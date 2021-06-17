 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзию захлестнула третья волна коронавируса. Туркмению COVID-19 обошел стороной, - В.Панфилова
07:35 18.06.2021

17.06.2021

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.06.21

Российская вакцина должна помочь Киргизии в борьбе с коронавирусом.
В Киргизии коронавирус бьет рекорды. Впервые с "черного июля" за минувшие сутки выявлено почти 800 новых случаев заражения COVID-19. В Бишкеке вводится мини-локдаун. Глава кабинета министров Улукбек Марипов поручил государственным органам не допустить повторения прошлогоднего кризиса.

В Минздраве сообщили, что в Киргизии началась третья волна COVID-19, а мэрия Бишкека ввела с 17 июня ограничения в работе развлекательных заведений и точек общепита, которые будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки зарегистрировано 787 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии. В последний раз такой высокий показатель фиксировался в июле прошлого года, который в стране прозвали "черным", – тогда было выявлено 877 новых случаев заражения коронавирусом.

Соответствующим структурам поручено на регулярной основе проводить рейды по соблюдению временных санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 17 июня сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в Киргизии заразились 112 777 человек. Умерли – 1912 жителей республики.

По словам Улукбека Марипова, для Киргизии важно наращивать темпы вакцинации населения. 17 июня в Бишкек привезли российский "Спутник V". В аэропорту Манас груз встретили представители Минздрава Киргизии. Еще 150 тыс. доз вакцины Sinopharm ожидается из Китая. Но этого республике явно недостаточно. Из-за ограниченного количества вакцины она доступна только лицам с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и медикам, сообщил ресурс Sputnuik.kg.

Однако своей вакцины у республики нет, хотя вариант производства российской вакцины на ее территории неоднократно рассматривался на уровне премьер-министров и даже президентов двух стран. В частности, в Сочи Садыр Жапаров и Владимир Путин обсуждали меры по борьбе с пандемией.

На проект по производству вакцины нужны деньги, которых у Бишкека нет. Для его реализации, как ранее говорил "НГ" экс-советник премьер-министра Киргизии Кубат Рахимов, можно было создать фонд вакцинации с тем, чтобы Киргизия под пул российских вакцин взяла кредит у России. По мнению Рахимова, производство российской вакцины могло стать приоритетной задачей страны, потому что на первом этапе коронавирус был триггером мирового экономического кризиса и ситуации в отдельно взятых странах мира, но потом он стал уже просто фактором. "Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы вакцинировать большую часть населения, чтобы мы могли полностью открыться транспортным коммуникациям, свободе перемещения граждан, грузов, чтобы мы могли оперативно и эффективно восстановить туристическую отрасль и т.д.", – считает Рахимов. Однако пока это только планы.

Российская вакцина "Спутник V" успешно производится в соседнем Казахстане. Кроме того, в стране появилась вакцина собственного производства QazVac и вакцины, произведенные китайскими компаниями Sinopharm и Sinovac. Таким образом, в республике удалось снизить заболеваемость COVID-19 вдвое. Об этом сообщил на состоявшейся накануне встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым глава Минздрава республики Алексей Цой. По его информации, в целом ситуация в стране стабильная, количество летальных случаев в целом по республике за две недели снизилось в 1,6 раза. Первым компонентом вакцины привито 2 млн 587 тыс. человек, вторым компонентом – 1 млн 480 тыс. Ежесуточный темп вакцинации в пределах 80–100 тыс. человек. Дефицита вакцин в регионах нет, поставки идут в соответствии с графиком, сообщил Цой.

В Узбекистане, согласно официальной статистике, заболел за последние сутки 371 человек. Для страны с населением более 32 млн человек это пока немного. Но даже это количество власти считают катастрофическим. Поскольку в стране продолжают соблюдаться меры безопасности. С 1 апреля началась массовая вакцинация. Более 1,3 млн человек сделали прививку. До конца года это число может вырасти до 7 млн.

По сообщению Минздрава Таджикистана, новых случаев COVID-19 в стране пока не зарегистрировано. Между тем, по информации частных лабораторий, ежесуточный прирост – по 100 человек. Но таджикский Минздрав опровергает эти данные. Ведомство утверждает, что новые пациенты с симптомами COVID-19 на самом деле заболели туберкулезом. Эти люди уже переболели коронавирусом и игнорировали рекомендации врачей.

В то же время Душанбе получит грант от Азиатского банка развития в размере 25 млн долл. на закупку вакцин против коронавируса. Об этом заявил президент АБР Масацугу Асакава, сообщили в пресс-службе банка. По его словам, вакцинация населения необходима для экономического восстановления республики. На выделенные средства планируется закупить около 3 млн доз вакцины с контейнерами для утилизации и шприцами.

Источники Радио "Озоди" считают, что власти Таджикистана не хотят повторного закрытия границ и прекращения авиасообщения с другими странами, и поэтому опровергают любые сообщения о новой волне пандемии. И только в Туркменистане все хорошо. "В Туркменистане до сих пор не обнаружены случаи заболевания COVID-19", – заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телерадиокомпании "Мир". "C первых дней возникновения угрозы COVID-19 власти страны сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом", – пояснил Бердымухамедов.

Источник - ng.ru
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