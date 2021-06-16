 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 18.06.2021
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11:55  Русские наемники выбивают французов из африканского Сахеля, - Le Figaro
11:45  "Бермудский треугольник" - офшорные интересы Газпрома, - А.Степанова
11:08  Саудиты не пустили Узбекистан на ЧМ по футболу в Катар. Опять 0:3
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08:36  Байден учредил в США новый Госпраздник - 19 июня (Juneteenth) - "день отмены рабства чернокожих"
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00:00  Кто рухнет первым? в российско-американских отношениях все решит только исчезновение одной из сторон, - А.Дугин
Четверг, 17.06.2021
21:25  В Туркменских регионах (Теджене) острый дефицит хлеба
21:21  Умеренный прогресс в рамках возможностей: женевский саммит и Китай, - А.Лукин
20:49  Директора Алматинского морга Алибекова посадили на 8 лет
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20:11  Нелизоблюдские итоги саммита Байден-Путин, - М.Синельников-Оришак
20:09  Два афганских удара по Эрдогану, - Ст.Тарасов
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Депутаты РосДумки за 4 дня выжрали банкетами в Ташкенте 27 млн бюджетных сомов
08:30 18.06.2021

Хокимият Ташкента потратил на стол для гостей из России 27 млн
В Ташкенте в течение четырех дней гостила делегация из России. Об этом сообщает корреспондент UPL.

По имеющимся данным, делегация во главе с председателем комитета по безопасности российской думы посетила столицу Узбекистана. На стол для делегации хокимият потратил 27 млн сумов.

В социальных сетях распространился список с ценами на затраты. Стоит отметить, что пользователей удивили цены, которые заметно выше, чем их рыночная стоимость. Кроме того, узбекистанцы негативно отреагировали на то, что хокимият тратит такие большие суммы на посиделки, когда в столице много нерешенных проблем, которые связаны с нехваткой финансирования.

полное "меню" смотрим тут -
upl.uz/economy/20896-news.html

Источник - upl.uz
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