Байден пытается рассорить России и Китая, унижая Россию, - "Хуаньцю шибао"

12:18 18.06.2021 На пресс-конференции после переговоров с Путиным Байден попытался поссорить Россию с Китаем. Видимо, при Путине говорить подобную чушь он постеснялся, пишет "Хуаньцю шибао". Читатели тоже в пух и прах раскритиковали американского президента: "Байден не только унижает Россию, но и заставляет США чувствовать стыд за него самого!"

Хуаньцю шибао (Китай): Байден пытается рассорить России и Китая, унижая Россию

Саммит Путина и Байдена: кто кого?

18.06.20212571

Редакционная статья

На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден изо всех сил пытался посеять смуту в российско-китайские отношения, заявив, что "Россия находится в очень сложной ситуации. Их давит Китай". Он также сказал: "Граница между вами (Россией) и Китаем составляет тысячи миль, и Китай наступает… преисполненный решимости стать самой мощной экономикой в ​​мире, с самой сильной в мире военной мощью, и ваша экономика борется из последних сил".



Предположительно, Байден "постеснялся" говорить подобную чушь во время очной встречи с Путиным. Если бы он это сделал, Путин, вероятно, прямо опроверг его слова. Потому что подобная необоснованная провокация призвана унизить логичность суждений россиян и рассматривает одну из самых могущественных стран мира как глупое государство.



В конце концов, кто стратегически давит на Россию? В чем причина ее экономических трудностей в последние годы? Очевидно, что существует большое количество фактов, указывающих на виновника, и Байден хочет переложить вину за огромный ущерб, который Соединенные Штаты нанесли России, на Китай. Это иллюзия, для поддержки которой нужна серьезная политическая замкнутость и нарциссизм.



После распада Советского Союза Америка осуществила невероятно жестокое давление на стратегическое пространство России. Расширение НАТО на Восток охватило почти все страны бывшего Варшавского договора и распространилось на три балтийских государства, располагавшихся на территории бывшего СССР. Стратегические стены России были практически целиком "выкопаны" НАТО, а американскую политику подавления России можно описать как "есть мясо и не выплевывать кости" (обр. очень кровожадная, прим. пер.). Такое жестокое одностороннее давление между крупными державами в истории случается редко.



В глазах многих Россия уже проявила достаточную сдержанность, но когда США и Запад захотели перерезать историческую "пуповину" с Украиной, Москва "нанесла отчаянный ответный удар".



Экономические трудности России напрямую вызваны санкциями Запада. Согласно российской статистике, одни только Соединенные Штаты ввели против России более 90 санкций. Вместе с европейскими санкциями в настоящее время в западном черном списке находится более 400 российских физических лиц и более 500 юридических лиц. Объем торговли между Россией и Европой в 2013 году составлял около 410 миллиардов долларов, а к 2020 году снизился до всего лишь 219 миллиардов долларов. Санкции США и Европы повлияли на отрасли энергетической и военной промышленности России и перекрыли каналы российского финансирования в прошлом.



Кроме того, их санкции также ослабили рубль, что привело к его значительной девальвации. Поскольку российские условия для ведения предпринимательской деятельности в настоящее время находятся в большой неопределенности из-за угрозы санкций, часть российского капитала утекает за границу, а западный капитал не решается выходить на российский рынок.



Китайско-российская сухопутная граница протяженная, но это установленная, а поэтому - очень мирная граница, и между пограничным населением обеих сторон идет активная торговля и обмены. Китай и Россия являются партнерами по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству, и взаимное доверие имеет прочную политическую основу. Недавно Путин в ответ на провокационные вопросы американского журналиста четко дал понять, что Россия не считает Китай угрозой, а, напротив, для нее это дружественная страна. Он сказал, что мощь Китая не беспокоит Россию. Самое важное, что характер и уровень российско-китайских отношений определяют, что Россия не станет опасаться развития Китая.



Годовой объем торговли между Соединенными Штатами и Россией составляет всего чуть более 20 миллиардов долларов, в то время как объем китайско-российской торговли превышает 100 миллиардов долларов. Из-за того, что США организовали высокотехнологичную блокаду России, китайско-российское сотрудничество в области высоких технологий становится все более активным. Две страны только недавно выпустили совместную дорожную карту, посвященную международной лунной исследовательской станции. А в прошлом месяце лидеры двух стран по видеосвязи стали свидетелями запуска китайско-российского проекта сотрудничества в области ядерной энергетики. В прошлом году Китай импортировал из России 83,57 миллиона тонн сырой нефти, что обеспечивает взаимную безопасность в энергетическом секторе.



Факты угроз и давления Соединенных Штатов на Россию неоспоримы, а обвинения Байдена в том, что Китай "давит на Россию", - не более чем плевок. В ходе личного общения лидеры России и США пытались уладить взаимные разногласия, и Китай горячо приветствует это. Но мы также надеемся, что Байден и его администрация не будут думать над продвижением глупой идеи рассорить Россию и Китай. Всеобъемлющее стратегическое партнерство между ними прошло испытание временем и опытом и стало незаменимым общим стратегическим ресурсом двух стран. После встречи Путина и Байдена, с одной стороны, российский лидер подтвердил ее конструктивность, а с другой, он заявил, что не имеет никаких иллюзий после встречи с американским президентом: "У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может".



Комментарии китайских читателей



Книжный пейзаж



У Байдена серьезные проблемы с характером. Он думает, что очень умен, но на самом деле он говорит низкопробные вещи и очень невежественный. Будучи президентом США, Байден все равно кажется такой дешевкой, как вдова с языком без костей. За спиной сразу же рассказывает сплетни и гадости, совершенно безнравственно, заставляет людей себя презирать. Байден, у тебя есть немного президентской этики или нет?



Ши Цзяншуй



Байден не только унижает Россию, но и заставляет США чувствовать стыд за него самого!



Тан смотрит на мир



Подобные международные отношения, где в лицо говорят одно, а за спиной другое, - это позор!



Олененок летит в снег



Один страдающий слабоумием старикан, да все продолжает лезть в политику.



chsf1022



До такой степени бесстыжий человек стал президентом США, что нам это говорит о морали в этой гнилой стране?



Снежный волк



Разве Америка не собиралась смягчить отношения с Россией?! И в конце концов, все это вылилось в провокации и унижение! Тьфу!



dtUIpT6e



Такая неприкрытая провокация США других стран действительно гнусна и омерзительна! Байден и другие американцы оскорбляют и унижают интеллект китайцев и русских. Бывший Советский Союз был разорван на части именно Соединенными Штатами. После его распада Россия преследовалась западными странами во главе с США и сопротивлялась их "цветным революциям". Теперь российская экономика и стратегическое пространство подавляются Соединенными Штатами и находятся на грани развала. Думаю, все русские в курсе, из-за кого это произошло?! Разве достойнейшая Россия может не помнить, что задолжали ей США?! Думаю, там все прекрасно все понимают!



SfzhaPmA



Соединенные Штаты не должны вводить Россию в заблуждение. Это всего лишь их временная мера, чтобы облегчить их отношения с Россией. США, очевидно, хотят спровоцировать российско-китайские отношения и получить прибыль, ничего не делая. Кроме того, китайско-российский "Договор о добрососедстве и сотрудничестве" закрепляет отношения между двумя странами в рамках правового поля и отражает политику дружбы между сторонами на протяжении прошлых и будущих поколений!



yrBlFL



Всем стоит внимательно изучить, что сделали Соединенные Штаты за последние годы. Что из этого правда, а что выдумка? Каким боком тут Китай? Они ничего не перепутали? Кто несет хаос в мире? Нам нужно совместно с Россией придумать способ избавиться от них!



Jl2pXs



Я подумал о многих словах и выражениях, но их всех недостаточно, чтобы описать гнусность Соединенных Штатов.



55wc2gZc



Позиция редакции очень разумная, надеюсь, что китайское правительство и Путин думают так же.



Те горы, та вода



Почему Сонный Джо не говорит о том, как США давят на Канаду и Мексику?



Выстрел



Это давно известный метод янки: сначала сделать гадость, а потом либо сказать, что гадость эта очень хороша, либо переложить вину на другого. Новый коронавирус является наиболее типичным примером, и его происхождение явно очень мутное, но вину возложили, конечно же, на Китай. Янки на самом деле самая бессовестная страна в мире, хуже их нет никого!



JEEH6Lc5



Байден явно страдает болезнью Альцгеймера, ему надо в дом престарелых, а не выступать перед публикой и говорить всякий бред, который ему померещился.



5AIHaY



Это полностью доказывает, что Соединенные Штаты - страна-изгой в международной политике.



Оригинал публикации: 社评：拜登挑拨中俄的方式是在羞辱俄罗斯Опубликовано 17/06/2021 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624007880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенаторы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета в 2020 году

- "Есть факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, не перечисляются по назначению"

- "Правительство над этим вопросом работает..."

- Чиновники наступают на грабли общественного недовольства - Ашимбаев

- "Основной вклад в рост инфляции в 2020 году внесло ускорение цен на продовольствие на 11,3%"

- Вопросы деятельности СЭЗ обсудили в Правительстве

- О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в I квартале 2021 года

- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "О промышленной политике"

