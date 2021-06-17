Энергичный диверсант. Почему акимат Алматы не увольняет чиновника с "прошлым"?

00:01 18.06.2021

АВТОР

АНАЛИТИЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО ПИК



В Казахстане на тридцатом году независимости отечественной расследовательской журналистике даже не нужно особо напрягаться, чтобы накопать "вкусный" материал.



Для этого достаточно просто изучить биографии "хозяйственных" чиновников, окопавшихся в местных исполнительных органах. О том же свидетельствует и практика работы Антикоррупционной службы, ежегодно десятками вылавливающей присосавшихся к бюджетной кормушке бизнесменов от госслужбы. Новости об очередном задержании коррупционера приелись примерно так же, как статистика по ковиду.



Наверное, поэтому особо никто и не обратил внимания, когда в январе этого года сайт "Ратель" сообщил, что в Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывших руководителей управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Алматинской области Айдара Беркимбаева и Асета Канагатова, а также представителей ряда подрядных организаций.



Журналисты выяснили, что чиновников и предпринимателей подозревают в хищении более 632 миллионов тенге, выделенных по госпрограмме "Развитие регионов".



На "Рателе" чиновников называют "бывшими", однако тот же Айдар Беркимбаев сейчас преспокойно трудится в акимате Алматы. И вообще, за этим госслужащим тянется солидный шлейф из возбужденных дел и судебных разбирательств. Досудебное расследование в Алматинской области – лишь один из эпизодов, оттеняющих биографию чиновника с энергетическим уклоном.



"Казахстан Электро"



Начнем с того, что Беркимбаев является соучредителем ТОО "Казахстан Электро", созданного еще в 2000 году. В 2015-2017 годах ТОО "Казахстан Электро" присело на "жирный" кусок госзаказа – компания стала оператором по эксплуатации наружного освещения города Алматы, была поставщиком шкафов управления наружным освещением (ШУНО), плюс ей поручили разработать пять проектно-сметных документаций по строительству линий освещения.



Итоги этого сотрудничества для города были разочаровывающими, мягко говоря. На половине улиц наружное освещение не функционировало, а оператор – ТОО "Казахстан Электро" – не выполнял заявки жителей и не реагировал на их жалобы. Диспетчерский центр не работал из-за отсутствия программы.



Что же касается обязательств по поставке ШУНО в количестве ста штук, то, по договору, фирма Беркимбаева получила более 1 миллиарда тенге, но обязательств не выполнила – взамен город получил более дешевое оборудование. Еще 17,2 миллиона тенге в качестве стопроцентной оплаты ТОО "Казахстан Электро" получило за разработку ПСД, однако и этот договор не был исполнен. В случае с поставкой ШУНО было возбуждено уголовное дело, по ПСД были судебные разбирательства.



На просторах области



Однако трения с алматинским акиматом не стали препятствием для Беркимбаева, который в 2018 году был назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ Алматинской области. В этой должности он проработал ровно год – до октября 2019-го, продемонстрировав немыслимую эффективность в деле наращивания личного состояния.



Так, Беркимбаев, имеющий через мужа родной сестры доход от группы компаний, куда, кроме ТОО "Казахстан Электро", входят также "Жетісу жарығы" и "Қала Жарығы", пролоббировал заключение в 2019 году пяти договоров государственно-частного партнерства по таким проектам, как "Модернизация и эксплуатация системы уличного освещения в г.Талдыкорган", "Модернизация и эксплуатация системы уличного освещения в г.Капшагай", "Модернизация и эксплуатация системы уличного освещения в г.Текели", "Модернизация и эксплуатация системы уличного освещения в Ескельдинском районе", "Модернизация и эксплуатация системы уличного освещения Илийского района". Общая сумма договоров составила 16,9 миллиарда тенге.



Позже эти договора были расторгнуты.



Вдобавок он повлиял на заключение контрактов по прокладке газопровода в нескольких районах и городе Талдыкорган на сумму 632 миллиона тенге. Как раз те самые контракты, против которых возбудилась областная Антикоррупционная служба. Как пишет корреспондент "Ратель", похоже, именно в тех местах, где укладкой газопровода занимались бизнес-партнеры Айдара Беркимбаева, жители страдают от перебоев в поставке голубого топлива.



И снова Алматы



Впрочем, на государственной карьере "энергичного" чиновника и год провальной работы в Алматинской области не сказался. Потому что в 2019 году он стал генеральным директором ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".



Как он управлял одним из главных городских коммунальных предприятий, рассказывать не будем, отметим лишь, что в феврале 2021 года Департамент экономических расследований по Алматы направил в адрес заместителя акима мегаполиса Максата Кикимова представление. В котором, в частности, рекомендуется в качестве меры дисциплинарного характера уволить Беркимбаева и ряд других должностных лиц.



Впрочем, Беркимбаев с поста гендиректора "Алматытеплокоммунэнерго" ушел еще в октябре 2020 года. Став руководителем управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.



Судя по всему, новая должность предоставляет Беркимбаеву шанс "подчистить" свои прошлые грех как соучредителя "Казахстан Электро" – напомним, по эпизоду с поставками ШУНО заведено уголовное дело.



Для этого он провел ряд кадровых операций в управлении энергоэффективности. Начав собирать с подчиненных заявления об увольнении по собственному желанию без проставленной даты, он буквально вынудил уйти заместителя руководителя УЭИР. Пока на больничном был главный инженер предприятия "Алматы Кала Жарык", входящего в систему подчинения УЭИР, заменил его своим человеком с доступом к финансовым документам.



А когда на больничный ушел руководитель "Алматы Кала Жарык", назначил исполнять его обязанности и вовсе финансового директора ТОО "Казахстан Электро". Из этой же компании выбрал куратора для "Алматы Кала Жарык".



Помимо целей сокрытия прежних нарушений, допущенных при партнерстве "Казахстан Электро" с акиматом Алматы, нам кажется, Беркимбаев преследует и другую цель: дестабилизация энергетической системы самого крупного мегаполиса страны. Компании же, с которыми он аффилирован, протянут как бы "руку помощи", и ею надолго присосутся к бюджетной кормушке богатого Алматы.



Судя по тому, что Максат Кикимов не исполнил предписание ДЭР Алматы освободить Айдара Беркимбаева от должности, в руководстве городского акимата как будто не против такого исхода. А отсутствие известий от Антикоррупционной службы Алматинской области информации о ходе досудебного расследования против него и Асета Канагатова показывает, что и там он "разрулил" проблему. Интересно, насколько высоко простираются связи "энергоэффективного" госслужащего?



17.06.21