом вопросе.



Областное управление экологии и охраны окружающей среды регулярно ловит "левых" добытчиков песка и гравия на руслах рек. Так, в своем ответе №01−1813 от 27 мая 2021 года начальник областного управления Д. Ачилов указал:



"На землях, граничащих с Зарафшанским национальным природным парком, прилегающих к Джамбайскому, Булунгурскому, Тайлякскому и Ургутскому районам, с начала этого года было выявлено 20 случаев незаконной добычи гравия и песка. По нарушениям, согласно Кодекса об административной ответственности, правонарушители были оштрафованы на общую сумму 46,3 млн сумов".



Но, к сожалению, и у них нет возможности или желания доказать неправоту разрешительных документов на расчистку русла реки, пролегающей вдоль нацпарка. А ведь именно с разрешительными документами и ездят по территории нацпарка грузовики с гравием и песком, при этом все контролирующие органы на данный факт разводят руками…



О нацпарке забыли упомянуть



После публикации статьи на сайте Sreda.uz о ситуации в нацпарке заместитель хокима Самаркандской области Акмаль Шукуров 29 мая организовал еще одну комиссию. В нее, помимо управления Госкомэкологии, вошли представители прокуратуры, МЧС, Госкомлеса, водхоза, кадастровой службы и другие организации. Был приглашен и один из предпринимателей, который 17 июня 2019 года выиграл тендер на расчистку ПГМ на участке махалли "Навбахор" Тайлякского района - как раз напротив Зарафшанского национального природного парка.



Исправно выплачивающий полагающиеся по документам налоги, А. Файзиев представил проект, не разрешив его сфотографировать, хотя этот документ основывается на государственном заказе и имеет общественное значение. Изучив бумаги, на сколько хватило ограниченного времени, выяснили следующее.



Данный документ был подготовлен частным проектным институтом "Зарафшон гидро проект", возглавляемым С. Суюновым, а отдельные заключения даны Национальным университетом Узбекистана им. М. Улугбека за подписью доцента Б. Аденбаева. Согласно проекту, для расчистки от 100337 кубометров твердых наносов выделялась площадь в центре русла реки длиной в 1 километр и шириной 100 м. Опустив терминологию, обратила внимание на то, что в проекте вообще не упоминается Зарафшанский национальный природный парк и то, какое влияние окажет добыча ПГМ на биоразнообразие уникального уголка природы.



Более того, там, где шла речь о воздействии на ихтиофауну реки, говорилось, что никаких негативных изменений на нее и гидробиоценоз забор ПГМ не окажет. А ведь именно в среднем течении Зеравшана обитают два редких эндемичных вида рыб, занесенных в Красную книгу и Красный список МСОП, - туркестанский усач и аральская щиповка, а также исчезающие виды моллюсков - корзинки речная, сердцевидная и пурпурная, беззубка бактрийская. Но, повторюсь, ни о нацпарке, ни о краснокнижных животных и растениях в проектных заключениях мы не увидели ни слова. Это говорит о том, что данный документ был подготовлен без участия экологов и знаний о природе в данной местности.



Добыча гравия, уровень грунтовых вод и подсчеты



Еще один момент, который, безусловно, вызывает сомнение, - это объемы добываемого при расчистке гравия и песка. На вопрос к заместителю начальника управления магистральными системами "Зарафшон" А. Бойсариеву, каков ежегодный объем наносов на плотине Раватходжа, которую очищают трижды в год, ответа не последовало. Насколько равноценна добыча песка и гравия на зарегулированном русле реки Зеравшан их поступлению?



Здесь уместно привести в пример драматические последствия деградации реки Тордеро на юго-западе Испании, из русла которой в 1960-1970-е годы добывалось для строительства инфраструктуры курорта Коста-Брава в 10 раз больше гравия, чем его поступало с течением. Это привело к деградации речной экосистемы, спрямлению водотока, подмыву опор нескольких мостов. Мы ждем таких же последствий?



По подсчетам, чтобы расчистить 100 тысяч кубометров наносов с помощью экскаватора и пяти грузовиков "КамАЗ" с объемом кузова в 10 кубов, работающих 8 часов в день, понадобится 290 суток. Но грузовиков с карьера "Навбахор" отходит в час гораздо больше, а разрешения на добычу гравия выдаются сроком на три года.



Наблюдения и нехитрые арифметические действия могут говорить о крупных госхищениях. Но оставим хищения прокуратуре.



Сейчас перед самаркандцами встал серьезно вопрос нехватки воды. Доктор биологии, председатель экологической организации ECO-Tiras Илья Тромбицкий, борющийся за Днестр, неоднократно доказывал, что углубление русла реки вследствие добычи песка и гравия ведет к снижению уровня грунтовых вод.



Еще три года назад, делая статью о заборе ПГМ из Карадарьи, слышала многочисленные жалобы жителей Пулатдархана о том, что уровень подземных вод упал с 8 до 15−20 м. О снижении подземных вод буквально на днях заявило предприятие "Самарканд сув таъминоти".



Поэтому на фоне этих сообщений странно читать ответ первого заместителя председателя Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Ш. Алимова от 17 мая 2021 года, что работы, связанные с очисткой (читаем - углублением) русла реки, не оказывают существенного влияния на гидродинамическое состояние подземных вод, которые формируются за счет Зеравшана.



Все вышеперечисленные факты нарушают целый ряд законов и нормативно-правовых актов страны.



Нацпарку - статус заповедника!



Обращения в виртуальную приемную президента, публикации в социальных сетях и интернет-ресурсах дают некоторые результаты. В настоящее время на территории Зарафшанского национального природного парка, по словам специалиста областного управления Госкомэкологии К. Иргашева, работает комиссия, организованная по инициативе хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова. К ее работе привлечены представители Госкомлеса, прокуратуры и других госорганов.



Хотелось бы, чтоб после проверки к практическим мерам по восстановлению тугайного леса были привлечены и организации, которые сейчас озабочены подготовкой Самарканда к саммиту ШОС, ведь именно на строительство туристического центра по ту сторону реки Зеравшан отправляются нерудные ископаемые, добываемые из русла.



Тем временем общественностью вместе с учеными готовится петиция о возвращении Зарафшанскому национальному природному парку статус заповедника.



Реакция Госкомэкологии



Как сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Госкомэкологии, инспекторы Джамбайской районной инспекции Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды изучили сообщения о незаконной вырубке деревьев в Зарафшанском национальном парке.



В ходе изучения выяснилось, что на основе решений Госкомлеса были вырублены деревья и кустарники, пришедшие в непригодное состояние. Но при этом 10 граждан также уничтожили 12 деревьев и кустарников и по части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности оштрафованы на 2,3 млн сумов. Размер ущерба составил 5,7 млн сумов (данные за 12 мая 2021 года).



17 июня в областном управлении Госкомэкологии уточнили, что начиная с 29 июля 2020 года ООО "Гидрокапиталмелиокурилиш" незаконно вырубило 30 деревьев вдоль реки при реконструкции канала на территории Зарафшанского национального парка. Ущерб растительному миру составил 96,5 млн сумов. Кроме того, в результате незаконной вырубки тугайных лесов на территории нацпарка без соответствующего разрешения нанесен ущерб природе почти на 17 млн сумов.



Собранные документы были переданы в прокуратуру Джамбайского района для правовой экспертизы.



Анастасия Павленко сообщила "Газете.uz", что официальный ответ, особенно касательно вырубки деревьев, не в полной мере соответствует действительности.



"Вдоль канала представители экологии даже не ходили и не измеряли. Это мы с членами группы „Сохраним Самарканд" подсчитали и сделали замеры, там деревьев вырублено более 50. В общем количестве на 7-м обходе вырублено более 80 многолетних деревьев. Это даже по спутниковым снимкам видно. А еще на этом участке видно, что расчистили территорию под огороды. На заповедной территории", - сказала она.



В комитете также прокомментировали незаконную добычу песка и гравия из реки Зеравшан. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям и Регионального управления безопасных рек, работы в прибрежной зоне реки, а также двух участках вдоль реки, которые считаются опасными, были временно разрешены в соответствии с законом. Остальная деятельность на реке строго контролируется Управлением экологии, отметили в комитете.



В настоящее время проводятся дополнительные изучения в связи с близостью реки к населенному пункту. Речь идет об определении количества, расстояния, объема песка и гравия, извлеченных из прибрежной зоны Зерафшана, и уровня опасности для населения.



Инспекторы экологии наложили административные штрафы на водителей экскаваторов, незаконно работавших за пределами обозначенного участка реки. Среди них - водители техники, принадлежащей навоийской "Курилиш Люкс" и управлению "СамАвтойул", которые вскапывали песчано-гравийную смесь не с определенного участка у русла реки, а с ее берегов.



В Госкомэкологии также изучили вопросы, связанные с падением уровня грунтовых вод из-за добычи песка и гравия из реки Зарафшан.



Согласно результатам исследования, сегодня основным источником поливной и питьевой воды в регионе является река Зеравшан. По данным Зарафшанского бассейнового управления, по состоянию на 14 июня 2021 года объем воды, поступающей в плотину Равотходжа из соседнего Таджикистана в реке Зеравшан, составил 182,3 кубометров/сек по сравнению с аналогичной датой 2020 года (217,62 кубометров/сек), что на 35,32 кубометров/сек меньше.



Добыча песчано-гравийных материалов при выравнивании русла реки Зарафшан проводится с территории водозабора Чопонота до газопровода высокого давления, пересекающего русло в средней части реки, протяженностью 6,4 км и шириной 100 м. Согласно договору, подписанному от имени заказчика ГУП "Хафсиз даре" при МЧС на право реализации проекта, исполнителями выбраны ООО Oqdaryo Tosh Koni, Zarafshon Kompleks, Zarafshon Propriety Servis, Sam Ideal Stroy.



В соответствии с указаниями должностным лицам вышеуказанных компаний, действующих на реке Зеравшан, русло на левом берегу очищено, а вода отведена с территории водозабора "Чопонота".



"В то же время из-за повышения уровня воды в реке Зеравшан работы по расчистке русла реки, то есть раскопке песка и гравия, приостановлены. Фотографии, размещенные в социальных сетях, не соответствуют текущей ситуации, снимки были сделаны ранее", - говорится в сообщении.



Фотографии Анастасия Павленко и Натальи Мармазинской. Полностью статьи можно прочитать на сайте "Самаркандского вестника" (1, 2). Источник - Газета.uz

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