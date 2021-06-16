Аким Павлодарской области ответил на критику Скриптонита

07:42 18.06.2021

Аким Павлодарской области ответил на критику Скриптонита

Говорить о том, что хранилище ядерных отходов появится на территории Павлодарской области, "не совсем корректно и объективно", сказал глава региона



НУР-СУЛТАН, 17 июн - Sputnik



Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков ответил на критику известного рэпера, уроженца Павлодара Скриптонита (Адиля Жалелова), который ранее выразил недовольство планами по строительству завода кальцинированной соды и хранилища ядерных отходов.

"Хватит строить заводы в Павлодаре", - написал Скриптонит на своей странице в соцсети, также поделившись фрагментом слушаний, посвященных строительству хранилища.

В свою очередь аким региона заявил, что Павлодарскую область затронет не само хранилище, а принадлежащие ему земли.

"По хранилищу – это вопрос не на территории нашего региона, там (в Майском районе Павлодарской области) находятся земли хранилища. Это проект долгий. Сейчас говорить о том, что хранилище появится на территории Павлодарской области, не совсем корректно и объективно. Сейчас идут предварительные слушания и консультации", - сказал Скаков.

Он добавил, что первым делом нужно будет изучить влияние, которое реализация проекта может оказать на местную экологию.

Решение по другому проекту - строительству завода кальцинированной соды – было принято региональным консультативным советом в 2019 году, проинформировал аким. Реализация принесет стране инвестиции в размере 73 миллиардов тенге. На сегодня прошли три общественных слушания.

"Последние общественные слушания признаны состоявшимися, они прошли активно, у нас очень сильная экологическая общественность. Я хотел бы их поблагодарить за то, что они перед инвесторами ставят задачу по детальному разъяснению проекта", - продолжил Скаков.

В настоящее время завершается создание технико-экономического обоснования проекта. После этого начнется подготовка проектно-сметной документации.

"Я считаю, что, коль возникают вопросы, заказчик и исполнитель этого технико-экономического обоснования, наверное, еще раз должны донести до экологов, до населения все плюсы и, если есть, минусы этого проекта. Поэтому я такое поручение дам по приезду, чтобы донесли", - сказал глава региона.

"Да, сложный всегда выбор между инвестициями и технологиями. При соблюдении всех процедур и доведения экологической чистоты этот завод может быть реализован. Что требует и закон, и новый Экологический кодекс. Моя позиция такая", - заключил Скаков.