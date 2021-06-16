ТуркмНаследник (Аркадаг II-й) не производит на окружающих должного впечатления

00:27 18.06.2021

Ахал-Теке



Бердымухамедову приходится всячески поддерживать репутацию сына, Туркменистан отменяет велогонки из-за опасений, связанных с COVID-19 – это и многое другое в нашем еженедельном бюллетене.



В истории современного Туркменистана лошади занимают значительное место и представляют собой широкое поле для исследования политической деятельности руководства страны.



Любовь президента Гурбангулы Бердымухамедова к ахалтекинским лошадям безгранична. Он частенько ездит верхом, отчасти для того чтобы продемонстрировать свои навыки верховой езды, а также доказать, что он, образно выражаясь, "крепко держится в седле" и в состоянии управлять государством.



С учетом сказанного примечательно, что он постепенно уступает звание первого наездника своему сыну Сердару. В середине апреля Сердар принял на себя руководство расположенной в Ашхабаде Международной ассоциацией ахалтекинского коневодства. Бердымухамедов-старший возглавлял эту организацию с момента ее создания в 2010 году.



6 июня состоялось очередное представление с участием лошадей и Бердымухамедовых: отец и сын вместе отправились в Ахалтекинский конно-спортивный комплекс, "чтобы вновь встретиться с любимцами-скакунами [президента]", передало государственное информационное агентство. Там Сердар преподнес отцу в подарок лошадь по кличке Ханкервен. Однако Бердымухамедов переподарил его сыну.



Фотографии, на которых Сердар восседает на лошади, а Бердымухамедов держит ее поводья, уж больно сильно что-то напоминает. На ум приходит разыгранный в Казахстане сценарий, при котором президент в какой-то момент уходит со сцены, но продолжает управлять страной из-за кулис.



Несложно понять, почему был выбран именно такой способ передачи дел. Сердар не производит особого впечатления.



Поговаривают, будто у него скверный характер, да и руководитель из него никудышный. В 2019 году, когда он занимал пост главы Ахалской области, базирующееся в Вене издание "Хроники Туркменистана" отметило, что он ведет себя как будущий правитель-деспот. "Его любимым выражением в разговоре с подчиненными было "Я тебе шею сверну"", - рассказал сайту один из источников.



И вообще он не особо наделен обаянием. На этой неделе Сердар в очередной раз отправился с рабочим визитом в Россию. В апреле он дважды ездил туда по служебным делам.



На этот раз он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где он в свойственной ему манере скучно и монотонно рассказывал о развитии городов в Туркменистане. Спустя четыре минуты после начала выступления модератор даже прервал Сердара, предупредив, что пора заканчивать.



И если продолжить связанную с лошадьми метафору, то снятые в конно-спортивном комплексе кадры говорят сами за себя. Во время верховой прогулки после сцены с подарком отец вел себя уверенно и мастерски управлял своей лошадью, тогда как Сердар выглядел довольно неуклюже и не в своей тарелке.



Когда или если Бердымухамедов выйдет на пенсию, на "заслуженном отдыхе" он сможет наслаждаться комфортом и роскошью. По сообщению "Хроники", президент получил в свое распоряжение совершенно новый, личный Boeing стоимостью более 90 млн долларов. Салон оборудован характерным образом для самолетов, предназначенных для обслуживания высокопоставленных лиц: белая кожаная мебель, позолоченная сантехника, дорогие ковры и т.д. И хотя, с одной стороны, он не единственный президент, у которого есть личный самолет, "Хроника" задается вопросом, для чего главе государства, испытывающего регулярный дефицит продовольствия, три таких самолета.



С экономического фронта поступают новости разного характера.



Отрадно, например, что Туркменистан нашел нового покупателя на избыток электроэнергии в лице Ирана. Базирующееся в Тегеране СМИ сообщило, что государственная энергетическая компания Ирана согласилась приобрести у Туркменистана 140 мегаватт электроэнергии (цена не оглашается). При этом примечательна причина резкого роста спроса: иранские чиновники, занимающиеся вопросами энергетики, заявили, что все дело в деятельности нелицензированных майнеров криптовалют.



Российский нефтегазовый гигант "Лукойл" предложил свои услуги в качестве оператора месторождения "Достлук" в Каспийском море, сообщило 3 июня агентство ТАСС. Соглашение о разделе продукции, по всей видимости, уже подготавливается. Это интересный поворот событий, поскольку новость о том, что месторождение будет совместно разрабатываться Туркменистаном и Азербайджаном (расположенными по соседству странами, которые связывают не всегда дружественные отношения), вселила надежду на то, что проект, наконец, заложит основу для возможного строительства Транскаспийского трубопровода (ТКТ).



Этот трубопровод призван стать для Европы альтернативой поставкам газа из России. Несмотря на то, что "Лукойл" не является государственной компанией, он, как и любое крупное предприятие в РФ, работает в интересах властей. Ее участие в проекте "Достлук", запасы которого по разным оценкам могут достигать от 65 до 130 миллионов тонн нефти, не обязательно создаст для ТКТ проблемы, но усложняет ситуацию.



Не очень приятные новости поступают и о другом пробуксовывающем инфраструктурном проекте транспортировки энергоносителей. Пакистан заявляет, что не желает согласовывать механизм расчетов за газ, поставляемый по трубопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, до завершения проекта. А англоязычная пакистанская газета The News процитировала специального советника премьер-министра Табиша Гаухара, который сказал, что Исламабад не будет платить за газ, пока не будет обеспечен безопасный его транзит через территорию Афганистана.



"Пакистан не намерен нести риски в случае, если на территории Афганистана произойдет диверсия и в результате прекратятся поставки газа", - сказал Гаухар.



Но на этом неприятности для Туркменистана не закончились. 7 июня Казахстан объявил о введении временного запрета на ввоз томатов и болгарского перца из Туркменистана. В качестве причины Казахстан назвал наличие в овощах вируса коричневой морщинистости плодов томата.



Сложившаяся ситуация не может не огорчать туркменские власти, учитывая, что они испытывают особую гордость в отношении этой динамично развивающейся отрасли (и к которой, к слову сказать, Сердар Бердымухамедов проявляет непосредственный интерес), но вряд ли это стало для них сюрпризом. "Россельхознадзор" бьет тревогу в связи с этой проблемой с февраля.



Проблемы для Туркменистана создает и еще один вирус. Хотя власти продолжают лгать об отсутствии случаев заболевания COVID-19, реальное положение дел зачастую очевидно.



Международный союз велосипедистов объявил 3 июня, что чемпионат мира по велоспорту на треке, который должен был пройти в Ашхабаде с 13 по 17 октября, был отменен по просьбе Туркменистана из-за опасений, связанных с COVID-19.



В качестве утешения Бердымухамедов провел в столице веломарафон в тот же день, когда отмечался Всемирный день велосипеда. Государственное телевидение показало президента, одиноко разъезжающего на велосипеде по пустынным улицам, вдоль которых стоят сотни представителей общественности, аплодирующих и исполняющих песни и танцы.



Интернет-издание Cycling Tips опубликовало новость, посвященную этому событию, под циничным заголовком "Опечаленный диктатор разъезжает по Ашхабаду во Всемирный день велосипеда".



"Что-то изменилось в поведении диктатора на этот раз, - пишет издание. - Он выглядит несколько раздраженным, будто у него отобрали чемпионат мира по причинам, с которыми он не совсем согласен, или из-за вируса, который он отказывается признавать".