 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.06.2021
12:30  Кошмар США – военная коалиция России и Китая, - Акира Сайто
12:18  Байден пытается рассорить России и Китая, унижая Россию, - "Хуаньцю шибао"
12:05  УзбМаниловщина. Мирзиеев обещает проложить в Нью-Васю... "Новом Андижане" метро
11:55  Русские наемники выбивают французов из африканского Сахеля, - Le Figaro
11:45  "Бермудский треугольник" - офшорные интересы Газпрома, - А.Степанова
11:08  Саудиты не пустили Узбекистан на ЧМ по футболу в Катар. Опять 0:3
09:35  По "делу Кумтора" задержан экс-первый вице-премьер Киргизии Сарпашев

09:28  Медведь (русский?) пролез на авиабазу Окадама и разломал японские самолетики
08:36  Байден учредил в США новый Госпраздник - 19 июня (Juneteenth) - "день отмены рабства чернокожих"
08:30  Депутаты РосДумки за 4 дня выжрали банкетами в Ташкенте 27 млн бюджетных сомов
07:54  Туркестанский легион вермахта – историческая правда пошла по дорожке лжи, - А.Уваров
07:48  Выборы без выбора. Каким будет Иран при новом президенте, и сменит ли он верховного лидера? - К.Гогитидзе
07:42  Аким Павлодарской области ответил на критику Скриптонита
07:35  ЦентрАзию захлестнула третья волна коронавируса. Туркмению COVID-19 обошел стороной, - В.Панфилова
00:37  Китай по обе стороны границы. Хрупкий баланс в отношениях между Тайванем и материковым Китаем находится под угрозой
00:27  ТуркмНаследник (Аркадаг II-й) не производит на окружающих должного впечатления
00:24  Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
00:01  Энергичный диверсант. Почему акимат Алматы не увольняет чиновника с "прошлым"?
00:00  Кто рухнет первым? в российско-американских отношениях все решит только исчезновение одной из сторон, - А.Дугин
Четверг, 17.06.2021
21:25  В Туркменских регионах (Теджене) острый дефицит хлеба
21:21  Умеренный прогресс в рамках возможностей: женевский саммит и Китай, - А.Лукин
20:49  Директора Алматинского морга Алибекова посадили на 8 лет
20:42  В Кыргызстане митингуют засыхающие фермеры. Всю воду власти слили в Узбекистан и Казахстан
20:26  Из оазиса - в полупустыню: Что происходит с Зарафшанским природным парком
20:23  Дыра в стене: почему китайцам не удается превратить пустыню в лес
20:19  Перу: нет "вашингтонскому обкому"? - Св.Князев
20:18  "Путин кайфует: Байден поднимает цену нефти до $ 100 за баррель"
20:11  Нелизоблюдские итоги саммита Байден-Путин, - М.Синельников-Оришак
20:09  Два афганских удара по Эрдогану, - Ст.Тарасов
20:06  Почему Байден боялся выйти к СМИ вместе с Путиным, - The Hill
14:52  Миллионы подделок: что мешает победе ЕАЭС над контрафактом?
14:09  Кырдепы требуют отставки премьера Марипова. Он - не против
13:15  В Казахстане из-за засухи гибнет скот
13:12  В Ботсване нашли третий по величине алмаз в мире
13:10  У Гугуши Каримовой отжали ташкентскую гостиницу "Ичан калъа"
12:30  Национальная стратегия борьбы с внутренним терроризмом (США)
11:18  Ш.Мирзиеев лично закопал первый камень города "Новый Андижан"
10:43  За что запинали кыргызстанского детдомовца Игоря Я?
10:14  Кыргызстанский поэт Карим стал "лауреатом премии латиноамериканских писателей" - купил в переходе, сам смастерил на принтере?
10:02  Китай отправил первых космонавтов обживать новую орбитальную станцию
09:47  Как немцы устроили геноцид неграм-гереро (история), - С.Князев
09:25  Липа! Более 60% территорий казахстанских СЭЗ пустует
08:43  Задержан экс-замглавы аппарата президента Киргизии Алмамбет Салиев
08:37  Без права на ошибку: куда пойдет Израиль с коалиционным правительством, - К.Сенин
08:35  В Казахстане заработала единая информационная система eQonaq. Куда еще размотать бюджет?
08:24  Предел накала. Армения скатывается к гражданской войне, - Ю.Симонян
08:07  Враг моего врага: Airbus и Boeing объединились против Китая
00:47  Отжали. У кырбуржуя Баляна "добровольно" конфисковали 60 млн сомов
00:10  "Наша цель - объединение нации". Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде? - Н.Мендкович
00:00  Труба зовет: как Украина борется с "Северным потоком – 2", - Игорь Кармазин
Среда, 16.06.2021
21:58  Тегеран и Эр-Рияд меняют место встречи. Переговоры соперников могут "переехать" из Ирака в Оман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Бермудский треугольник" - офшорные интересы Газпрома, - А.Степанова
11:45 18.06.2021

"Бермудский треугольник" - офшорные интересы Газпрома

"Газпром" рассматривает возможность смены "прописки" для ряда своих дочерних компаний. Активы нефтегазового гиганта на сегодня зарегистрированы в том числе и на Бермудских островах.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА, 18 июня 2021, 08:39 - REGNUM В свете денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами "Газпром" рассматривает возможность смены "прописки" для ряда своих дочерних активов. Такое заявление было сделано в преддверии годового собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2021 года. ИА REGNUM выяснило какие зарубежные активы есть у группы "Газпром" с пропиской в Нидерландах.

Напомним, МИД России 7 июня 2021 года уведомил Нидерланды о выходе из налогового соглашения, сообщив о денонсации Россией соглашения от 16 декабря 1996 года. Это произошло после того, как стороны не смогли согласовать переход на новую систему взимания налогов в части увеличения налога до 15% в отношении дивидендов и процентов лицам, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Ранее схожие условия работы были согласованы с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Нидерланды хотели оставить прежний порядок, который фактически позволял выводить доходы из РФ, и настаивали на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженной ставке. Россия была против. Компромисс найти не удалось, потому соглашение прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации соглашения приведены некоторые любопытные цифры. Так, за 2019 год объем выплат из РФ в Нидерланды составил 182,8 млрд рублей в виде дивидендов при удержанном налоге 9,4 млрд рублей, и 157,06 млрд рублей в виде процентов при налоге 12,5 млн рублей. В 2018 году дивиденды составили 296,1 млрд рублей при налоге 8,1 млрд рублей, а проценты - 116,8 млрд рублей при налоге 57,4 млн рублей. Таким образом, через юрисдикцию Нидерландов осуществлялись существенные выплаты доходов российского происхождения.

"Газпром" остается крупным поставщиком газа в Европу (доля на европейском рынке на уровне 1/3). Общий объем поставок в 2020 году по контрактам ООО "Газпром экспорт" составил 174,89 млрд куб. м, из которых 11,8 млрд куб. м пришлось на Нидерланды, 45,8 млрд куб. м - на Германию, 20,8 куб. м - на Италию, 16,4 куб. м - на Турцию.

После решения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами некоторые компании заявили о планах "сменить прописку" своим "дочерним" активам, базирующимся за пределами РФ.

И Газпром?

Зампредседателя правления компании "Газпром" Фамил Садыгов на брифинге заявил, что компания изучает возможности перевода компаний из Нидерландов в специальные административные районы - в Калининградской области или на острове Русский (Приморский край).

Садыгов уточнил, что пока идет изучение вариантов и к концу года будет принято решение по этому вопросу, так как компания не планирует платить двойные налоги.

Напомним, на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае еще в 2018 году были созданы "российские офшоры". На их территории для зарегистрированных компаний действуют особые условия налогообложения.

Для справки: в состав группы "Газпром" входят 582 компании, из которых 539 российские, 43 зарубежные. По итогам 2020 года объем платежей по группе в бюджеты всех уровней составил 2,4 трлн рублей (по данным МСФО). Председателем правления ПАО с 2001 года является бывший замминистра энергетики РФ Алексей Миллер (имеет пакет 0,00095828% акций).

Оценить бизнес-портфель группы за пределами РФ позволит список аффилированных лиц. По данным на конец марта 2021 года, в Нидерландах к группе лиц ПАО "Газпром" относятся как минимум 12 компаний. В их числе - South Stream Transport B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Gazprom EP International Services B.V., Gazprom International Projects B.V., Gazprom Libya B.V., Gazprom International Training B.V., Gazprom EP International Investments B.V., Gazprom Latin America B.V., Wintershall Noordzee B.V., Gazprom Holding Coöperatie U.A., Gazprom Finance B.V., Rosingaz Ltd.

Следует отметить, что у "Газпрома" на сегодня довольно обширный зарубежный бизнес-портфель, есть актив даже на Бермудских островах. Именно там прописана фирма Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Данная компания является оператором проекта "Сахалин-2", в состав которого входит первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

Проект представляет собой освоение месторождений нефти и газа в Охотском море, которое идет на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). По проекту у "Газпрома" есть действующее соглашение о сотрудничестве с британо-нидерландским нефтегазовым концерном Shell. В открытых источниках уточняется, что в компании - операторе проекта "Сахалин-2" "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским холдингам Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation сообща - 22,5%.

О финансовых итогах

В преддверии годового собрания акционеров "Газпрома" особый интерес представляют финансовые итоги прошлого, пандемийного года.

По итогам 2020 года ПАО показало чистый убыток по российским стандартам (РСБУ) - 706 925 987 000 рублей против чистой прибыли годом ранее 733 993 550 000 рублей. И несмотря на это, по решению совета директоров от мая 2020 года размер дивидендов за 2020 год был определен на уровне 12,55 рубля на акцию (297,1 млрд рублей).

Из любопытных сделок 2020 года можно отметить письмо-соглашение от февраля 2020 года, сторонами которого стали ПАО "Газпром", компания Nord Stream 2 AG и компания GLAS Trustees Limited. По этому документу "при наступлении события, связанного с неисполнением или нарушением компанией Nord Stream 2 AG обязательств (а) по соглашению о дефицитном отношении гарантии финансирования (Funding Gap Facility Agreement) от 02.06.2017 года", компании GLAS Trustees Limited или обозначенному ею третьему лицу могут быть переданы определенные или все права и обязанности компании Nord Stream 2 AG по гарантии исполнения обязательств (на временной основе (step-in) или посредством замены стороны по договору (novation)).

Напомним, Nord Stream 2 AG реализует проект "Северный поток - 2".

К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2"

Из отчета ПАО "Газпром" за первый квартал 2021 года следует, что просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляла 45 220 182 000 рублей. При этом существенная доля не просроченной кредиторской задолженности компании приходилась на кредитора из Люксембурга - "Газ Капитал" СА (1 297 738 901 000 рублей).

Как следует из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ПАО за 2020 год, общая сумма полученных в 2020 году кредитов, в том числе оформленных в иностранных банках, составила 120,6 млрд рублей. Общая сумма займов, оформленных в 2020 году, составляла 3 565 143 848 000 рублей.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624005900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета в 2020 году
- "Есть факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, не перечисляются по назначению"
- "Правительство над этим вопросом работает..."
- Чиновники наступают на грабли общественного недовольства - Ашимбаев
- "Основной вклад в рост инфляции в 2020 году внесло ускорение цен на продовольствие на 11,3%"
- Вопросы деятельности СЭЗ обсудили в Правительстве
- О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в I квартале 2021 года
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "О промышленной политике"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  