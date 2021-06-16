В Кыргызстане митингуют засыхающие фермеры. Всю воду власти слили в Узбекистан и Казахстан

20:42 17.06.2021

В Кыргызстане митингуют фермеры из-за дефицита воды, которая спускается в Узбекистан м Казахстан

В в Кыргызстане фермеры митингуют из-за засухи. Некоторые депутаты связывают это со спуском воды из Токтогульского водохранилища в Казахстан и Узбекистан в обмен на электричество. Глава кыргызского правительства отметил, что впредь Кыргызстан будет покупать электроэнергию только за наличные.



В начале недели в Бишкеке у дома правительства Кыргызстана состоялся митинг фермеров Чуйской области, которые выразили недовольство распределением водных ресурсов, пишет Kaktus Media.



Засуха



Скрин видео Kaktus Media.



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По данным Kloop, в акции участвовали более 300 жителей сел, которые просили власти обратить внимание на засуху - на полях гибнет урожай.



"Пусть наведут порядок с поливной водой. Если не будет воды, мы потеряем урожай. Ячмень, пшеница сгорели. А на посадку брали кредиты. Как теперь нам быть?" - возмущались фермеры.



Митингующие отмечали, что, если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку. Аналогичное заявление фермеры уже делали в конце минувшей недели, но вода так на поля и не пришла.



Кроме того, участники митинга выразили недовольство тем, что власти страны ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан, сообщило издание.



Спуск воды в обмен на электричество



Токтогульское водохранилище. Фото: tazabek.kg.



Кыргызская компания "Электрические сети" подтвердила, что спуск воды ведется с 1 июня. Кыргызстан начал выполнять условия соглашений с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1,65 млрд кВт*ч, из этого объема казахсткая сторона поставит в Кыргызстан 900 млн кВт*ч, а узбекская - 750 млн кВт*ч. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.вл



В компании указали, что соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте "в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021−2022 годов".



Известно, что до конца июня Кыргызстан по соглашениям только Казахстану должен спустить из Токтогульского водохранилища 77 млн кубометров воды и возврата 70 млн кВт/ч. Об этом говорилось на встрече представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и министерств Кыргызстана в конце мая.



Заместитель министра экологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов сообщил, что страна уже поставила Кыргызстану 300 млн кВт/ч. Этот объем кыргызская сторона должна начать возвращать с 1 июня и полностью рассчитаться до 31 августа, а также в июне-августе дополнительно сбросить 330 млн кубометров воды.



"Узбекистан поставил Кыргызстану 250 млн кВт/ч электроэнергии, которую получит обратно в течение июня-августа и вместе с ней получит 275 млн кубометров поливной воды", - добавил замминистра.



Таким образом, суммарный сброс воды из Токтогульского водохранилища составит 660 млн кубов Казахстану и 275 млн кубов Узбекистану - всего 935 млн кубов воды.



Кроме того, по его словам, Казахстан и Узбекистан договорились с Таджикистаном о транзите объемов воды, сброшенных с Токтогульского водохранилища в рамках товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном.



В случае необходимости страны могут согласовать с Таджикистаном возможность дополнительных сбросов воды с водохранилища "Бахри Точик".



Недовольство депутатов соглашением

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов 17 июня на заседание парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил, что ситуация с поливной водой находится под его личным контролем.



"Я понимаю фермеров, и мне очень жаль. Фермеры из Америки привозили семена. Но мы делаем все, чтобы решить эти проблемы. Если бы я был фермером, я бы тоже вышел на митинг", - сказал он.



Депутат Кенжебек Бокоев считает, что необходимо остановить сброс воды с водохранилищ Кыргызстана. По его словам, несмотря на маловодный период, Кыргызская Республика продолжает давать воду соседним странам.



Улукбек Марипов отметил, что впредь Кыргызстан будет покупать электроэнергию только за наличные.



"Импортируя электроэнергию, мы сохранили 600 миллионов кубометров воды в Токтогулке. Но да, я согласен, что надо покупать за наличные деньги. Я вначале был против обмена. Но экс-министр Турдубаев уговорил. Вы знаете, что у соседей тоже острая нехватка воды", - добавил Глава правительства .



Депутат Замирбек Эсенаманов заявил, что из-за соглашений о возврате электрической энергии в летнее время Казахстану и Узбекистану Кыргызстан теряет накопленную воду в водохранилищах.



По его словам, электроэнергию, импортированную из соседних стран, необходимо было вернуть с 1 октября.



"Договор был составлен неправильно. Возвращать электроэнергию летом не надо. Мы сейчас из-за выработки электроэнергии теряем и воду. А нам необходимо наполнить водохранилища. Нужно переговорить с соседними государствами о возврате электричества, начиная с октября", - сказал нардеп.



Глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что ущерб, который причинила фермерам нехватка поливной воды во время сезона, планируют возместить. По его словам, кабмин подсчитает ущерб, который понесут фермеры.



"Я сам увидел поля, где ранее посеянные зерна можно собрать. В целом ситуация плохая. Есть проблема и с кормом. Поэтому люди начали продавать скот. Цены на них тоже упали. Мы поэтому снимаем запрет на экспорт скота. Люди должны успеть продать и закупить корм. Нам надо и скот сохранить", - сказал он.



Соглашение с Узбекистаном



Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев 15 марта в беседе с "Газетой.uz" поделился деталями подписанного с Кыргызстаном протокола о взаимопоставках электроэнергии.



По его словам, Кыргызстан, чтобы покрыть свои потребности, начал выпускать больше воды зимой для работы гидроэлектростанций. Это, в свою очередь, приводило к снижению уровня воды в водохранилищах летом, когда Узбекистану необходима вода.



"У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище. Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. О чем мы договорились: определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, мы поставляем им, а в течение трех месяцев летом они нам будут возвращать ее. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей. Это самый легкий и быстрый путь, который мы нашли", - рассказывал замминистра.



Кыргызстан подписал соглашение с Узбекистаном и Казахстаном, когда сообщалось о возможном энергокризисе в стране.



Узбекистан также сталкивается с нехваткой водных ресурсов. В конце февраля на совещании у президента Шавката Мирзиеева сообщалось, что во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.



В ряде махаллей Самарканда и Навбахорского района Навоийской области вода временно подается по графику. Это связано с ограничениями запасов питьевой воды, нехватки резерва подземных вод, а также увеличения объемов потребления воды.