Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы

00:24 18.06.2021 "Лжец, припертый к стенке"



Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел, а ныне лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считается одним из самых ярких и эксцентричных политиков. Известный кутила оскорблял коллег, организовывал алковечеринки и не раз попадал в секс-скандалы. Недавно министр и его новоиспеченная жена затеяли шикарный ремонт, отделав стены своей резиденции золотом. Откуда у них на это средства - до сих пор выясняют в британской избирательной комиссии. О роскошной жизни Бориса Джонсона - в новом материале "Ленты.ру" из цикла о политических деятелях всех времен и народов.



Снова жених



"Я очень удивился, увидев, что он пришел на встречу с хорошей прической. Выглядел он не таким растрепанным, как всегда. Первое, о чем я подумал, - что он готовится к какому-то важному событию", - рассказывал один из источников в окружении премьер-министра. Тогда коллеги Бориса Джонсона еще не знали о его предстоящей свадьбе.



То, что 56-летний политик поведет под венец 33-летную возлюбленную Кэрри Саймондс именно 29 мая, для многих стало полной неожиданностью: пара держала это в тайне последние полгода



Они даже пошли на уловку: за несколько дней до венчания в СМИ просочилась информация, что дата - 30 июня 2022 года - и место для торжества наконец выбраны. Отмечать свадьбу, как писали газеты, собирались в Чекерс-хаус - загородной резиденции британских премьер-министров.



Но все вышло иначе. Церемония прошла в Вестминстерском соборе, который ради этого на несколько часов закрыли для других посетителей. На торжестве присутствовали только 30 человек - большие компании были запрещены из-за пандемии коронавируса. Среди гостей были отец Бориса Стэнли Джонсон и его сестра Джулия, приглашения они получили буквально накануне события.



В 14:00 к собору на лимузине подъехала невеста в белом платье и венке из натуральных белых цветов, таких же, как в бутоньерке жениха. На церемонии присутствовал и маленький Уилфред Лори Николас - сын пары, родившийся в апреле прошлого года. Он стал пятым официальным ребенком Бориса. В окружении политика говорят, что у него есть еще несколько внебрачных детей.



Медовый месяц молодожены отложили на год. Кроме того, в 2022-м они планируют с размахом отпраздновать свадьбу с родными и друзьями, но в этом году они ограничились небольшим торжеством в саду на Даунинг-стрит. Весь персонал обязали подписать соглашение о неразглашении, но в СМИ все-таки утекли некоторые подробности. Например, выяснилось, что развлекала гостей группа Fiddlin" About.



Все внимание гостей было приковано к платью невесты. Саймондс выбрала наряд греческого дома моды Christos Costarellos в стиле 1970-х годов стоимостью почти 3 тысячи фунтов стерлингов (306 тысяч рублей). Правда, обошлось оно ей всего в 45 фунтов стерлингов (4,6 тысячи рублей) - свой наряд невеста Джонсона взяла напрокат. Жених надел праздничный темно-синий костюм и голубой галстук.



Этот брак стал третьим для Бориса Джонсона. Первой его женой была популярная светская дама, журналистка и скульптор Аллегра Мостин-Оуэн. Со второй женой, адвокатом Мариной Уилер, они прожили в браке 25 лет, у них родились две дочери и два сына.



"Убирайся из моего дома!"



У нынешней супруги Джонсона Кэрри Саймондс благородные корни. Ее прадед Герберт Асквит был премьер-министром, она внебрачная дочь основателя газеты The Independent Мэтью Саймондса и его сотрудницы Джозефин Макафи.



Кэрри получила хорошее образование - училась в школе Godolphin and Latymer в Западном Лондоне за 20 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) в год. Выпускницами этого учебного заведения были также певица Софи Эллис-Бекстор и голливудская звезда Кейт Бекинсейл. Высшее образование Кэрри получила в Уорикском университете, где изучала историю искусств.



В окружении Саймондс рассказывали, что она мечтала быть актрисой, ходила на кастинги и даже дошла до финального - в фильме "Искупление", где в итоге снялась Кира Найтли



Но потом резко передумала и решила заняться политикой. Для этого Кэрри устроилась в пресс-службу Консервативной партии: вначале помогала в предвыборных кампаниях, а потом стала руководителем пресс-офиса.



Там ее обвиняли в превышении должностных полномочий: считали, что Саймондс тратит слишком много партийных денег и часто пользуется служебным автомобилем в нерабочее время.



С Борисом Джонсоном они были знакомы давно: Кэрри помогала ему переизбраться на пост мэра Лондона. Роман между ними вспыхнул четыре года назад. На праздновании 30-летия Кэрри однопартийцы заподозрили, что женатый политик всерьез увлекся молодой амбициозной подчиненной.



Свой роман с Борисом Саймондс тщательно скрывала, используя для этого разные средства конспирации. Она меняла телефоны и квартиры, перекрашивала волосы. Все это ей помогло: об их отношениях узнали только после того, как Джонсон подал на развод. Несмотря на это многие обвинили Кэрри в том, что она разрушила семью.



Ходили и другие слухи: Марина Уилер просто устала от любовных связей мужа с другими женщинами и подала на развод. За годы брака она дважды уходила от Джонсона: в 2004 году - из-за его романа с писательницей Петронеллой Уайатт, и в 2010-м, когда стало известно о его связи с консультантом по искусству Хелен Макинтайр, которая впоследствии родила от него ребенка.



Впрочем, с Кэрри у Бориса были довольно взрывные отношения. В июне 2019 года один из жильцов дома в Кемберуэлле на юге Лондона вызвал полицию: по его словам, он беспокоился за женщину, находившуюся в квартире. Происходящее у соседей мужчина описывал так: "Раздался звук, похожий на бьющиеся тарелки, затем крики, и я уверен, что это кричала Кэрри. Она требовала: "Убирайся из моего дома!", а он отвечал: "Нет". После крика наступила тишина".



Еще одна соседка рассказала полицейским, что вопли продолжались около десяти минут. "Я смотрела телевизор, и мне пришлось увеличить громкость. Я никогда не слышала ничего подобного", - вспоминала она. Британские СМИ не раз обсуждали сложный характер Кэрри. Бывшие коллеги обычно говорили: "Если вы ей не нравитесь, то вам не поздоровится".



"Голосуйте за консерваторов - и у вашей жены вырастет грудь"



Бориса Джонсона этим не удивишь - у него тоже скандальная репутация. Бывший глава МИД Франции Жан-Марк Эйро даже назвал его "лжецом, припертым к стенке". Шутник на грани фола, Борис постоянно сыпал язвительными замечаниями, обзывая премьеров и президентов.



Например, Джонсон выиграл конкурс журнала The Spectator на лучший оскорбительный лимерик (пятистишие абсурдистского содержания - прим. "Ленты.ру") о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане. После этого едва не разгорелся дипломатический скандал. Ситуацию спасли только турецкие корни Бориса - его прадедом был известный журналист Али Кемаль, родившийся в Стамбуле. Джонсон не скрывает и то, что у него "пять процентов русской крови".



О Дональде Трампе политик говорил, что тот "выжил из ума" и вообще "потрясающе невежественный тип". Хиллари Клинтон он как-то назвал "крашеной блондинкой с пухлыми губами и стальным взглядом - прямо как у медсестры-садистки в госпитале для душевнобольных", а после добавил: "Если Билл Клинтон умудряется справляться со своей женой, он справится с любым глобальным кризисом".



Досталось от него и папуасам. В 2006 году он прокомментировал кризис в Лейбористской партии так: "За последнее десятилетие мы в Консервативной партии привыкли к оргиям в стиле Папуа - Новой Гвинеи с каннибализмом и убийствами вождей, а теперь с радостным изумлением наблюдаем за тем, как безумие охватывает и лейбористов". Впоследствии политику пришлось извиняться за свои слова.



Известны и другие смелые и нетолерантные высказывания Джонсона. Однажды он заявил, что мусульманки в парандже выглядят как "почтовые ящики" и "грабители банков". А во время предвыборной гонки 2004 года он зазывал избирателей ярким слоганом: "Голосуйте за консерваторов - и у вашей жены вырастет грудь, а у вас - шанс на покупку BMW M3".



"Хитрая лиса, замаскированная под плюшевого медведя"



Джонсон родился в семье аристократов, его прабабка, фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель, была из рода короля Великобритании Георга II. Борис получил два престижных образования - в Баллиол-колледже Оксфордского университета и в Итоне. Однокурсники прозвали его Йети - во многом из-за прически, а также потому, что прозвища такого рода британские студенты из аристократических семей дают лишь тому, кого считают своим.



Там будущий политик присоединился к неформальному мужскому клубу, члены которого вели разгульный образ жизни, дебоширили в дорогих ресторанах, крушили мебель, выламывали окна и расплачивались наличными за нанесенный ущерб. С тех пор Джонсона всю жизнь преследует любовь к алковечеринкам



Получив высшее образование, Джонсон начал журналистскую карьеру - устроился в газету The Times, откуда его уволили с позором. Выяснилось, что стажер приписал одному из героев статьи несуществующее высказывание. После этого в журналистской среде его прозвали "хитрой лисой, замаскированной под плюшевого медведя". Разочаровавшись в журналистике, Борис ушел в большую политику.



"Ремонт вышел из-под контроля"



Во время своей политической карьеры Джонсон сталкивался с разными обвинениями, скандалами и разоблачениями. Но новость о том, что Кэрри Саймондс заказала для ремонта резиденции премьера модного дизайнера, который работает на королевскую семью, и потратила на отделку около 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 20,5 миллиона рублей), переполнила чашу терпения британцев.



Саймондс решила заменить всю мебель и выбрала для комнат золотые обои. Муж не раз жаловался на ее расточительность: "Работы вышли из-под контроля, стоимость ремонта исчисляется десятками и десятками тысяч". При этом друзья Саймондс уверены, что обновление соответствует уровню зданий такого типа. "И вообще у Кэрри изысканный вкус. Это восхитительная, стильная и шикарная классика", - говорят они.



Джонсон утверждает, что оплатил ремонт сам, но ему не верят. Каждый год на содержание резиденции из бюджета страны выделяют 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей). Все, что выходит за эти рамки, премьер должен покрывать из своего кармана.



Появились сообщения, что в действительности счет оплатил один из спонсоров Консервативной партии. Помимо этого, он дал денег на услуги няни Уилфреда, сына Джонсона и Саймондс. "Я не против платить за листовки в предвыборной кампании, но меня возмущает просьба буквально вытирать задницу младенца премьер-министра", - отреагировал возмущенный мультимиллионер, близкий к королевской семье.



Впрочем, в британской избирательной комиссии, которая следит в том числе за партийными финансами, уже начали расследование происходящего.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623965040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроекты, направленные на развитие сотрудничества между странами ЕАЭС в области электроэнергетики

- Вопросы обеспечения безопасности и охраны прав детей рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности

- Кадровые перестановки

- По предложению парламентской фракции "Ак жол" Правительство рассмотрит вопрос о законодательном закреплении статуса "Детей войны" и их социального обеспечения

- Авторынок: штормам и дороговизне вопреки

- "Ак жол": При сдаче ЕНТ дети не должны страдать за пробелы дистанционного обучения

- В Казахстане заработала единая информационная система eQonaq

- "Ак жол" выступил в защиту предприятий строительной отрасли и просит Генпрокуратуру рассмотреть законность коэффициента зимнего удорожания по договорам о госзакупках

- О новом кодексе (АППК) и создании нового суда