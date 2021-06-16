Туркестанский легион вермахта – историческая правда пошла по дорожке лжи, - А.Уваров

07:54 18.06.2021

Нацпаты раскручивают тему "хороших казахов" на службе у Гитлера



Главные обелители бойцов Туркестанского легиона Берик Абдыгалиулы и Мухтар Кул-Мухаммед задались целью не просто реабилитировать прислужников Гитлера. Они начали их героизацию, создание культа "национальных героев", возведение в пример для молодежи. И поиски "исторической правды" замешиваются на лжи.



Историки, прочитавшие книгу Бахыт Садыковой "История Туркестанского легиона в документах", нашли десятки крупных и мелких несоответствий фактам создания легиона, его участия в боевых действиях, особенно в карательных операциях (скажем, в подавлении Варшавского восстания).



Туркестанский легион во время подавления Варшавского восстания



Туркестанский легион во время подавления Варшавского восстания



Однако это обычное утаивание правды, а реабилитирующие часто просто врут. Одним из примеров лжи является заявление о том, что почти всех легионеров, вернувшихся в СССР по приглашению Советского правительства, расстреляли. Так вот: СССР не проводил массовые репрессии против коллаборационистов.



Странно, что доктору наук Садыковой неизвестна директива НКВД 494/94 от 1943 года, которая предписывала подвергать аресту и суду только тех, кто активно сотрудничал с врагом, занимал высокие посты в своих формированиях или участвовал в военных преступлениях. Историк Александр Дюков пишет: "Решение, принятое Кремлем по коллаборационистам, сегодня может показаться невероятным… На самом деле директива 494/94 носила вполне обоснованный характер и исходила из вынужденного для многих коллаборационистов сотрудничества с немцами". Только зачем эти "детали" нацпатам, "возрождающим историческую правду"?



А правда такова, что за сотрудничество с врагом бойцов Туркестанского легиона и членов Туркестанского национального комитета перед судом предстали всего 49 человек. Алма-атинский процесс 1947 года так и назывался "процесс 49-ти" и проходил на закрытом заседании в здании Туркестанского военного трибунала на ул. Виноградова с 8 апреля до 18 апреля 1947 года. В состав трибунала входили генерал-майор юстиции Хасбулатов, члены суда полковник Катков, майор юстиции Деброденев, секретарь Шехонин.



Генерал-майор Алексей Бызов



Генерал-майор Алексей Бызов



На суде присутствовал генерал-майор Алексей Петрович Бызов, министр госбезопасности Казахской ССР, кстати, бывший репрессированный. Обвинительное заключение подписал полковник Байзулда Сакенов, будущий генерал-майор, зампред республиканского КГБ.



Национальный состав подсудимых выглядел так: казахов – 19 и 1 узбек из города Туркестана, узбеков – 18, таджиков – 2, туркменов – 7, киргизов – 2. Главными обвиняемыми были члены и функционеры Туркестанского национального комитета писатель Хамза Абдуллин, Хаким Тыныбеков, Зунум Жаманкулов, Артур Колдыбаев, Сатыбалды Бекбосынов.



Был осужден и бывший нарком легкой промышленности КазССР Нуркан Сеитов, попавший в плен под Харьковом как комиссар 106-й национальной кавдивизии. Такой казахстанский вариант генерала Власова.



Нуркан Сеитов до войны



Нуркан Сеитов до войны



Сеитов сдался и стал сотрудничать, как и часть солдат его дивизии. Однако было немало таких, кто бежали из легиона и продолжали воевать с немцами. Например, несколько человек воевали в итальянском партизанском отряде известного командира Лино Вескови. Мукан Сакенов стал одним из бойцов личной охраны Иосипа Броз Тито.



Казахские бойцы отряда Лино Вескови. Фото с выставки "Сопротивление без границ", предоставленное Марко Феррентино



Казахские бойцы отряда Лино Вескови. Фото с выставки "Сопротивление без границ", предоставленное Марко Феррентино



На Алма-Атинском "процессе 49-ти" 11 человек были приговорены к расстрелу, но позже расстрел заменили на 25 лет лагерей, а расстреляли лишь одного. Как пишет А. Какен в книге "Түркістан легионы", 38 человек, приговорили к различным срокам заключения от 7 до 25 лет, причем почти все после реабилитации вернулись к нормальной жизни и даже достигали карьерных успехов.



Например, герой статьи "Я был в Туркестанском легионе" Ахметбек Нурумов пишет: "В 55-м меня амнистировали, судимость сняли. Я вернулся домой, окончил матфак в Уральске. Кроме математики, преподавал в школе немецкий язык. Курсы немецкого я прошел в легионе, потом учился в Москве. Как с моим прошлым дер­жали в школе? Я был хорошим специалистом. Ко мне обращались студенты МГУ и партийные боссы, чтобы я написал им контрольные по высшей математике. В школе я проработал 33 года".



Раскручивая тему "хороших казахов" в Туркестанском легионе Гитлера, нацпаты, как правило, вспоминают историю Айткеша Толганбаева – талантливого скрипача, попавшего на фронте в плен, зачисленного в Туркестанский легион и выступавшего перед легионерами и солдатами вермахта. Теперь в майских праздничных подкастах он фигурирует как победитель вместе с настоящими героями войны.



Конечно, скрипач не расстреливал сражавшихся в Варшаве польских евреев и не воевал как десятки легионеров в бандеровской УПА (запрещена в РФ)*, продолжая убивать. Однако он и не присоединился к сотням "туркестанцев", переходивших от немцев к партизанам Франции, Италии, Югославии, возвращавшихся через линию фронта к своим, помогавших Смершу и контрразведке.



Айткеш Толганбаев



Айткеш Толганбаев



Он предпочел играть на скрипке. Сначала для немцев, потом в советском посольстве в Италии как "перемещенное лицо". Как рассказывают биографы Толганбаева, "немцам он показал талантливую душу и сердце настоящего казаха". Алия Молдагулова показывала немцам острый глаз и мужество казашки-снайпера, Хиуаз Доспанова на своем ПО-2 демонстрировала немцам точность бомбометания "ночной ведьмы", казахи-панфиловцы показывали немецким танкистам, как могут воевать настоящие мужики, а Айткеш – играл на скрипке…



В 1946 году Толганбаев решил вернуться. Перемещенных (угнанных в Германию, ушедших с немцами, пленных) насчитывалось около 6,8 млн. человек. Возвращением их занималось Управление уполномоченного Совнаркома (Совета Министров) СССР по делам репатриации, которое возглавлял генерал-полковник Ф.И. Голиков, бывший руководитель военной разведки.



Чтобы там ни писали появившиеся во множестве "хранители исторической памяти", пленных в СССР не отождествляли с предателями, и в тогдашнем УК РСФСР (ст.193) плен фигурировал в контексте "Сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой". К пленным отношение было особое. Многие "туркестанцы" после фильтрации просто вернулись домой без какого-либо наказания.



Вернувшись в Алма-Ату, Толганбаев вошел в богемные круги, начал играть, но был арестован по доносу. Часть его личных воспоминаний (А. Толганбаев. Исповедь судьбы жестокой / Лит. запись И.М. Саввина, С.А. Толганбаевой. Алматы: Казахстан, 1993) вряд ли можно считать объективными. Автор мемуаров выдумывал события, которые не могли иметь место в принципе. Скрипач повествует, как он троллил следователей, рассказывая, как пил с Гитлером коньяк и волочился за Евой Браун, а те принимали это за "чистосердечное признание". Он вспоминает, как нагло схватил со стола следователя и сожрал яблоко или как на допросе "героически" посылал следователя подальше.



Толганбаеву дали 20 лет с поражением в политических правах сроком на пять лет. Он отправился в ГУЛАГ, где не валил лес и не строил дороги, а играл на скрипке, был руководителем лагерной художественной самодеятельности, выезжая, как он сам вспоминал, на гастроли по лагерям ДальЛага.



Отсидел бывший скрипач вермахта 8 лет и был досрочно освобожден по амнистии. Затем вернулся в Алма-Ату, окончил консерваторию, стал ее доцентом, преподавал в музыкальной школе, давал концерты. До 1983 года он имел удостоверение участника войны и пользовался льготами. Потом, согласно мемуарам, лютое КГБ изъяло удостоверение, требуя от старика стать осведомителем (видно, ценный кадр?), а он отказывался и требовал полной реабилитации, которую ему предоставил уже президент Назарбаев. В Казахстане есть его именной фонд "Орлеу", а Толганбаева называют "первой скрипкой Казахстана".



Теперь, значит, его можно называть и первой скрипкой Туркестанского легиона вермахта?



Андрей Уваров