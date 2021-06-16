УзбМаниловщина. Мирзиеев обещает проложить в Нью-Васю... "Новом Андижане" метро

12:05 18.06.2021

В Новом Андижане могут построить метро

Шавкат Мирзиеев на встрече с активом Андижанской области объявил, что в Новом Андижане будет скоростной транспорт. "В Новом Андижане не будет „Дамасов". Будут проведены расчеты по строительству надземного или подземного метро. Выберем подходящее", - сказал глава государства.

Сегодня, 13:13 Общество

В эти минуты на совещании с участием актива Андижанской области президент Шавкат Мирзиеев объявил о создании с 1 марта 2022 года нового города в составе области - Новый Андижан, передает корреспондент "Газеты.uz". Накануне глава государства заложил первый камень на месте строительства города.



Президент поручил министру транспорта Илхому Махкамову в месячный срок внести предложения об организации скоростного транспорта на территории Нового Андижана, а первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову и министру строительства Ботиру Закирову - в трехмесячный срок открыть в Ташкенте и Андижане филиалы турецких проектных компаний с организацией в них обучения специалистов.



"В Новом Андижане не будет „Дамасов". Будут проведены расчеты по строительству надземного или подземного метро. Выберем подходящее", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Напомним, проект по строительству нового города разработан совместно с турецкими специалистами и будет реализован в восемь этапов в 2021-2041 годах. Ожидается, что здесь будут жить свыше 450 тысяч человек.