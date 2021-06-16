Директора Алматинского морга Алибекова посадили на 8 лет

20:49 17.06.2021

Экс-директора морга Бахытжана Алибекова приговорили к восьми годам лишения свободы, передает zakon.kz.



В пресс-службе райсуда №2 Медеуского района Алматы рассказали, в чем обвинялся экс-директор.



В феврале 2018 года Алибеков попросил Т. зарегистрировать ТОО, которое не могло заниматься бизнесом, поскольку не имело ни штатных сотрудников, ни оборудования, ни технических средств. Затем экс-директор попросил своего знакомого К. переоформить его на свое имя.



В ноябре 2019 года Алибеков признал ТОО победителем тендера на захоронение биологических отходов на кладбище. На эти цели государство выделило 6 млн тенге. Но фактически работы провело другое ТОО на арендованных грузовиках за 3 млн 600 тыс. тенге.



Экс-директор морга, зная, что компания не вывозила биологические отходы на кладбище, поручил бухгалтеру морга Р. подготовить акты выполненных работ и счета-фактуры на 4 млн. 500 тыс. тенге.



Затем, понимая, что в его обязанности входит подписание актов приемки-передачи медицинского оборудования, А. потребовал от представителя субподрядной организации взятку в размере 14 млн. тенге.



В итоге Бахытжана Алибекова задержали и обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и покушении на получение взятки.



Сегодня, 17 июня, ему вынесли приговор.



Суд учел, что экс-директор морга впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих вину обстоятельств предъявлено не было.



Приговором суда Алибекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности, - говорится в сообщении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.