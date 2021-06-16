По "делу Кумтора" задержан экс-первый вице-премьер Киргизии Сарпашев

09:35 18.06.2021

По делу Кумтора задержали Тайырбека Сарпашева© Пресс-служба президента КР

Бывшего чиновника подозревают в лоббировании интересов канадской компании и действиях, не отвечающих интересам КР.



БИШКЕК, 18 июн - Sputnik. По делу о коррупции на разных этапах реализации проекта "Кумтор" задержан бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, сообщила пресс-служба ГКНБ.



Ведомство заявило об установлении преступных действий Сарпашева в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании Centerra, направленных на лоббирование ее интересов в ущерб безопасности ледников, расположенных на руднике Кумтор.



"Следствие установило, что Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве, препятствовал разработке и принятию проекта закона "О ледниках", обеспечивающего сохранность ледников", - заявили в ГКНБ.



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Также отмечается, что подозреваемый внес на рассмотрение парламента дополнения в Водный кодекс КР, позволяющие ЗАО "Кумтор голд компани" вести разработку на ледниках, что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдова.

Сарпашева задержали 17 июня по подозрению в коррупции с "учетом установленных следствием преступных действий, не отвечавших интересам страны". В ближайшее время ему изберут меру пресечения.