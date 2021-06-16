Депутаты РосДумки за 4 дня выжрали банкетами в Ташкенте 27 млн бюджетных сомов

08:30 18.06.2021

Хокимият Ташкента потратил на стол для гостей из России 27 млн

В Ташкенте в течение четырех дней гостила делегация из России. Об этом сообщает корреспондент UPL.



По имеющимся данным, делегация во главе с председателем комитета по безопасности российской думы посетила столицу Узбекистана. На стол для делегации хокимият потратил 27 млн сумов.



В социальных сетях распространился список с ценами на затраты. Стоит отметить, что пользователей удивили цены, которые заметно выше, чем их рыночная стоимость. Кроме того, узбекистанцы негативно отреагировали на то, что хокимият тратит такие большие суммы на посиделки, когда в столице много нерешенных проблем, которые связаны с нехваткой финансирования.



полное "меню" смотрим тут -

upl.uz/economy/20896-news.html