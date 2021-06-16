 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.06.2021
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    Туркменистан   | 
В Туркменских регионах (Теджене) острый дефицит хлеба
21:25 17.06.2021

Как выяснил корреспондент "Хроники Туркменистана", из-за нехватки хлеба в городе Теджен Ахалского велаята, частных предпринимателей, занимавшихся выпечкой хлебобулочных изделий, обязывали продавать часть своей продукции через государственные магазины.

Предприниматели не могли указывать собственную цену. И хотя стоимость буханки хлеба от частных производителей была выше, чем на те, что поставлялись из государственных пекарен – 2 и 1 манат соответственно – она все равно была ниже себестоимости. Убытки бизнесмены покрывали продажей другой продукции в частных магазинах.

Однако сейчас в Тедженском этрапе возник острый дефицит муки, который привел к росту ее стоимости. Заниматься выпечкой стало не выгодно, и частники (пока временно) свернули свою работу.

В результате в госмагазинах снова возникла нехватка хлеба, который теперь появляется в продаже раз в день. В больших очередях перед магазинами часто возникают ссоры и драки.

Кроме хлеба в Теджене возник дефицит куриных окорочков, которых уже три недели нет в продаже не только в государственных, но и в частных магазинах.

В последние годы окорочка для жителей Туркменистана стали одним из самых востребованных продуктов, так как они дешевле говядины или баранины.

На данный момент по всей стране идет хлебоуборочная кампания. Согласно официальным отчетам глав районов и областей, на 14 июня по стране собрано 591 тысяча 242 тонны пшеницы или 42,23% от плана. Чиновники заявляют, что урожай выдался хороший.

По информации независимых изданий из-за засухи в этом году ожидается низкий урожай зерна. Многие поля заросли сорняками, а колосья пшеницы выросли лишь до 20 сантиметров.

Источник - hronikatm.com
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