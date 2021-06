"Бермудский треугольник" - офшорные интересы Газпрома, - А.Степанова

11:45 18.06.2021

"Газпром" рассматривает возможность смены "прописки" для ряда своих дочерних компаний. Активы нефтегазового гиганта на сегодня зарегистрированы в том числе и на Бермудских островах.



АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА, 18 июня 2021, 08:39 - REGNUM В свете денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами "Газпром" рассматривает возможность смены "прописки" для ряда своих дочерних активов. Такое заявление было сделано в преддверии годового собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2021 года. ИА REGNUM выяснило какие зарубежные активы есть у группы "Газпром" с пропиской в Нидерландах.



Напомним, МИД России 7 июня 2021 года уведомил Нидерланды о выходе из налогового соглашения, сообщив о денонсации Россией соглашения от 16 декабря 1996 года. Это произошло после того, как стороны не смогли согласовать переход на новую систему взимания налогов в части увеличения налога до 15% в отношении дивидендов и процентов лицам, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Ранее схожие условия работы были согласованы с Кипром, Мальтой и Люксембургом.



Нидерланды хотели оставить прежний порядок, который фактически позволял выводить доходы из РФ, и настаивали на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженной ставке. Россия была против. Компромисс найти не удалось, потому соглашение прекратит свое действие с 1 января 2022 года.



В пояснительной записке к законопроекту о денонсации соглашения приведены некоторые любопытные цифры. Так, за 2019 год объем выплат из РФ в Нидерланды составил 182,8 млрд рублей в виде дивидендов при удержанном налоге 9,4 млрд рублей, и 157,06 млрд рублей в виде процентов при налоге 12,5 млн рублей. В 2018 году дивиденды составили 296,1 млрд рублей при налоге 8,1 млрд рублей, а проценты - 116,8 млрд рублей при налоге 57,4 млн рублей. Таким образом, через юрисдикцию Нидерландов осуществлялись существенные выплаты доходов российского происхождения.



"Газпром" остается крупным поставщиком газа в Европу (доля на европейском рынке на уровне 1/3). Общий объем поставок в 2020 году по контрактам ООО "Газпром экспорт" составил 174,89 млрд куб. м, из которых 11,8 млрд куб. м пришлось на Нидерланды, 45,8 млрд куб. м - на Германию, 20,8 куб. м - на Италию, 16,4 куб. м - на Турцию.



После решения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами некоторые компании заявили о планах "сменить прописку" своим "дочерним" активам, базирующимся за пределами РФ.



И Газпром?



Зампредседателя правления компании "Газпром" Фамил Садыгов на брифинге заявил, что компания изучает возможности перевода компаний из Нидерландов в специальные административные районы - в Калининградской области или на острове Русский (Приморский край).



Садыгов уточнил, что пока идет изучение вариантов и к концу года будет принято решение по этому вопросу, так как компания не планирует платить двойные налоги.



Напомним, на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае еще в 2018 году были созданы "российские офшоры". На их территории для зарегистрированных компаний действуют особые условия налогообложения.



Для справки: в состав группы "Газпром" входят 582 компании, из которых 539 российские, 43 зарубежные. По итогам 2020 года объем платежей по группе в бюджеты всех уровней составил 2,4 трлн рублей (по данным МСФО). Председателем правления ПАО с 2001 года является бывший замминистра энергетики РФ Алексей Миллер (имеет пакет 0,00095828% акций).



Оценить бизнес-портфель группы за пределами РФ позволит список аффилированных лиц. По данным на конец марта 2021 года, в Нидерландах к группе лиц ПАО "Газпром" относятся как минимум 12 компаний. В их числе - South Stream Transport B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Gazprom EP International Services B.V., Gazprom International Projects B.V., Gazprom Libya B.V., Gazprom International Training B.V., Gazprom EP International Investments B.V., Gazprom Latin America B.V., Wintershall Noordzee B.V., Gazprom Holding Coöperatie U.A., Gazprom Finance B.V., Rosingaz Ltd.



Следует отметить, что у "Газпрома" на сегодня довольно обширный зарубежный бизнес-портфель, есть актив даже на Бермудских островах. Именно там прописана фирма Sakhalin Energy Investment Company Ltd.



Данная компания является оператором проекта "Сахалин-2", в состав которого входит первый в России завод по производству сжиженного природного газа.



Проект представляет собой освоение месторождений нефти и газа в Охотском море, которое идет на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). По проекту у "Газпрома" есть действующее соглашение о сотрудничестве с британо-нидерландским нефтегазовым концерном Shell. В открытых источниках уточняется, что в компании - операторе проекта "Сахалин-2" "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским холдингам Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation сообща - 22,5%.



О финансовых итогах



В преддверии годового собрания акционеров "Газпрома" особый интерес представляют финансовые итоги прошлого, пандемийного года.



По итогам 2020 года ПАО показало чистый убыток по российским стандартам (РСБУ) - 706 925 987 000 рублей против чистой прибыли годом ранее 733 993 550 000 рублей. И несмотря на это, по решению совета директоров от мая 2020 года размер дивидендов за 2020 год был определен на уровне 12,55 рубля на акцию (297,1 млрд рублей).



Из любопытных сделок 2020 года можно отметить письмо-соглашение от февраля 2020 года, сторонами которого стали ПАО "Газпром", компания Nord Stream 2 AG и компания GLAS Trustees Limited. По этому документу "при наступлении события, связанного с неисполнением или нарушением компанией Nord Stream 2 AG обязательств (а) по соглашению о дефицитном отношении гарантии финансирования (Funding Gap Facility Agreement) от 02.06.2017 года", компании GLAS Trustees Limited или обозначенному ею третьему лицу могут быть переданы определенные или все права и обязанности компании Nord Stream 2 AG по гарантии исполнения обязательств (на временной основе (step-in) или посредством замены стороны по договору (novation)).



Напомним, Nord Stream 2 AG реализует проект "Северный поток - 2".



К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2"



Из отчета ПАО "Газпром" за первый квартал 2021 года следует, что просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляла 45 220 182 000 рублей. При этом существенная доля не просроченной кредиторской задолженности компании приходилась на кредитора из Люксембурга - "Газ Капитал" СА (1 297 738 901 000 рублей).



Как следует из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ПАО за 2020 год, общая сумма полученных в 2020 году кредитов, в том числе оформленных в иностранных банках, составила 120,6 млрд рублей. Общая сумма займов, оформленных в 2020 году, составляла 3 565 143 848 000 рублей.