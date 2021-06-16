Медведь (русский?) пролез на авиабазу Окадама и разломал японские самолетики

09:28 18.06.2021

Медведь пробрался на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, травмы получил один человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



Уточняется, что в результате нападения пострадал военнослужащий. Кроме того, этот же медведь проник на территорию местного аэропорта, которая граничит с военным объектом.

Отмечается, что он находился рядом со взлетно-посадочной полосой, а затем перелез через ограждение. Для проверки возможного ущерба администрация воздушной гавани приостановила все вылеты.



База Окадама расположена в городе Саппоро на севере Японии. Ранее в этом же городе в результате нападения медведя травмы получили 80-летний мужчина и 70-летняя женщина.



В период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года японские власти зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны. Эксперты считают, что дикие животные стали приближаться к жилым домам из-за неурожая желудей и диких каштанов.